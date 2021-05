Hé lộ hình ảnh xe máy điện Piaggio One

Dân trí Mẫu xe này sẽ chính thức trình làng tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh diễn ra vào ngày 28/5 tới đây.

One là mẫu xe thuần điện thứ hai của Piaggio, sau mẫu Vespa Elettrica đã ra mắt cách đây vài năm. Piaggio cho biết mẫu One đại diện cho một thế hệ mê Tiktok, và đó là lý do hãng sử dụng mạng xã hội này để giới thiệu mẫu scooter chạy điện mới.

Hiện hãng chưa tiết lộ thông số kỹ thuật của Piaggio One, mà để dành cho lễ ra mắt chính thức tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh vào ngày 28/5 tới. Tuy nhiên, những hình ảnh đầu tiên vừa được công bố đã cho thấy kiểu dáng theo phong cách tối giản, có vẻ như là sự kết hợp thiết kế của cả Piaggio, Aprilia và Vespa.

Thân xe được sơn phối hai màu, dùng đèn LED, phuộc trước đơn để lộ bộ vành đúc hợp kim, sàn để chân phẳng, hai bên hông hóp lại, giảm xóc đôi phía sau phong cách thể thao. Nhìn chung, chiếc xe có hình thức cũng giống như các xe động cơ chạy xăng truyền thống của Piaggio.

Xe dùng bộ bánh cỡ 10 inch, đi kèm phanh đĩa ở cả trước và sau.

Piaggio One được trang bị màn hình màu kỹ thuật số thay cho cụm đồng hồ truyền thống, có một cảm biến giúp tự động điều chỉnh độ sáng màn hình tùy theo điều kiện khách quan, và hệ thống khởi động không chìa. Piaggio cũng cho biết mẫu One có cốp dưới yên rộng, nhưng không tiết lộ thông số cụ thể.

Piaggio One sẽ có nhiều phiên bản, với công suất động cơ khác nhau. Thông tin quan trọng hơn cả là có thể tháo rời bộ pin lithium-ion của Piaggio One để mang về nhà hoặc lên văn phòng để sạc.

Điều thú vị là hồi tháng 3, Piaggio đã cùng với Yamaha, KTM và Honda thành lập một liên doanh để phát triển các hệ thống pin có thể dùng lẫn giữa các mẫu xe. 4 hãng xe đang bắt tay hợp tác để tiêu chuẩn hóa hệ thống pin, tạo thuận tiện cho việc sử dụng xe máy điện trên toàn cầu.

Nhật Minh

Theo First Post