Honda CR-V 2024: Lựa chọn đáng cân nhắc dành cho các gia đình Việt

Bước sang thế hệ thứ 6, CR-V đã được Honda mạnh tay nâng cấp khi tăng kích thước, tinh chỉnh ngoại thất, tối ưu bên trong để mang đến khoang nội thất rộng rãi, hiện đại và bổ sung loạt tính năng nhằm hỗ trợ người lái cũng như đem lại sự thoải mái cho hành khách.

Ngoài ra, khả năng chinh phục những cung đường của CR-V L hứa hẹn chiếm cảm tình của người tiêu dùng.

CR-V 2024 kế thừa truyền thống mang lại cảm giác lái thú vị trên các dòng ô tô mang thương hiệu Honda (Ảnh: HVN).

Khả năng cách âm được tập trung cải thiện

Honda đã bổ sung vật liệu cách âm và tiêu âm quanh thân xe, động cơ và kính chắn gió; phun bọt cách âm khung xe; thu nhỏ các khoảng trống trong khoang động cơ và giữa các khe cửa, kính xe. Kết hợp với đó là hệ thống chống ồn chủ động ANC nhằm triệt tiêu tạp âm từ bên ngoài.

Những nâng cấp trên giúp khoang bên trong CR-V 2024 yên tĩnh hơn đáng kể so với đời trước. Hầu hết âm thanh từ khoang động cơ và từ bên ngoài vọng vào cabin được xử lý. Tiếng ồn từ mặt đường cũng được hạn chế, một phần nhờ bộ lốp Michelin e.Primacy nổi tiếng về độ êm ái được lắp từ khi xe xuất xưởng.

Bộ lốp Michelin e.Primacy đóng góp không nhỏ vào khả năng cách âm với mặt đường của mẫu xe Nhật Bản (Ảnh: HVN).

Hệ thống động lực với thông số quen thuộc nhưng cho trải nghiệm mới lạ

Bên dưới nắp ca-pô của CR-V phiên bản L là khối động cơ xăng 1,5L VTEC Turbo quen thuộc với công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240Nm. Đây là cỗ máy thuần đốt trong có hiệu suất hàng đầu phân khúc với thông số tương đương động cơ xăng 2,5L hút khí tự nhiên của đối thủ.

Thông số sức mạnh không đổi, song ẩn trong động cơ là loạt chi tiết cơ khí quan trọng đã được nhà sản xuất tinh chỉnh như van biến thiên VTEC hay bộ tăng áp nhằm tối ưu hóa khả năng làm việc của động cơ, giảm độ trễ tăng áp. Kết quả là mô-men xoắn cực đại đạt được ngay từ vòng tua 1.700 vòng/phút và duy trì ở dải vòng tua rộng, giúp chiếc xe linh hoạt hơn ở dải vận tốc thấp -trung bình và sẵn sàng bứt tốc khi người lái nhấn nhẹ chân ga.

Cảm giác "hụt hơi" khi tăng tốc gần như biến mất trên CR-V 2024 (Ảnh: HVN).

Hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) cải tiến khiến việc điều khiển chiếc xe trở nên đơn giản hơn nhiều: yên tĩnh hơn, tăng tốc không bị giật cục... Hơn thế nữa, những pha vượt xe hay lên dốc đều dễ dàng hơn nhờ sự thích ứng gần như tức thời khi người dùng chuyển sang cấp số S và sử dụng lẫy chuyển số trên vô lăng.

Không chỉ đủ sức "cân" hầu hết đường sá ở các dải vận tốc cho phép, sản phẩm ô tô của Honda còn sở hữu khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng với mức 7,3 lít/100 km.

Cảm giác lái phấn khởi phía sau vô lăng

Hãng xe Nhật Bản đã kết hợp hài hòa 2 yếu tố "lái hay" và "lái tiết kiệm" trên CR-V L (Ảnh: HVN).

Honda CR-V 2024 mang đến vô lăng "thật" tay, mỗi khi đánh lái đều cho biết điều kiện mặt đường bên dưới và sự điều hướng của xe đang đi tới đâu nhờ vào hệ thống trợ lực biến thiên theo tốc độ MA-EPS. Chi tiết này cho chủ nhân sự an tâm, hứng khởi mỗi khi ngồi vào ghế lái trong những chuyến đi chơi hay chạy tốc độ cao.

Hãng đã giảm vòng quay vô lăng từ 28 độ xuống 25 độ, vừa tăng cảm giác thể thao, vừa mang đến cảm giác lái dễ dàng. Tay lái cũng có độ siết, khả năng trả lái và độ đàn hồi đều tốt hơn trước. Trên những đoạn đường cong, vào cua ở dải tốc độ cao (70-80 km/h) cũng mang đến sự phấn khích cho người lái.

Sự thú vị mỗi khi vần vô lăng là điều người lái có thể cảm nhận trên CR-V mới (Ảnh: HVN).

Tương tự các phiên bản còn lại, Honda CR-V L được trang bị 8 túi khí - nhiều nhất phân khúc, và hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING đã được nâng cấp gồm nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) hay hỗ trợ giữ làn đường (LKAS). Những tính năng an toàn này sẽ giúp chủ sở hữu CR-V và các thành viên yên tâm để tận hưởng niềm vui trong mỗi chuyến đi.

Kết hợp cùng sự thay đổi toàn diện trên các khía cạnh còn lại, CR-V hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời cùng các gia đình trên hành trình khám phá niềm vui cùng nhiều điều mới mẻ, một mẫu xe đa dụng "Thiết kế thể thao - Vận hành mạnh mẽ - An toàn tiên tiến - Tiện nghi tối đa".