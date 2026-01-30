Honda Việt Nam tổng kết chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045, cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda “Giảm một nửa số ca tử vong do va chạm giao thông vào năm 2030” và “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda” vào năm 2050, Công ty Honda Việt Nam (HVN) quyết định trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2025-2026.

Chương trình do Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGTQG), Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) thực hiện.

Những chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn được trao tặng đến các em học sinh lớp 1 trên toàn quốc (Ảnh: HVN).

Chương trình ý nghĩa này xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Với các em học sinh lớp 1 - lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức tư duy - thì việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện là cần thiết.

Các đại biểu cùng bấm nút phát động chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2025-2026 (Ảnh: HVN).

Quyết định trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong năm học 2025 - 2026 của HVN nhằm hướng tới mục tiêu: hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lên tới 100%; nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh và phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo và truyền thông

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực miền Bắc (Ảnh: HVN).

Theo đó, kể từ khi phát động chương trình vào tháng 10/2025, các bên đã tích cực phối hợp triển khai gần 1,5 nghìn sự kiện hoàn thành việc trao tặng 1.798.775 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh lớp 1 thuộc hơn 14.000 điểm trường trên toàn quốc, đồng thời kết hợp đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho gần 1,8 triệu học sinh và hơn 350 nghìn phụ huynh.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực miền Trung (Ảnh: HVN).

Cùng với quyết định trao tặng gần 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2025-2026, tổng số mũ mà HVN trao tặng lên đến hơn 12 triệu mũ bảo hiểm.

Trong thời gian tới, HVN sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban ATGTQG, Bộ GD&ĐT triển khai các hoạt động để đo lường, đánh giá hiệu quả của chương trình, từ đó đưa ra các định hướng hoạt động cho những năm tiếp theo.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp1 khu vực Tây Nguyên (Ảnh: HVN).

HVN tin rằng việc trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 kết hợp đào tạo an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh sẽ góp phần tích cực nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh và phụ huynh trên toàn quốc, hướng tới xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.