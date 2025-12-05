Điểm tương đồng của Lạc Hồng 900 LX với các mẫu xe chuyên dụng phục vụ tổng thống các nước

Các dòng “xe nguyên thủ” không được sản xuất đại trà và thường chỉ hiện diện ở các sự kiện lớn của quốc gia. Không chỉ là phương tiện chuyên chở bảo vệ các lãnh đạo cấp cao, những chiếc xe này mỗi khi xuất hiện còn được coi như biểu tượng của quyền lực và thể hiện tinh hoa của nền công nghiệp ô tô mỗi nước.

Dưới đây là những mẫu xe dành cho nguyên thủ nổi bật trên thế giới hiện nay. Điểm chung của chúng là đều được sản xuất bởi hãng nội địa, sở hữu các tiêu chuẩn đặc biệt như chống đạn, có vách ngăn riêng tư và loạt tiện ích xa xỉ.

Trong đó, sự xuất hiện của Lạc Hồng 900 LX - mẫu xe chống đạn đầu tiên của Việt Nam - cho thấy sự chuyển mình của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

The Beast 2.0 (Mỹ)

Cadillac One phục vụ Tổng thống Mỹ (Ảnh: Northernvirginiapolicecars).

Chiếc limousine phục vụ Tổng thống Mỹ còn được gọi là Cadillac One, được sản xuất bởi tập đoàn General Motors (GM). The Beast 2.0 có lớp vỏ ngoài làm bằng nhiều vật liệu kết hợp bao gồm thép, nhôm, titan và gốm sứ, đủ sức chống lại đạn xuyên giáp, chất nổ.

Cửa sổ làm bằng kính chống đạn đa lớp, không thể bị xuyên thủng ngay cả bởi súng trường bắn tỉa. Gầm xe được gia cố bằng vật liệu titanium, gốm và tấm chống bom. Xe còn có lốp chuyên dụng siêu bền, có khả năng chạy ở tốc độ cao ngay cả khi bị bắn thủng.

Khoang nội thất của xe được thiết kế để cách ly hoàn toàn với vách ngăn và hệ thống lọc không khí riêng biệt để chống lại các cuộc tấn công hóa học, hệ thống thiết bị liên lạc vệ tinh và bảo mật hàng đầu.

Xe được trang bị phòng thủ và có thể cả hệ thống tạo màn khói để đánh lạc hướng kẻ tấn công, biến mẫu xe này thành một trong những chiếc xe an toàn nhất thế giới.

Aurus Senat (Nga)

Aurus Senat dành cho Nguyên thủ Nga (Ảnh: Daily Sabah).

Tương tự The Beast 2.0, Aurus Senat cũng là một chiếc limousine được sản xuất nội địa để phục vụ Tổng thống Nga. Aurus Senat phiên bản dành cho Tổng thống Nga được chế tạo bởi Aurus Motors, với sự hợp tác của Viện nghiên cứu khoa học ô tô và động cơ trung ương Nga (NAMI).

Chiếc xe được tăng cường khả năng chống đạn nhờ thân xe bọc thép dày nhiều lớp và kính cường lực dày lên tới 65 mm. Sàn xe có lớp gia cố chống bom. Bộ lốp cao su đặc (run-flat) cho phép tiếp tục di chuyển ngay cả khi bị thủng.

Tương tự The Beast của Tổng thống Mỹ, Aurus Senat cũng tích hợp sẵn vũ khí phòng thủ để vệ sĩ sử dụng, cùng với hệ thống cung cấp oxi độc lập, đảm bảo an toàn cho người ngồi trong trường hợp bị tấn công hóa học hoặc sinh học.

Chiếc Aurus Senat của Tổng thống Nga còn có khả năng đảm bảo an toàn cho người bên trong khi bị ngập hoàn toàn dưới nước, sử dụng công nghệ áp dụng cho tàu ngầm của Nga, tăng cường khả năng bảo vệ yếu nhân trên xe ở mức tối đa.

DS No8 (Pháp)

DS No8 phục vụ Tổng thống Pháp (Ảnh: DS Automobiles).

Một mẫu xe điện hiếm hoi được chọn làm phương tiện phục vụ nguyên thủ là DS No8 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Khác với các mẫu limousine sang trọng của lãnh đạo Mỹ hay Nga, DS No8 mang dáng crossover đuôi coupe, sơn ngoại thất xanh và có lưới tản nhiệt phát sáng theo màu quốc kỳ Pháp.

Mẫu xe điện này có cửa sổ trời và tay nắm, cho phép Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đứng lên và vẫy chào người dân mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Nội thất của DS No8 được hoàn thiện bằng nhiều vật liệu cao cấp, với các chi tiết được làm thủ công như tapi cửa sử dụng họa tiết xếp ly, tựa tay trung tâm có hình thêu hay tấm khảm từ sợi rơm lúa mạch trên táp lô và viền cửa.

Chiếc xe phục vụ tổng thống Pháp được tăng cường lớp bảo vệ bởi nhà sản xuất xe bọc thép Centigon. Phần lớn thông số kỹ thuật của xe được giữ kín.

Lạc Hồng 900 LX (Việt Nam)

Lạc Hồng 900 LX (Ảnh: VinFast).

Lạc Hồng 900 LX của Việt Nam là cái tên mới nhất gia nhập đội hình này, lần đầu ra mắt tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). Xe được sản xuất giới hạn với 2 phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản chống đạn phục vụ nguyên thủ.

Trong đó, phiên bản chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ và khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada).

Lớp bảo vệ này cho khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51. Lạc Hồng 900 LX cũng được trang bị lốp run-flat giúp có thể đi được 80-100 km khi bị xịt, cùng loạt thiết bị chuyên dụng như hệ thống cấp oxi, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh...

Bản chống đạn có công suất tối đa 455 mã lực và mô men xoắn cực đại 620 Nm, đã được nâng cấp để phù hợp với trọng lượng xe hơn 5 tấn.

Điểm nhấn sang trọng trong thiết kế của Lạc Hồng 900 LX nằm ở logo và các chi tiết mạ vàng trong và ngoài xe. Không gian nội thất sử dụng vật liệu cao cấp như gỗ Golden Nanmu, da Nappa... Khoang nguyên thủ phía sau rộng rãi, có bệ tỳ chân, vách ngăn khoang lái bằng kính cách âm và hệ thống điện đàm hiện đại.

Trong nhóm các mẫu xe dành cho nguyên thủ quốc gia, Lạc Hồng 900 LX là trường hợp hiếm sử dụng hệ truyền động thuần điện.

Mẫu xe trở thành một ví dụ nổi bật trong bức tranh phát triển công nghiệp ô tô Đông Nam Á. Sự xuất hiện của Lạc Hồng 900 LX phản ánh nỗ lực nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo và quản trị chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng thêm lựa chọn trong nhóm các phương tiện phục vụ nhiệm vụ lễ tân - đối ngoại.