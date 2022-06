Hai người thoát chết hy hữu khi dừng xe chờ đèn đỏ

Theo nội dung đoạn clip, vào 11h37 ngày 9/6, hai người đàn ông đang ngồi trên xe mô tô mang biển kiểm soát 36B4: 733.05 dừng xe chờ đèn đỏ trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đúng lúc này một chiếc ô tô tải (chưa rõ biển kiểm soát) từ phía sau lao tới đâm vào, hất văng 2 người đàn ông ngồi trên xe mô tô xuống vệ đường.

Giây phút thoát chết hy hữu của 2 người đàn ông bị xe tải tông khi dừng đèn đỏ (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi đâm vào 2 người đàn ông, xe tải tiếp tục đâm trực diện vào ô tô con màu đỏ đang sang đường. Vụ việc khiến 2 người đàn ông ngồi trên xe máy thoát chết hy hữu. Chiếc xe ô tô màu đỏ bị hư hỏng nặng.

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước việc tài xế xe tải đã không làm chủ tốc độ khi lưu thông trên đường.

Bị xe tải đâm khi chờ đèn đỏ, hai người thoát chết hy hữu

Ngoài ra, nhiều người thót tim khi chứng kiến cảnh thoát chết hy hữu của 2 người đàn ông ngồi trên xe mô tô. "2 người đi xe máy may mà đứng bên trong, chứ đứng ngoài thêm tý xíu thì cũng nằm gầm xe, thật may mắn", người dùng mạng xã hội có nick Huyền My bình luận.