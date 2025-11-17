GAC Việt Nam mở rộng hợp tác, mang trải nghiệm xe xanh tới người tiêu dùng

Hợp tác bền vững

Vừa qua, Hội nghị xúc tiến hợp tác Trung Quốc (Quảng Đông) - Việt Nam về phát triển xe năng lượng mới (NEV) và Chuỗi cung ứng xanh được tổ chức tại TPHCM với sự có mặt của nhiều đại diện cấp cao của tỉnh Quảng Đông và lãnh đạo TPHCM.

Tại hội nghị, GAC đã giới thiệu chiến lược toàn cầu “ONE GAC 2.0” với định hướng phát triển sâu rộng tại Việt Nam, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác với TC Services Việt Nam (TCSV) hứa hẹn mang tới các trải nghiệm di chuyển xanh, thông minh và tốt hơn cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

“Sau GS8, M8 và M6 Pro được giới thiệu vào năm 2024, các mẫu xe hybrid sạc điện như M8 PHEV và S7 sẽ sớm được bổ sung cho thị trường xe MPV, SUV cao cấp và xe năng lượng mới phổ thông tại Việt Nam, mang tới thêm nhiều lựa chọn di chuyển xanh cho khách hàng”, ông Vương Thuận Sinh, Phó tổng giám đốc GAC International, chia sẻ tại hội nghị.

Đại diện GAC và các đại biểu chụp ảnh tại gian hàng GAC trong Hội nghị Xúc tiến Hợp tác Trung Quốc (Quảng Đông) - Việt Nam) (Ảnh: GAC Motor)

Dự kiến đến cuối năm 2025, sẽ có 15 đại lý của GAC Việt Nam đi vào hoạt động, đến năm 2026 con số này được kỳ vọng sẽ tăng lên 20 đại lý. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện thiện chí hợp tác lâu dài của GAC với TPHCM - trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam và là cửa ngõ chiến lược cho thị trường ASEAN.

Đồng hành an tâm

Song song với định hướng phát triển thương hiệu, GAC Việt Nam (do TCSV phân phối) cũng phối hợp cùng VPBank và Public Bank Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tài chính dành cho hai mẫu xe chủ lực GAC M8 và GAC GS8.

Chương trình ưu đãi tháng 11 của GAC dành cho hai mẫu xe GAC M8 và GAC GS8 (Ảnh: GAC Motor).

Các gói hỗ trợ bao gồm lãi suất ưu đãi, thời gian vay linh hoạt và quy trình phê duyệt tối ưu thời gian, giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn với các dòng xe cao cấp của GAC, hướng tới mục tiêu mở rộng tệp khách hàng tại Việt Nam và thúc đẩy doanh số trong giai đoạn cuối năm.

Cụ thể, người mua GAC All-New M8 có thể trả góp chỉ từ 22 triệu đồng/tháng, giá chỉ từ 1,699 tỷ đồng. Với mẫu GAC All-New GS8, khách hàng có thể trả góp chỉ từ 16 triệu đồng/tháng, giá từ 1,269 tỷ đồng.

Bên cạnh chính sách tài chính dễ tiếp cận, khách hàng còn được nhận bộ đặc quyền hậu mãi “7-7-7” nổi bật trong phân khúc MPV và SUV tại Việt Nam: 7 năm bảo hành chính hãng, 7 năm miễn phí cứu hộ 24/7, 7 năm miễn phí công bảo dưỡng định kỳ.

Chi tiết liên hệ các đại lý của GAC Việt Nam:

Hợp tác tài chính chiến lược

Tiếp nối chuỗi hoạt động hợp tác, ngày 10/11, Maybank và TCSV cũng ký kết hợp đồng tín dụng chiến lược, đánh dấu mối quan hệ đối tác tài chính bền vững giữa hai bên.

Từ trái qua: ông Mohammad Kamil Abu Bakar - CEO Maybank Việt Nam, ông Dato Tan Yang Thai - Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, ông Teh Kim Hwa - Tổng giám đốc TC Services Việt Nam (Ảnh: GAC Motor).

Thỏa thuận này được thiết lập theo hướng hợp tác đa chiều, trong đó Maybank cung cấp nguồn tín dụng doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động kinh doanh của TCSV, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành đối tác tài chính cốt lõi của GAC tại Việt Nam trong nhiều năm tới.

“Chúng tôi cảm ơn Maybank vì sự đồng hành trong hành trình phát triển tại Việt Nam. Quan hệ hợp tác này không chỉ củng cố nền tảng tài chính cho TCSV mà còn mở ra cơ hội xây dựng các giải pháp tài chính toàn diện dành cho khách hàng GAC, góp phần thúc đẩy chiến lược tăng trưởng bền vững tại Việt Nam”, ông Teh Kim Hwa - Tổng giám đốc TCSV chia sẻ.

Tập đoàn ô tô Quảng Châu (GAC Group) có kinh nghiệm gần 20 năm liên doanh, sản xuất với Toyota và Honda tại thị trường Trung Quốc. Tại Việt Nam, năm 2024, Thương hiệu GAC được Tập đoàn Tan Chong phân phối bán lẻ các loại ô tô máy xăng, thông qua công ty con Tanchong Services Việt Nam (TCSV).

Tan Chong là một trong những tập đoàn ô tô lớn tại Malaysia, đã hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam gần hai thập kỷ, sở hữu một nhà máy lắp ráp theo tiêu chuẩn toàn cầu tại Đà Nẵng. Ngoài ra, Tập đoàn Tan Chong cũng đang phân phối các dòng xe xăng, PHEV và xe thuần điện GAC, AION tại thị trường Malaysia.