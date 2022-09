Tình huống xảy ra tối 23/9, trên đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) gần đoạn giao với Nguyễn Phong Sắc. Camera hành trình gắn phía sau ô tô của nạn nhân đã ghi lại được diễn biến.

Theo đó, ô tô gắn camera hành trình dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị xe Mazda màu trắng đi phía sau đâm vào. Do hai xe đã giảm tốc độ từ trước đó nên cú va chạm không quá nghiêm trọng. Nhưng đáng chú ý tại vị trí ghế lái của chiếc Mazda màu trắng là một người phụ nữ ngồi cùng một trẻ em.

Để trẻ ngồi cùng ghế lái, nữ tài xế gây va chạm với ô tô phía trước (OFFB).

Người đăng tải video cho biết cháu bé may mắn không bị thương nặng. Hai bên đã thỏa thuận được bồi thường. Clip được chia sẻ như một lời nhắc nhở cho các bậc phụ huynh trong việc lái xe.

Bình luận về tình huống này trên mạng xã hội, tài khoản Minh Sơn viết: "Để con trẻ ngồi vào lòng trong khi lái xe thế này là hại con chứ không phải thương con đâu. Ai dám đảm bảo không phanh gấp, vô-lăng đập vào ngực là cũng rất nguy hiểm rồi chứ chưa nói tới các trường hợp khác".

"Quá coi thường an toàn của con em mình. Sao lại để trẻ ngồi như thế mà vẫn lái xe được nhỉ, vừa chật chội vừa vướng víu thì thao tác kiểu gì? Cho trẻ ngồi thế nó chẳng bấm các nút loạn lên, rồi gặp tình huống khẩn cấp không đánh lái kịp, chân ga chân phanh… Đã thế, lúc không may xảy ra tai nạn thì con trẻ chịu hết va chạm, túi khí đập vào", thành viên Dương Hoàng viết trong một nhóm Facebook về giao thông.

Trong khi đó, người dùng có tên Bình An cho rằng kiểu lái xe như này không hiếm ở Việt Nam. "Cha mẹ thì chiều con, lại "tặc lưỡi" rằng đi một đoạn ngắn với ở trong phố chắc không sao đâu. Nhưng tai nạn nó chừa bạn ra chắc? Đây là kiểu chiều con không phải lối, sức khỏe và tính mạng của mình mà còn coi thường".

Các nghiên cứu đã chỉ rằng vị trí ngồi an toàn nhất cho trẻ dưới 12 tuổi là ghế giữa phía sau, nếu có dây an toàn đầy đủ. Trường hợp vị trí ghế giữa phía sau không có dây an toàn, nên cho trẻ ngồi ở bên đối ngược với tài xế. Riêng trẻ dưới 2 tuổi cần được đặt ngồi trong ghế quay mặt về phía sau của xe.