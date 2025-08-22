Đón đầu quyết sách hạn chế xe xăng: Yadea tạo cú hích chuyển đổi xanh

Cú hích từ chính sách: Làn sóng chuyển đổi xe máy điện tăng nhiệt

Hướng đến giảm phát thải và xây dựng giao thông đô thị theo hướng bền vững, tại Hà Nội, lộ trình cấm xe máy xăng dầu trong khu vực Vành đai 1 sẽ bắt đầu từ tháng 7/2026, sau đó mở rộng ra Vành đai 2 vào năm 2028 và Vành đai 3 vào năm 2030.

Trước những quyết sách mang tính chiến lược của Chính phủ, làn sóng quan tâm của người dân đối với xe điện đã gia tăng nhanh chóng. Là thương hiệu xe điện thông minh số 1 toàn cầu về doanh số bán hàng trong 8 năm liên tiếp (từ 2017 đến 2024, theo báo cáo của Frost & Sullivan), Yadea đã thể hiện sự nhạy bén và trách nhiệm tiên phong bằng việc hành động kịp thời.

Sự kiện đem đến cho khách hàng cơ hội chuyển đổi xanh, sở hữu xe điện Yadea với chi phí tối ưu (Ảnh: Yadea).

Minh chứng rõ nét nhất là sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng Yadea kiến tạo tương lai” được tổ chức tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) trong hai ngày 16-17/8. Sự kiện đã thu hút hàng nghìn người tham gia, cho thấy sức hút mạnh mẽ của xu thế chuyển đổi phương tiện xanh và sự hưởng ứng của cộng đồng đối với các giải pháp thiết thực từ Yadea.

Người dân Thủ đô hứng khởi hòa nhịp “xanh hóa" giao thông

Tại sự kiện, khu vực thẩm định ghi nhận lượng lớn khách tham gia trong xuyên suốt hai ngày, đông đảo người dân đã mang xe máy xăng và xe máy điện cũ đến để “đổi xăng lấy điện”.

Sự kiện thu hút lượng lớn khách hàng tham dự và quan tâm đến việc lên đời xe điện (Ảnh: Yadea).

Đồng thời, đội ngũ nhân viên cũng hỗ trợ định giá, tư vấn phương án đổi xe nhanh chóng và phù hợp với nhu cầu người dùng. Anh Minh Quân (40 tuổi, phường Hai Bà Trưng) đánh giá quá trình thu đổi xe diễn ra nhanh gọn: “Không quá phức tạp như tôi nghĩ, quy trình định giá đơn giản và thủ tục chỉ mất khoảng một giờ để hoàn tất. Các bạn tư vấn viên cũng nhiệt tình hướng dẫn tôi phương án vừa với ngân sách và hợp nhu cầu di chuyển”.

Không chỉ thấu hiểu những băn khoăn về việc xử lý phương tiện cũ khi thu mua lại xe xăng với mức giá ưu đãi, Yadea còn tặng thêm 1 triệu đồng nhằm trực tiếp giải quyết nỗi lo và tạo động lực cho người dân để tự tin chuyển đổi.

Hơn thế nữa, áp lực tài chính cũng được san sẻ khi Yadea áp dụng các mức trợ giá hấp dẫn lên đến 9 triệu đồng, đồng thời miễn lệ phí trước bạ cho khách hàng có hộ khẩu Hà Nội. Ngay tại sự kiện, Yadea cũng triển khai chương trình rút thăm may mắn cùng 100% cơ hội trúng thưởng, trong đó, giá trị giải thưởng cao nhất lên đến 5 triệu đồng.

Khách hàng mua xe máy điện Yadea mới và may mắn nhận được những phần quà hấp dẫn (Ảnh: Yadea).

Anh Thanh Hùng (45 tuổi, phường Đống Đa) chia sẻ trong lúc làm thủ tục đổi chiếc xe xăng đã gắn bó nhiều năm: “Nhà nước đã có chủ trương rồi thì mình đi trước cho chủ động, tránh lúc nhu cầu cao, giá cả lại tăng. Tôi khá bất ngờ bởi chính sách định giá thu mua lại xe của Yadea rất hỗ trợ khách hàng và tôi đã quyết định xuống tiền sau khi tính toán thêm những khoản trợ giá hay ưu đãi kèm theo của hãng”.

Anh Thanh Hùng cũng chia sẻ thêm: “Tôi ủng hộ những phương án ‘xanh hoá’ giao thông của Chính phủ, đây cũng xem như một cách để thúc đẩy việc sử dụng phương tiện năng lượng sạch và phát triển đất nước theo hướng bền vững”.

Không chỉ có những người lần đầu tìm hiểu xe máy điện, sự kiện còn thu hút cả các khách hàng thân thiết của Yadea. Anh Tuấn (32 tuổi, phường Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi mua chiếc Yadea Ossy cho vợ được hơn một năm nay rồi, rất hài lòng. Việc di chuyển hằng ngày thực sự kinh tế. Trung bình mỗi tuần chỉ cần sạc xe một lần là đủ cho cả tuần đi làm và loanh quanh trong phố. Hôm nay hai vợ chồng quyết định đến đổi luôn chiếc xe máy xăng còn lại, vừa để tranh thủ không bỏ lỡ ưu đãi từ hãng, góp phần vào xu thế sống xanh của thành phố”.

Đông đảo người dân quan tâm đến sự kiện để trải nghiệm xe Yadea và tìm hiểu các ưu đãi (Ảnh: Yadea).

Các gian hàng trưng bày xe và khu vực lái thử cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khách tham quan. Toàn bộ dải sản phẩm của Yadea đều được trưng bày tại sự kiện như Yadea Velax, Yadea Ossy, Yadea Oris, Yadea Volguard, Yadea Orla, Yadea Vekoo. Mỗi người tham gia lái thử vừa được nhận những phần quà hấp dẫn.

Khách hàng hào hứng lái thử các mẫu xe máy điện thông minh của Yadea (Ảnh: Yadea).

Thành công của sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng Yadea kiến tạo tương lai” không chỉ cho thấy sức hút từ các chính sách ưu đãi của Yadea mà còn khẳng định sự sẵn sàng của người dân trong việc chung tay xây dựng một tương lai giao thông bền vững. Bằng những hành động thiết thực, Yadea một lần nữa củng cố vị thế là thương hiệu hàng đầu, luôn tiên phong và đồng hành cùng Chính phủ và người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh.

Sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng Yadea kiến tạo tương lai” sẽ tiếp tục dừng chân tại thành phố Huế vào 23-24/8/2025 tại công viên Thương Bạc. Thông tin chi tiết về các sự kiện và chương trình ưu đãi của Yadea được đăng tải tại website Yadea Việt Nam.