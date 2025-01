Hyundai Creta 2025 lộ dấu hiệu sớm về Việt Nam, quyết "phục thù" Xforce

Một người dùng mạng xã hội (MXH) đã ghi lại hình ảnh cặp Hyundai Creta 2025 được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng tại Indonesia. Đây được xem là lần đầu tiên phiên bản nâng cấp giữa thế hệ thứ 2 của chiếc CUV này bị bắt gặp trong trạng thái không che chắn, hé lộ thời điểm ra mắt đã đến gần.

Chiếc màu đen thuộc biến thể thường, còn chiếc màu trắng thuộc bản thể thao N-Line (Ảnh: Team-BHP; AutonetMagz).

Dựa vào tem đính ở cửa hậu, có thể nhận định chiếc màu đen thuộc phiên bản Prime, tức bản cao nhất của Creta ở "xứ vạn đảo". Khác biệt giữa xe dành cho thị trường Đông Nam Á và các khu vực khác nằm ở đèn lùi được tích hợp vào dải phản quang ở góc thay vì nằm chính giữa ba-đờ-sốc.

Creta facelift thường xuyên bị bắt gặp trong quá trình thử nghiệm từ tháng 10/2024 đến nay (Ảnh: KatadataOTO).

Đối với khu vực Việt Nam, điều này cũng được xem là tín hiệu cho thấy khả năng Creta mới có mặt tại thị trường hơn 100 triệu dân trong năm nay, bởi phiên bản hiện hành từng được nhập khẩu từ Indonesia trong một khoảng thời gian dài trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước.

Creta 2025 ra mắt lần đầu vào đầu năm ngoái, được Hyundai thay đổi mạnh tay từ ngoài vào trong - nhất là yếu tố thẩm mỹ và công nghệ an toàn.

Diện mạo của mẫu crossover cỡ nhỏ nhận được nhiều người yêu xe tại Việt Nam đánh giá tích cực do phần đầu và đuôi xe không còn tình trạng "xung đột" ngôn ngữ thiết kế như trên phiên bản đang được phân phối.

Kiểu dáng của Creta mới đã "chào sân" Ấn Độ, Brazil được lấy cảm hứng từ Palisade đời đầu (Ảnh: Hyundai).

Khu vực phía trước và sau cùng được bố trí dải đèn LED chữ "L" kép vắt ngang bề mặt màu đen bóng. Lưới tản nhiệt mạ crôm tối màu có các nan to bản hơn, hốc gió trung tâm cỡ lớn, cản va và cụm đèn pha LED dạng chóa phản xạ đặt thấp đều được làm thêm phần vuông vức. Nắp ca-pô và tấm ốp gầm giả kim loại gân guốc hơn.

Chi tiết nâng cấp hiếm hoi dọc hông xe là la-zăng hợp kim 17 inch trông cứng cáp hơn trước (Ảnh: Team-BHP).

Phiên bản N-Line tỏ rõ phong cách thể thao qua nhiều điểm nhấn như mặt ca-lăng phân tầng dạng lưới tổ ong, đường chỉ màu đỏ tương phản bao quanh xe, cánh lướt gió cỡ lớn. Cùm phanh cũng được sơn màu đỏ, lấp ló sau "dàn chân" 18 inch. Hãng xe Hàn Quốc còn dành riêng màu xanh đậm Thunder Blue cho Creta N-Line.

Cản sau góc cạnh cùng cụm ống xả kép góp phần làm nên sự nổi bật của Creta N-Line (Ảnh: Team-BHP).

Bước vào bên trong, sự chú ý được đổ dồn vào cặp màn hình có kích thước lên đến 10,25 inch nối liền với nhau và cong nhẹ về phía người lái, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Đáng mừng là nhà sản xuất duy trì cụm phím bấm điều khiển một số chức năng âm thanh và điều hòa tự động 2 vùng độc lập (tăng 1 vùng so với bản hiện tại).

Khu vực trước mặt hành khách được bổ sung dải ốp nhựa đen bóng trang trí cùng một ngăn chứa đồ lót cao su chống trượt (Ảnh: Quatro Rodas).

Một số tiện nghi nổi bật khác trên chiếc Creta facelift còn bao gồm thông gió hàng ghế trước, 8 loa Bose, sạc không dây chuẩn Qi, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, đề máy từ xa, hộc làm mát tích hợp đối diện ghế hành khách, gương chiếu hậu chống chói tự động, cửa gió điều hòa kèm cổng sạc USB-C cho hàng ghế sau, cảm biến áp suất lốp… Chưa rõ chiếc xe được bán ở Việt Nam sẽ bị "cắt" cửa sổ trời toàn cảnh và ghế lái chỉnh điện 8 hướng như đời xe hiện hành hay không.

Gói ADAS Hyundai SmartSense dự kiến được bổ sung thêm kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp Stop & Go và thông báo phương tiện phía trước đã khởi hành, thu hẹp khoảng cách về hàm lượng tính năng so với Xforce, Yaris Cross. Các hệ thống còn lại không đổi so với trước, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động thích ứng hay cảnh báo phương tiện tới gần khi mở cửa.

Cảm biến trước và camera 360 độ hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình cũng là những điểm mới trong danh sách trang bị an toàn trên Creta 2025 (Ảnh: Team-BHP).

Với sự xuất hiện của biến thể N-Line, khả năng cao Hyundai Creta mới sẽ trở thành thành viên tiếp theo gia nhập nhóm các mẫu crossover hạng B có động cơ tăng áp tại Đông Nam Á. Cụ thể, động cơ xăng Smartstream 1.5L tăng áp trên Creta N-Line và các phiên bản cao cấp của Creta thường tại Ấn Độ sản sinh công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Động cơ xăng Smartstream 1.5L hút khí tự nhiên (113 mã lực/144Nm) ghép đôi với hộp số tự động biến thiên vô cấp thông minh (iVT) vẫn được giữ lại. Xe có tổng cộng 3 chế độ lái và 3 chế độ kiểm soát lực kéo.

Tham khảo thị trường Ấn Độ, Creta mới có 7 cấp độ trang bị với mức giá từ 1,099-1,999 triệu Rupee (tương đương 284-517 triệu đồng).

"Trái tim" 1.5L tăng áp trên Creta giống loại được sử dụng cho Kia Seltos (Ảnh: Team-BHP).

Hyundai Creta vừa có màn bứt phá ấn tượng trong tháng 11 với 1.330 xe bán ra nhờ vào chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước của Chính phủ, trở lại top 10 ô tô bán chạy nhất thị trường. Tuy nhiên, Creta với lũy kế doanh số tính đến tháng 11 là 7.739 xe dù còn cơ hội nhưng rất khó đoạt được vị trí thứ 2 từ tay Toyota Yaris Cross (9.596 xe), chưa nói đến việc giành lại "ngôi đầu" từ Mitsubishi Xforce (13.267 xe).

Sự hiện diện của Creta phiên bản nâng cấp giữa vòng đời được hứa hẹn sẽ khiến cuộc chiến giữa 2 bên Nhật - Hàn trong năm 2025 thêm "ngang tài, ngang sức", với điều kiện là giá bán hợp lý, đồng thời duy trì sức hút trước hàng loạt mẫu xe mới - đặc biệt là các đại diện đến từ Trung Quốc - có thể được trình làng vào năm nay.

Các mẫu xe Nhật Bản với thiết kế và trang bị hợp gu người Việt khiến vị thế của Creta không còn như trước (Ảnh: TC Motor).

Một số hình ảnh khác về Hyundai Creta 2025 tại Ấn Độ (Ảnh: Team-BHP):

Creta:

Creta N-Line: