Diễn viên Hồng Đăng đánh giá Lynk & Co 06: “Vượt xa mong đợi”

Với một người có thể nói là yêu xe, thích “chơi” xe như anh, lý do nào khiến anh lựa chọn Lynk & Co 06 - một chiếc vào thời điểm đó còn khá mới mẻ tại Việt Nam?

- Tôi từng đổi nhiều xe vì chọn theo công năng. Trước khi mua Lynk & Co 06, tôi dùng một MPV và một bán tải, cả hai đều quá to nên đi phố rất mệt. Vợ tôi cũng ngại lái xe lớn, nhất là khi mưa nắng đi đón con, nên hai vợ chồng quyết định tìm một chiếc nhỏ gọn hơn.

Khi xem trên mạng, cả hai đều thích dáng Lynk & Co 06 dù lúc đó xe chưa về Việt Nam. Tôi đến showroom Lynk & Co lái thử các mẫu khác và bất ngờ vì chất lượng hoàn thiện vượt mong đợi.

Diễn viên Hồng Đăng lựa chọn Lynk & Co 06 bởi thông số, tính năng và vận hành (Ảnh: Lynk & Co).

Khi Lynk & Co 06 về Việt Nam, tất cả thông số, tính năng và vận hành đều vượt kỳ vọng của một SUV hạng B nên chốt luôn. Bạn bè khen xe đẹp, nội thất “xịn”, ghế êm. Xe nào cũng có điểm yếu nhưng với mình, ưu điểm nhiều hơn và đúng nhu cầu.

Lynk & Co 06 còn nổi bật với động cơ 1.5L turbo 178 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm, hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, treo sau đa điểm và 17 tính năng ADAS. Với tôi, đây gần như là mẫu mạnh và nhiều công nghệ nhất phân khúc B, hơn cả kỳ vọng của tôi ở một chiếc xe tầm tiền như thế này.

Nội thất Lynk & Co 06 gây ấn tượng với Hồng Đăng (Ảnh: Lynk & Co).

Anh thấy thương hiệu Lynk & Co khác biệt ra sao ở một thị trường đang có quá nhiều cái tên mới gia nhập?

- Tôi luôn tìm hiểu rất kỹ trước khi mua xe, đặc biệt với thương hiệu mới như Lynk & Co. Thời nay tra cứu thông tin rất dễ, nên tôi nhanh chóng nắm được dữ liệu khách quan thay vì kiểu “hên xui” như trước. Khi nghiên cứu sâu, tôi thấy Lynk & Co thừa hưởng nền tảng Volvo về khung gầm, động cơ và an toàn, trang bị còn phong phú hơn nhiều mẫu xe châu Âu, nên tôi hoàn toàn yên tâm.

Yếu tố nhà nhập khẩu cũng rất quan trọng. Lynk & Co do Tasco đưa về - một tập đoàn lớn, mở hệ thống đại lý nhanh và rộng, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc. Chính sách bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành 5-6 năm là điểm cộng lớn, đi từng đó năm gần như không phải lo chi phí nên tôi càng tự tin với quyết định của mình.

Lynk & Co 06 đã đồng hành với Hồng Đăng 1 năm (Ảnh: Lynk & Co).

Sau khoảng 1 năm sử dụng, anh thấy chiếc Lynk & Co 06 có đạt đúng kỳ vọng anh đặt ra ban đầu không?

- Chiếc xe vượt xa mong đợi của tôi. Nội thất đẹp, ghế thể thao liền khối mà ngồi rất êm, hàng ghế sau rộng hơn kỳ vọng, nhất là trong phân khúc B mà người ngồi sau vẫn duỗi chân thoải mái. Khoang hành lý không lớn do ưu tiên chỗ ngồi nhưng với nhu cầu của tôi thì không đáng ngại, đi xa chỉ cần lắp thêm cốp nóc là đủ.

Về vận hành, hộp số ly hợp kép hơi kém êm khi đi chậm nhưng chạy đường trường lại rất phấn khích vì sang số nhanh. Động cơ mạnh, phản hồi tốt và cảm giác lái chắc chắn hơn tôi nghĩ. Tôi đã đưa Lynk & Co 06 đi nhiều cung như Móng Cái, Ninh Bình, Yên Bái và xe luôn vận hành ổn định, gia đình 4-5 người ngồi vẫn thoải mái trong các chuyến dài.

Diễn viên Hồng Đăng hài lòng sau thời gian sử Lynk & Co 06 (Ảnh: Lynk & Co).

Trong suốt quá trình sử dụng xe vừa qua, những điều gì, câu chuyện gì khiến anh ấn tượng nhất về chiếc Lynk & Co 06 của mình?

- Gia đình tôi thích nhất ngoại hình và nội thất của xe, hiện đại, trẻ trung và màu sắc đẹp. Không gian bên trong thoải mái cho cả nhà, kể cả hàng ghế sau.

Một kỷ niệm đáng nhớ là chuyến cắm trại ở Ninh Bình. Vì xe nhỏ nên tôi lắp thêm cốp nóc Thụy Điển để chở lều trại. Nhờ kích thước gọn mà gầm còn cao, xe được phép vào sâu khu rừng thông, trong khi bán tải lại bị chặn. Cả nhà hạ trại trong rừng, trải nghiệm rất vui.

Đi đường dài, tôi thích nhất hệ thống ADAS, đặc biệt Adaptive Cruise Control hoạt động ổn, giúp lái xe nhẹ nhàng hơn. Với gia đình thích du lịch, đến nhiều nơi, Lynk & Co 06 thật sự là lựa chọn rất phù hợp. Ngoài ra, đối với việc di chuyển trong phố rất tiện lợi vì trang bị camera 540 độ sắc nét như các mẫu xe cao cấp có thể quan sát gầm xe, đi lại trong phố đông đúc, đỗ xe rất dễ dàng.

Diễn viên Hồng Đăng đánh giá cao dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng của Lynk & Co (Ảnh: Lynk & Co).

Ngoài một sản phẩm chất lượng, anh đánh giá thế nào về dịch vụ của Lynk & Co?

- Từ khi mua chiếc xe này, tôi đã bảo dưỡng một lần ở cấp 10.000km. Từ tiếp đón, chăm sóc, nhắc lịch, đến cập nhật phần mềm đều rất chỉn chu. Showroom của Lynk & Co cũng sang và hiện đại, tạo cảm giác chuyên nghiệp ngay khi bước vào.

Với một thương hiệu còn mới, cách họ chăm sóc khách hàng như vậy thật sự đáng khen. Ai chưa tin cứ thử ghé bất kỳ showroom nào sẽ thấy sự khác biệt so với nhiều hãng xe phổ thông.