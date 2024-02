Doanh số ô tô điện toàn cầu sụt giảm mạnh trong tháng đầu năm 2024

Doanh số xe điện gần đây nhận được sự quan tâm đặc biệt, trong bối cảnh nhu cầu trên phạm vị toàn cầu sụt giảm rõ rệt (Ảnh minh họa: EVBox).

Doanh số xe điện toàn cầu trong tháng 1 vừa qua tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại giảm so với một tháng trước đó.

Diễn biến này trên thị trường xe điện được cho là xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, như việc cắt giảm trợ cấp, các quy định trở nên khắt khe hơn, hoặc chỉ đơn giản là sự sụt giảm doanh số theo mùa, đặc biệt là ở các thị trường quan trọng như Đức, Pháp và Trung Quốc.

Không có thống kê riêng, dữ liệu của Rho Motion cho thấy đã có tổng cộng 1,1 triệu xe thuần điện (BEV) và xe hybrid sạc điện (PHEV) đến tay khách hàng trong tháng 1 vừa qua, tăng 69% so với mức 660.000 xe của tháng 1/2023, nhưng giảm 26% so với trước đó một tháng.

Ngoài ra, doanh số xe thuần điện và PHEV trong tháng 1 vừa qua thấp hơn của các tháng 6, 8, 9, 10 và 11 năm ngoái.

Trao đổi với hãng tin Reuters, ông Charles Lester, giám đốc dữ liệu của Rho Motion, giải thích rằng doanh số xe điện tại Đức đã giảm gần 50% trong tháng 1, so với tháng 12 năm ngoái, sau khi nước này dừng chính sách ưu đãi. Tình hình ở Pháp cũng tương tự, vì nước này siết các quy định.

Tuy nhiên, ông Lester vẫn thấy lạc quan về tương lai của xe điện, cho rằng sự sụt giảm này sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Theo ông, các nhà sản xuất ô tô có thể sẽ đẩy mạnh đầu tư làm xe điện mới nhằm đáp ứng các quy định khắt khe hơn về lượng khí thải CO2 của Liên minh châu Âu (EU).

Trong tháng 1 vừa qua, doanh số xe thuần điện và hybrid sạc điện đã tăng mạnh ở Mỹ và Canada, so với tháng 1 năm ngoái, nhưng giảm 14% so với trước đó một tháng.

Xu hướng tương tự diễn ra ở EU, khu vực Hiệp hội tự do thương mại châu Âu (EFTA) và Anh quốc. Trong khi đó, tại Trung Quốc, doanh số xe điện trong tháng 1 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 26% so với tháng 12.