Geely EX5 - mẫu SUV điện cỡ trung dành cho gia đình trẻ

Geely Monjaro là người bạn đồng hành khởi đầu cho một hành trình đầy ý nghĩa của cặp đôi Gen Z Đình Vương và Linh Linh - cùng hoạt động trong ngành thời trang tại Hà Nội. Đây cũng là món quà mà Linh được Vương tặng dịp sinh nhật năm trước, cả hai đã cùng nhau trải nghiệm mẫu SUV điện mới - Geely EX5 - trên những cung đường xanh mát tại Sóc Sơn.

Đình Vương - Linh trải nghiệm EX5 (Ảnh: Geely Việt Nam).

Câu chuyện của Vương và Linh đã chứng minh rằng, mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là tình yêu, sự đồng hành và cách họ trao nhau những món quà đầy ý nghĩa

Geely Monjaro: Sự lựa chọn cho gia đình hiện đại

Đình Vương chia sẻ, ý tưởng tặng vợ chiếc ô tô đã được anh ấp ủ từ năm trước, nhưng phải chờ đợi đúng thời điểm để tìm được chiếc xe đúng sở thích của vợ. Khi Geely Monjaro về Việt Nam, anh đã nhận ra đây là sản phẩm phù hợp - một chiếc xe gầm cao, thiết kế mạnh mẽ nhưng không kém phần sang trọng. Sự bất ngờ của Linh khi nhận món quà quá lớn này đã trở thành niềm vui trọn vẹn của Vương.

Gia đình trẻ nhận xe Geely Monjaro (Ảnh: Facebook nhân vật).

Monjaro, chiếc xe đã đồng hành cùng gia đình nhỏ của Vương và Linh trong suốt một năm qua, được Đình Vương đánh giá cao về trải nghiệm lái. Anh nhận xét: “Ga xe rất nhẹ, hệ thống hiển thị hắt kính (HUD) rõ ràng, và tính năng lấy làn tự động nhạy".

Hệ thống treo tốt của Monjaro hoạt động hiệu quả, giúp xe lướt qua các vùng gồ ghề một cách êm ái, mượt mà. Ở ghế phụ, Linh Linh cũng cảm nhận được sự thoải mái và không gian rộng rãi mà chiếc SUV này mang lại. Đình Vương thừa nhận, từ khi có gia đình, sự ưu tiên đã chuyển từ xe sedan sang những chiếc SUV gầm cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn và tiện nghi cho vợ con.

Đình Vương - chủ sở hữu Geely Monjaro (Ảnh: Facebook nhân vật).

Geely EX5: Lời hứa cho sinh nhật năm sau

Trong chuyến đi Sóc Sơn lần này, cặp đôi đã có cơ hội đánh giá mẫu SUV điện Geely EX5, chiếc xe mà Đình Vương dự tính năm sau tặng vào dịp sinh nhật vợ.

Đình Vương dành tặng món quà bất ngờ cho vợ trong chương trình “Đi cùng Geely” (Ảnh: Geely Việt Nam).

Với những trải nghiệm thực tế, Đình Vương đưa ra những nhận xét tích cực về mẫu xe điện này: “EX5 chống ồn tốt, nội thất đẹp và màn hình lớn rất dễ theo dõi". Linh đặc biệt thích không gian nội thất sáng màu và các tiện ích của xe như màn hình lớn, rất tiện theo dõi.

Đình Vương chia sẻ về yếu tố thẩm mỹ rằng EX5 có tới 256 dải màu đèn nội thất (Ambient Light), nội thất sáng màu cũng là một chi tiết rất tinh tế và đặc biệt đúng sở thích của vợ anh.

Người dùng trải nghiệm Geely EX5 (Ảnh: Geely Việt Nam).

Với mẫu xe điện này, Vương nhận thấy sự khác biệt lớn không chỉ ở thiết kế, trang bị, sức mạnh của xe mà là sự thân thiện với môi trường vì không có khí thải. Đây cũng là mẫu xe lý tưởng cho những ai say xe vì xe điện không có mùi khó chịu như một số mẫu xe động cơ đốt trong.

Vương nhận định, chỉ cần hệ sinh thái trạm sạc được Geely giải quyết tốt thì EX5 sẽ là lựa chọn khó có đối thủ.

Geely EX5 là mẫu SUV điện cỡ trung (hạng C) tiên phong, được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện thông minh toàn cầu (GEA) của Geely, với mức giá hấp dẫn. Trong đó EX5 Pro từ 839 triệu đồng và EX5 Max giá 889 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

Xe được trang bị động cơ điện dẫn động cầu trước, sản sinh công suất tối đa 160 kW (218 Mã lực) và mô-men xoắn 320 Nm, cho phép tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 6,9 giây. Xe sử dụng pin LFP 60.22 kWh, đạt quãng đường di chuyển lên tới 430 km sau một lần sạc, theo chuẩn WLTP. Công nghệ sạc nhanh DC 100 kW cho phép sạc từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 20 phút, tối ưu hóa thời gian di chuyển.

Ngoài thiết kế thời trang, bắt mắt EX5 còn được trang bị công nghệ hàng đầu với màn hình trung tâm cảm ứng lớn 15,4 inch 2,5K, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, và màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) màu 13,8 inch. Hệ thống âm thanh cao cấp Flyme Sound với 16 loa (trên bản Max).

Với triết lý theo đuổi sự an toàn, mẫu xe điện của Geely đạt chuẩn an toàn 5 sao từ Euro NCAP và ANCAP, xe tích hợp gói hỗ trợ lái xe thông minh L2 ADAS, bao gồm các tính năng tiên tiến như Hỗ trợ giữ làn (LKA), Kiểm soát hành trình thông minh, và Camera toàn cảnh 540°, cùng với kết cấu thân xe chắc chắn từ thép siêu cường.

Câu chuyện của Vương và Linh cùng hành trình trải nghiệm Monjaro và EX5 đã thể hiện một triết lý sống hiện đại: Xe hơi không chỉ là tài sản mà còn là phương tiện chia sẻ tình yêu, niềm vui và đồng hành trên mọi nẻo đường của cuộc sống, nơi Monjaro là sự lựa chọn hiện tại, còn EX5 là lời hứa về một tương lai xanh và thông minh.