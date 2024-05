Được giảm 300 triệu đồng, mẫu sedan hạng B này vẫn đắt ngang Mazda CX-5

Sau đà hồi phục hồi tháng 3, thị trường ô tô Việt Nam lại giảm tiêu thụ ở tháng 4. Sang tháng 5, nhiều hãng xe và đại lý tích cực đẩy mạnh khuyến mại nhằm thu hút sự cạnh tranh của người dùng.

Trong số đó, Volkswagen Virtus là một trong những sản phẩm có ưu đãi lớn trên thị trường. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nhiều đại lý áp dụng mức giảm lên tới gần 300 triệu đồng cho mẫu sedan hạng B đắt nhất Việt Nam này, nhưng dành cho các xe được sản xuất trong năm 2023 (VIN 2023).

Phiên bản Giá niêm yết Giá ưu đãi Mức giảm Elegance 949.000.000 699.000.000 250.000.000 Luxury 1.069.000.000 799.000.000 270.000.000

Chi tiết mức giảm của đại lý dành cho Volkswagen Virtus VIN 2023 (Đơn vị: Đồng).

Sau khi giảm, giá bán thực tế của Virtus đã dễ chịu hơn, nhưng vẫn đắt hơn hẳn các mẫu xe cùng phân khúc sedan hạng B. Thậm chí, giá ưu đãi của mẫu xe thương hiệu Đức này vẫn cao ngang các mẫu SUV hạng C như Mazda CX-5 (từ 759 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (từ 769 triệu đồng).

Một chiếc Volkswagen Virtus đã đăng ký biển số (Ảnh: Gia An).

Giới chuyên gia nhận định, đại lý cần "mạnh tay" hơn nữa với Volkswagen Virtus 2023 nếu muốn "dọn kho". Nguyên nhân là do mức giảm hiện tại đã được áp dụng từ cuối năm 2023, nhưng tình hình kinh doanh vẫn không mấy khả quan, theo chia sẻ của tư vấn bán hàng.

Sở dĩ mẫu xe này có giá bán cao do thương hiệu được định vị ở mức "tiệm cận sang". So với các đối thủ đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc, Volkswagen Virtus có một số trang bị nổi bật hơn như cửa sổ trời hay sạc điện thoại không dây, nhưng xe không có các tính năng an toàn chủ động như Honda City.

Có giá niêm yết lên tới 1 tỷ đồng nhưng Volkswagen Virtus không được nhập khẩu nguyên chiếc từ Châu Âu mà có xuất xứ Ấn Độ (Ảnh: Donnie Đăng).

Những hạn chế trên khiến Volkswagen Virtus khó kiếm khách. Giữa tháng 7/2023, một tư vấn bán hàng tại TPHCM đã "khoe" mình là người bán được chiếc Virtus đầu tiên tại Việt Nam, sau gần nửa năm kể từ lúc xe được ra mắt chính thức.

Cùng phân khúc sedan hạng B với Volkswagen, Honda City (559-609 triệu đồng) được nhà sản xuất hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, áp dụng cho tất cả các phiên bản. Giá bán thực tế của mẫu xe này hạ còn khoảng 503-548 triệu đồng, chưa kể ưu đãi riêng của đại lý.

Honda City đang là sản phẩm duy nhất trong phân khúc sở hữu hệ thống an toàn chủ động (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đầu tháng 3, Toyota Vios được hãng xe Nhật điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất giảm 21-47 triệu đồng xuống 458-545 triệu đồng. Tại một số showroom, mẫu xe này được giảm thêm 10-15 triệu đồng tùy phiên bản.

Sản phẩm bán chạy nhất phân khúc này là Hyundai Accent cũng được giảm giá sâu tới khoảng 40 triệu đồng tại đại lý. Giới chuyên gia nhận định, đây là động thái "xả hàng" của mẫu xe này, do có thông tin thế hệ mới sẽ được ra mắt trong tháng 5.