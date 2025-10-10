Green GSM hợp tác Xentro Group thúc đẩy dịch vụ gọi xe điện tại Philippines

Hợp tác này góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi sang giao thông xanh và toàn diện tại Philippines, thể hiện cam kết chung của hai bên đối với phát triển bền vững và lợi ích cộng đồng.

Trong khuôn khổ thỏa thuận, Green GSM sẽ cung cấp 2.000 xe điện VinFast Nerio Green cho AMRC Renewable Corp/Xentro Motors. 1.000 xe VinFast đầu tiên đã được ký kết đặt hàng, phần còn lại sẽ bàn giao trong vòng hai năm tới.

Đội xe sẽ hoạt động dưới nhận diện đồng thương hiệu “Green Xentro powered by Green GSM” tại khu vực Metro Manila và các đô thị lớn, sau khi hoàn tất đầy đủ quy trình phê duyệt và cấp phép.

Đại diện Chính phủ Việt Nam, chính quyền địa phương Philippines, GSM và Xentro Group tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc cung cấp 2.000 xe điện VinFast để vận hành đội xe Green Xentro (Ảnh: Green GSM).

Đội xe Green Xentro mang màu xanh đặc trưng của Green GSM và đáp ứng các tiêu chuẩn thân thiện môi trường như tại những thị trường khác. Với khả năng vận hành êm ái, không phát thải và nội thất tiện nghi, các mẫu xe điện VinFast hứa hẹn mang đến cho hành khách trải nghiệm di chuyển trong lành và thoải mái hơn.

Sau khi triển khai dịch vụ gọi xe điện tại Philippines vào đầu năm nay, Green GSM đang mở rộng mô hình hợp tác với các đối tác địa phương nhằm tăng tốc chuyển đổi sang phương tiện điện, đồng thời bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của cơ quan chức năng.

Về phía AMRC Renewable Corp/Xentro Motors, doanh nghiệp xem đây là cơ hội để đóng góp vào xu hướng phát triển giao thông bền vững đang lan tỏa mạnh mẽ tại Philippines. Khi các thủ tục hoàn tất, đội xe sẽ được đưa vào vận hành trên nền tảng Green GSM.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc Toàn cầu GSM - chia sẻ về mối quan hệ sâu sắc giữa Green GSM và Philippines tại lễ ký kết (Ảnh: Green GSM).

Song song đó, Xentro Motors sẽ tận dụng hệ thống trung tâm thương mại Xentro Malls trên toàn quốc để bố trí các điểm đón trả thuận tiện, khu vực sạc xe và bãi đỗ dành riêng cho xe điện, mang lại sự tiện lợi tối đa cho hành khách và tài xế.

Hợp tác này cũng mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ, bao gồm bảo dưỡng đội xe, hạ tầng sạc và hỗ trợ tài xế, trong khuôn khổ hợp tác hiện có giữa Xentro Motors và VinFast.

Ông Noel M. Ignacio, CEO Xentro Motors, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng Green GSM để đưa dịch vụ gọi xe điện đến gần hơn với người dân Philippines. Hợp tác này phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng phát triển bền vững và tiến bộ hoàn toàn có thể song hành. Bằng việc đưa phương tiện xanh vào hệ sinh thái Xentro, chúng tôi mong muốn góp phần hiện đại hóa giao thông và mang lại những chuyến đi tốt đẹp hơn cho người dân”.

Ông Đào Quý Phi, Giám đốc Điều hành Green GSM Đông Nam Á, cho biết: “Hợp tác với Xentro Motors là một bước đi có ý nghĩa trong hành trình phát triển khu vực của Green GSM. Chúng tôi luôn ủng hộ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp địa phương có thể hợp tác, kinh doanh và phát triển trên nền tảng GSM. Tại các quốc gia mà GSM hiện diện, chúng tôi đã đồng hành và hỗ trợ hơn 100 doanh nghiệp địa phương xây dựng mô hình kinh doanh bền vững trong hệ sinh thái di chuyển điện hóa”.

Ông Đào Quý Phi nhấn mạnh, việc Xentro trở thành đối tác đầu tiên của GSM tại Philippines là một dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai. Green GSM tin rằng khi doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tầm nhìn về một hệ sinh thái di chuyển xanh, thông minh và toàn diện hơn, tất cả đều được hưởng lợi.

Xentro Group trở thành đối tác đầu tiên của Green GSM tại thị trường Philippines, mở ra bước hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp địa phương nhằm phát triển dịch vụ gọi xe thuần điện (Ảnh: Green GSM).

Hợp tác giữa Green GSM và Xentro Motors thể hiện niềm tin rằng những thay đổi tích cực trong lĩnh vực giao thông bắt đầu từ sự chung tay.

Với kinh nghiệm của Green GSM trong lĩnh vực gọi xe điện và mạng lưới vững mạnh của Xentro Motors, hai doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa phương tiện xanh đến gần hơn với người dân Philippines, góp phần khơi nguồn phong trào di chuyển thông minh, an toàn và bền vững hơn mỗi ngày.