GAC Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi đặc biệt tháng 3

Đón tháng 3 rộn ràng với ngập tràn ưu đãi

Tháng 3 GAC Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Đón xế sang - Vi vu cùng nàng”, mang đến cơ hội sở hữu những mẫu xe cao cấp với chính sách tài chính hấp dẫn cùng nhiều quyền lợi dịch vụ vượt trội.

Cụ thể như sau: trả góp từ 22 triệu đồng/tháng với All-New M8 giá chỉ từ 1,799 tỷ đồng; trả góp từ 16 triệu đồng/tháng với All-New GS8 giá chỉ từ 1,269 tỷ đồng.

GAC Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tháng 3 (Ảnh: GAC Việt Nam).

Đồng thời, khách hàng cũng sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi đặc biệt khi vay mua xe thông qua các đối tác tài chính của GAC Việt Nam gồm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (Public Bank).

Nhờ các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt, thời hạn vay dài hạn, quy trình phê duyệt tinh gọn, đơn giản cùng nhiều lựa chọn trả góp phù hợp với từng kế hoạch tài chính, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận tới các mẫu xe GAC và sẵn sàng cho những hành trình đầy cảm hứng.

Trong tháng 3, bên cạnh ưu đãi tài chính, khách hàng còn được nhận ngay bộ quyền lợi dịch vụ đặc quyền kéo dài 7 năm khi hoàn tất hợp đồng và thủ tục nhận xe, mang đến sự an tâm và thuận tiện trong suốt quá trình sử dụng xe.

Cụ thể, khách hàng sẽ nhận được: 7 năm bảo hành chính hãng, 7 năm miễn phí cứu hộ 24/7, 7 năm miễn phí nhân công bảo dưỡng định kỳ.

Chương trình được áp dụng trên toàn quốc từ 1/3 đến hết ngày 31/3, tại hệ thống đại lý ủy quyền của GAC. Khách hàng quan tâm có thể liên hệ trực tiếp các đại lý gần nhất để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, chương trình ưu đãi cũng như các giải pháp tài chính phù hợp.

GAC All-New M8 - Nổi bật trong phân khúc MPV cỡ lớn

Mẫu xe GAC All-New M8 (Ảnh: GAC Việt Nam).

GAC All-New M8 là sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và sự tinh xảo tỉ mỉ đến từng chi tiết. Phần đầu xe được thiết kế với lưới tản nhiệt tạo hình từ 10 thanh mạ crôm, kéo dài từ dưới nắp capo xuống đến khu vực cản trước lấy cảm hứng từ hình tượng vua sư tử, tạo nên hiệu ứng về thị giác ấn tượng.

Hệ thống đèn pha LED với 388 điểm LED có khả năng tự điều chỉnh góc chiếu phù hợp, thiết kế hài hòa cùng thông báo đèn mở, đèn chờ dẫn đường và tự động thích ứng.

Bên trong, GAC All-New M8 mang đến không gian trải nghiệm thoải mái và tiện nghi cho cả người lái và hành khách. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, tích hợp tính năng chỉnh điện và hỗ trợ sưởi ấm, làm mát giúp hành khách cảm thấy thoải mái.

Ghế lái điều chỉnh 12 hướng (chỉnh điện 8 hướng, hỗ trợ tựa lưng 4 hướng) cùng chức năng nhớ vị trí giúp cho tài xế dễ dàng tùy chỉnh phù hợp với mọi tư thế ngồi. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi với ghế hạng thương gia ở hàng ghế thứ hai, tích hợp bàn làm việc gập gọn, đi kèm chức năng massage 10 điểm giúp giảm căng thẳng trong các chuyến đi xa.

An toàn cũng là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong thiết kế của M8 với hệ thống 7 túi khí toàn diện.

Xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến nhằm giảm thiểu nguy cơ va chạm như: camera 360 độ, cảnh báo lệch làn đường (LDW), hỗ trợ giữ làn đường (LKA), hỗ trợ tự động phanh khẩn cấp (AEB), cảnh báo va chạm phía trước (FCW), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA), cảnh báo điểm mù (BSD), cảnh báo và hỗ trợ phanh phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ phanh (RCTA+RCTB), cảnh báo va chạm từ phía sau (RAW)...

GAC All-New GS8 - Thế hệ mới, uy thế mới

Mẫu xe GAC All-New GS8 (Ảnh: GAC Việt Nam).

GAC All-New GS8 là đại diện SUV cỡ trung thế hệ mới, kết hợp giữa thiết kế mạnh mẽ, vận hành linh hoạt và trải nghiệm tiện nghi vượt kỳ vọng.

Sở hữu động cơ xăng Turbo 2.0L GDI mạnh mẽ với công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 400Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp Aisin danh tiếng từ Nhật Bản, GS8 mang lại cảm giác lái đầm chắc, chính xác, chinh phục mọi địa hình.

Khung gầm công nghệ MegaStar cấu trúc thép cường lực, hệ thống treo độc lập, cùng gói công nghệ hỗ trợ lái thông minh ADAS giúp xe vận hành ổn định và an toàn trên những chuyến hành trình xa.

Không gian cabin thể hiện sự tỉ mỉ và chỉn chu với cụm màn hình cảm ứng giải trí đa chức năng 14.6" và màn hình trung tâm hiển thị đa thông tin LCD 12.3" tích hợp đầy đủ kết nối với thiết bị di động, ghế bọc da cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống 8 loa cho chất lượng âm thanh tách bạch và có chiều sâu.

Với thiết kế đầy uy quyền, tiện nghi và trang bị an toàn chuẩn SUV hạng sang, cùng mức giá cạnh tranh, GAC All-New GS8 là lựa chọn thích hợp cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV vừa mạnh mẽ, bền bỉ, vừa thông minh và an toàn.

