Flagship Workshop QUAD Film USA - Nơi chủ xe kiểm chứng hiệu quả phim cách nhiệt

Không gian chuẩn mực, minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc

Flagship Workshop của QUAD Film được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, đầu tư bài bản từ nhận diện thương hiệu, khu vực tiếp đón khách, phòng tư vấn đến xưởng thi công.

Từng chi tiết đều được chăm chút để mang lại cảm giác chuyên nghiệp và cao cấp, có thể nói là một trong những showroom được đầu tư tốt nhất hiện nay trong ngành phim cách nhiệt tại Việt Nam.

Flagship Workshop đầu tiên của QUAD Film USA tại Hà Nội (Ảnh: BTC).

Theo đại diện QUAD Film, đây là cách thương hiệu thể hiện cam kết lâu dài và nghiêm túc với thị trường: “Chúng tôi muốn khách hàng khi bước vào Flagship Workshop cảm nhận được sự khác biệt, từ không gian, dịch vụ đến quy trình sử dụng dịch vụ. Đây là hình mẫu chuẩn mà các đại lý sắp tới của QUAD trên toàn quốc sẽ hướng đến”.

Tự tin khẳng định vị thế, lấy chất lượng làm nền tảng

Gia nhập thị trường Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh mạnh, QUAD Film đặt chất lượng sản phẩm làm yếu tố tiên quyết để xây dựng vị thế. Thương hiệu từ Hoa Kỳ mang đến dải sản phẩm đa dạng, ứng dụng những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.

Phim cách nhiệt phủ phún xạ kim loại đa lớp với công nghệ hiện đại. Theo kết quả nghiên cứu số 25/TN7/0234-1 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 1, trong điều kiện thử nghiệm sản phẩm có khả năng phản xạ bức xạ hồng ngoại trên 99% và chặn tia UV gần như tuyệt đối.

Công nghệ Nano Ceramic giúp cân bằng khả năng cách nhiệt và độ trong quang học, giữ tầm nhìn ban ngày và ban đêm rõ ràng; phim kim loại và Nano Ceramic kết hợp ưu điểm hai công nghệ, phù hợp nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng.

Khách hàng được trải nghiệm trực tiếp hiệu năng sản phẩm và thi công ngay tại phòng thi công chuyên nghiệp của QUAD Film (Ảnh: BTC).

QUAD Film khuyến khích khách hàng đến trực tiếp Flagship Workshop hoặc hệ thống đại lý để đo đạc, kiểm tra bằng máy móc chuyên dụng.

“Chỉ khi trải nghiệm thực tế, khách hàng mới cảm nhận được sự khác biệt trong hiệu quả cách nhiệt vượt trội, ngăn tia UV, độ truyền sáng và chất lượng hoàn thiện”, đại diện thương hiệu cho biết.

PPF - giải pháp bảo vệ sơn cao cấp

Bên cạnh phim cách nhiệt, Flagship Workshop cũng giới thiệu PPF bảo vệ sơn (Paint Protection Film) với nhiều tính năng nổi bật. Sản phẩm sử dụng vật liệu TPU cao cấp, tăng độ bóng bề mặt, hạn chế bám bẩn, dễ vệ sinh.

Công nghệ lớp phủ Hydrophobic (mã sản phẩm DS13S PLUS) giúp bề mặt chống nước và có khả năng tự phục hồi vết xước nhanh chóng mà không cần gia nhiệt, một cải tiến nổi bật so với các loại PPF phổ biến trên thị trường hiện nay.

Đa dạng máy, công cụ thử nghiệm chất lượng phim cách nhiệt, PPF bảo vệ sơn để khách hàng có được trải nghiệm chân thực nhất (Ảnh: BTC).

Ngoài ra, QUAD còn mang đến TPU Color PPF (dán đổi màu), Intelligent 5G Film (phim cách nhiệt thông minh hỗ trợ tăng kết nối 5G) và EV Sunroof Film dành riêng cho cửa sổ trời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng ô tô.

Hà Nội - điểm chạm đầu tiên trong hành trình phủ sóng toàn quốc

Việc chọn Hà Nội làm nơi triển khai Flagship Workshop đầu tiên là bước đi chiến lược của QUAD Film. Thị trường phía Bắc có lượng xe cá nhân tăng trưởng nhanh, tập trung nhóm khách hàng chú trọng chất lượng dịch vụ và sản phẩm chính hãng.

Flagship Workshop của QUAD Film tại địa chỉ số 78 Khúc Thừa Dụ, phường Cầu Giấy, Hà Nội (Ảnh: BTC).

Trong thời gian tới, QUAD Film sẽ mở rộng mô hình này đến TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng… tạo hệ thống phân phối rộng khắp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm.

Flagship Workshop không chỉ là nơi tham khảo và tư vấn sản phẩm mà còn là trung tâm trải nghiệm trực tiếp. Khách hàng được tư vấn trực tiếp, chứng kiến quá trình thi công tiêu chuẩn, và so sánh kết quả bằng công cụ đo đạc thực tế.

Thử nghiệm trực tiếp hiệu quả cách nhiệt vượt trội của phim cách nhiệt QUAD (Ảnh: BTC).

“Chúng tôi rất tự tin về chất lượng sản phẩm. Cách tốt nhất để khách hàng lựa chọn đúng là đến trực tiếp, kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế. Khi đó, họ sẽ có quyết định phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình,” đại diện QUAD Film chia sẻ.

Các trung tâm chăm sóc xe, garage hoặc đại lý quan tâm hợp tác có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn chi tiết, tham quan mô hình chuẩn và nhận hỗ trợ khởi tạo kinh doanh.

Thông tin chi tiết xem tại website QUAD Film Việt Nam https://quadfilm.vn/

Hotline: 1900 955 525