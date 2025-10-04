Sau màn ra mắt tại Triển lãm Ô tô Thành Đô, Ford công bố mẫu Bronco Smart Horse/Basecamp, trở thành thành viên thứ ba trong dòng Bronco được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc.

Một phần nóc xe có thể mở lên, trông như lều trại (Ảnh: Ford).

Mặc dù giống như lều mở lên trên nóc xe, nhưng thực chất đó là mái kính toàn cảnh có thể nâng lên 360mm, giúp tăng không gian đầu phía trên hàng ghế thứ hai. Trong khi đó, hàng ghế trước có thể ngả phẳng và hạ tựa đầu chỉ với một nút bấm, tạo không gian nghỉ ngơi thoải mái.

Hàng ghế thứ hai cũng có thể gập xuống và phủ kín bởi một tấm đệm hơi mang thương hiệu Bronco, biến toàn bộ khoang cabin thành một “phòng ngủ mini” di động.

"Tinh thần" cắm trại tiếp tục được thể hiện ở phần đuôi, nơi Ford trang bị bếp tích hợp vào cửa sau. Khu vực này bao gồm bàn gập, dải nam châm để treo dao và dụng cụ, khay đựng đồ uống và cả một dụng cụ mở nắp chai tích hợp.

Cánh cửa sau xe được trang bị như một khu bếp (Ảnh: Ford).

Ford gọi phiên bản Basecamp là SUV cắm trại địa hình đầu tiên của hãng, đồng thời cho biết khách hàng sẽ nhận được gói trang bị dã ngoại trị giá 12.000 nhân dân tệ (44 triệu đồng) khi đặt cọc 1.000 nhân dân tệ (3,7 triệu đồng).

Ford chưa công bố nhiều chi tiết kỹ thuật, nhưng phiên bản thuần điện của Bronco Basecamp sở hữu hệ dẫn động 4 bánh với hai mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 445 mã lực. Bộ pin 105,4kWh mang đến cho xe phạm vi hoạt động khoảng 650km/lần sạc.

Ngoài ra, còn có phiên bản mở rộng phạm vi (EREV), sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hai mô-tơ điện và pin 43,7kWh, cho công suất 416 mã lực và phạm vi chạy điện thuần là 220km. Với thêm sự hỗ trợ của động cơ xăng, xe có thể chạy tới 1.220km theo chu trình CLTC của Trung Quốc.

Mẫu Bronco Basecamp có kích thước lớn hơn hầu hết các phiên bản tại Mỹ (Ảnh: Ford).

Phiên bản Bronco này ở Trung Quốc có chiều dài cơ sở 2.950mm, tương đương Bronco bản Mỹ 4 cửa và dài hơn hẳn Bronco Sport (2.670mm). Chiều dài tổng thể đạt 5.025mm, lớn hơn cả Bronco tiêu chuẩn (4.810mm) lẫn Bronco Sport (4.400mm).

Ford cho biết bản Bronco Basecamp chạy điện hiện chỉ được bán ở Trung Quốc, chưa có kế hoạch phân phối tại các thị trường khác.