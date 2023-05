Qua thời ô tô "chẳng có gì để hỏng", xe giá rẻ cũng ngập tràn công nghệ

Mẫu xe điện VinFast VF 5 Plus thuộc phân khúc A-SUV, có giá 458 triệu đồng (không kèm pin) nhưng vẫn có nhiều tính năng an toàn ngang các xe hạng C như: kiểm soát hành trình, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ đỗ phía sau và camera lùi (Ảnh: Nguyễn Lâm).