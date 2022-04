Điểm mặt những thương hiệu đứng ngoài "vòng xoáy" SUV

Phân khúc SUV bắt đầu bùng nổ vào những năm 2000 (Ảnh: Motor1).

Lotus và Smart là những thành viên mới nhất gia nhập làng SUV. Vào đầu tháng 4, Lotus đã trình làng mẫu SUV đầu tiên của mình, mang tên Eletre. Cũng trong tháng 4, Smart đã giới thiệu mẫu SUV cỡ B mang tên #1, cạnh tranh cùng phân khúc với Mini Countryman. Các sản phẩm này ra đời trong bối cảnh doanh số SUV đang bùng nổ.

Vì các mẫu xe này thường được định giá cao hơn, dù dùng chung cơ sở gầm bệ với các mẫu khác, nên các nhà sản xuất ô tô kiếm được lợi nhuận cao hơn. Công thức khá đơn giản: phát triển một cơ sở gầm bệ rồi tạo ra các kiểu thân xe khác nhau, với SUV là loại có giá cao nhất. Khoảng cách về giá là khá lớn, theo số liệu từ JATO Dynamics.

Ví dụ, ở Italy, một chiếc SUV cỡ B đắt hơn 35% so với xe con tương ứng. Khoảng cách này giảm xuống 11% ở phân khúc xe sang - hạng F. Thông thường ở tất cả các phân khúc, SUV đắt hơn 33% so với xe con. Do đó, khá dễ hiểu khi hầu như mọi nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới đều có ít nhất một mẫu SUV.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thương hiệu chưa cảm thấy bị hấp dẫn bởi lợi nhuận của phân khúc SUV. Một số không thấy hứng thú vì đó không phải dòng sản phẩm đặc trưng của thương hiệu. Một số khác đơn giản là không có nguồn lực. Trong khi đó, với một số ít đã bắt đầu tính chuyện làm SUV.

Tính đến đầu năm 2022, có 11 thương hiệu không làm SUV, gồm: Abarth, Alpine, Bugatti, Chrysler, Ferrari, Lancia, Lucid, McLaren, Pagani, Polestar, và Ram. Thống kê này không tính các thương hiệu nhỏ, sản xuất xe với số lượng rất ít, như Caterham, Morgan, Dallara, Rimac, Koenigsegg...

Với Alpine, Ferrari, và Polestar, dự kiến trong vài năm tới sẽ có SUV. Trên thực tế, Ferrari Purosangue sẽ được giới thiệu trong vài tháng tới. Có lẽ chỉ trừ Ferrari, các thương hiệu này cần một mẫu SUV để duy trì khả năng cạnh tranh trước sự xuất hiện của khá nhiều công ty mới.

Chrysler gần đây đã ra mắt chiếc Airflow, xóa nhòa ranh giới giữa 3 thể loại - SUV, crossover và hatchback, nhưng phiên bản sản xuất thực tế có lẽ còn lâu nữa mới trình làng. Mặc dù Abarth hiện không có mẫu SUV nào trong danh mục sản phẩm, nhưng mẫu Pulse Abarth của Fiat mới ra mắt gần đây ở thị trường Nam Mỹ sẽ được bán từ cuối năm nay.

Các thương hiệu khác, như Bugatti, McLaren, và Pagani vốn được coi là thương hiệu siêu xe, nên thể loại SUV có thể vẫn chưa được ưu tiên. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi nếu Ferrari Purosangue thành công và không gây ảnh hưởng gì tới hình ảnh thương hiệu siêu xe của Ferrari. Gây tò mò nhất chính là Ram, thương hiệu lớn thứ 6 của tập đoàn Stellantis nếu xét về doanh số, cũng không có mẫu SUV nào trong danh mục sản phẩm, mà chỉ tập trung làm xe bán tải và xe thương mại.

Lucid chỉ vừa mới bắt đầu hành trình của một thương hiệu độc lập, với mẫu sedan chạy điện mang tên Air, nhưng sản phẩm kế tiếp sẽ là SUV. Trong khi đó, Lancia chưa đưa SUV vào kế hoạch sản phẩm tương lai.