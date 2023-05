Honda BR-V 2023 xuất hiện trên đường phố Việt, ngoại thất bề thế chất SUV

Sau khi giới tư vấn bán hàng đồng loạt đặt cọc và hé lộ thời điểm ra mắt chính thức của Honda BR-V 2023 (tháng 7 tới), mới đây một người dùng đã vô tình bắt gặp "tân binh" này trên đường phố Việt mà không hề được che chắn hay ngụy trang. Rất có thể chiếc xe được sử dụng để phục vụ công tác ghi hình trước thềm sự kiện công bố.

Honda BR-V 2023 xuất hiện trên đường phố Việt với ngoại thất giống xe tại thị trường Indonesia (Ảnh: Huynh Trung).

Theo thông tin từ phía đại lý, Honda BR-V 2023 sẽ được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản G và L. Chiếc xe bị bắt gặp nhiều khả năng thuộc bản L, với đèn LED và mâm hợp kim 17 inch. Nếu giống xe tại Indonesia, bản G tiêu chuẩn nhiều khả năng sẽ chỉ được trang bị la-zăng 16 inch.

Nội thất của xe khá cơ bản, với cụm đồng hồ analog kết hợp màn hình nhỏ sau vô-lăng, màn hình giải trí có kích cỡ 7 inch tích hợp kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, đề nổ nút bấm và phanh cơ truyền thống. Tư vấn bán hàng cho hay, bản G sẽ có ghế nỉ còn bản L được bọc da.

Nội thất của Honda BR-V 2023 tại thị trường quốc tế (Ảnh: Honda).

Bên dưới nắp ca-pô, Honda BR-V 2023 mở bán tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 145Nm. Hộp số là loại vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước.

Trang bị an toàn của Honda BR-V có điểm nhấn là gói công nghệ Honda Sensing xuất hiện trên cả 2 phiên bản. Nếu giống ở thị trường Indonesia, hệ thống này sẽ gồm các tính năng như: đèn pha thích ứng, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, thông báo xe phía trước khởi hành và phanh giảm thiểu va chạm.

Trang bị của Honda BR-V khá hứa hẹn, chỉ chờ mức giá tốt (Ảnh: Honda).

Tại phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, Toyota Veloz Cross và Hyundai SmartSense cũng đang lấy công nghệ an toàn làm yếu tố cạnh tranh. Tuy nhiên, do sở hữu giá bán tốt hơn (658 triệu đồng ở bản AT Premium), Mitsubishi Xpander vẫn đang là mẫu xe dẫn đầu về sức tiêu thụ.

Nếu được chốt giá bán khởi điểm quanh khoảng 650 triệu đồng, Honda BR-V 2023 sẽ có lợi thế lớn khi sở hữu các trang bị an toàn vượt trội so với Xpander.

Tính năng an toàn hiện đại giúp Toyota Veloz Cross thu hút được tệp khách hàng nhất định nhưng chưa đủ để vượt qua Mitsubishi Xpander mà chỉ có thể xếp thứ 2.

Ghế nỉ trên bản G tiêu chuẩn có thể sẽ là điểm trừ khá lớn của Honda BR-V, bởi nếu muốn bọc da tại các garage tư nhân, người dùng sẽ phải chi thêm 10 triệu đồng. Chưa kể, màn hình giải trí của BR-V có kích thước khá nhỏ, không "hợp gu" số đông và cũng cần từ 10-20 triệu đồng để "độ" nếu chủ sở hữu có nhu cầu.

"Chào đón" Honda BR-V còn là một loạt sản phẩm khác như Hyundai Stargazer, Suzuki XL7, Ertiga, Kia Carens... Trong đó, Hyundai khá vất vả để gia nhập phân khúc này và phía đại lý phải liên tục giảm giá cho Stargazer. Mẫu xe của Kia chưa tạo được điểm nhấn dù đã xuất hiện trên thị trường được nửa năm.