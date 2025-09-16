Dấu ấn 30 năm Toyota: Phiên bản đặc biệt ưu đãi đến 100% thuế trước bạ

Diễn ra các ngày 13-14/9 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân, TPHCM, sự kiện ra mắt phiên bản đặc biệt và sinh nhật 30 năm của Toyota Việt Nam thu hút sự quan tâm, tham quan và trải nghiệm của đông đảo khách hàng.

Vios, Veloz Cross và Yaris Cross - 3 mẫu xe có phiên bản đặc biệt được phát triển dựa trên thiết kế hiện hành, nổi bật với logo 30 năm gắn nổi trên thân xe, dải decal đỏ - đen “30th Anniversary” chạy dọc hai bên hông, biểu tượng cho tinh thần tiên phong, sáng tạo và khẳng định vị thế bền vững của Toyota tại Việt Nam.

Thiết kế nổi bật đậm dấu ấn với giá bán không đổi và số lượng giới hạn, nhiều khách hàng đăng ký lái thử và đặt cọc xe ngay tại sự kiện này. Bên cạnh đó, những món quà kỷ niệm đậm chất Toyota, dấu ấn 30 năm qua các minigame thú vị cũng đã góp phần mang hình ảnh thương hiệu đến gần hơn với khách hàng. Sự kiện sẽ còn diễn ra tại Aeon Mall Hải Phòng vào 20-21/9.

Toyota trưng bày 3 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách hàng tại TPHCM (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Ưu đãi lên đến 100% thuế trước bạ cho 5 trụ cột doanh số

Bên cạnh các sự kiện trực tiếp, Toyota Việt Nam còn phối hợp với hệ thống đại lý trên toàn quốc triển khai chương trình ưu đãi được cho là lớn nhất trong năm, nhân dịp tháng sinh nhật cho 5 mẫu xe: Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross và Corolla Cross.

Trong đó, 3 mẫu xe lắp ráp trong nước Vios, Veloz Cross và Avanza Premio nhận ưu đãi lớn nhất, tương đương 100% thuế trước bạ. Riêng bộ đôi BPMV còn tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Tổng giá trị mức giảm tối đa lên đến 75 triệu đồng, giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu cho khách hàng.

Bộ đôi gầm cao đô thị nhập khẩu Yaris Cross và Corolla Cross áp dụng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ với Yaris Cross (tất cả các phiên bản và Corolla Cross phiên bản động cơ đốt trong) cũng góp phần tăng thêm sức hút với khách hàng. Mức giá trị hỗ trợ tối đa dành cho các mẫu xe chi tiết dưới đây:

Tiết kiệm hàng chục triệu đồng, khách hàng giảm một phần áp lực tài chính khi mua xe, kết hợp với việc ra mắt các phiên bản đặc biệt, Toyota có cơ hội tiếp tục gia tăng doanh số trong tháng 9.

VAMA công bố doanh số bán hàng tháng 8 của các thương hiệu thành viên, Toyota tiếp tục là hãng bán chạy nhất với 5.171 xe bán ra thị trường (không bao gồm Lexus), chiếm 23,8% thị phần. Trong đó, Yaris Cross tiếp tục là mẫu xe đạt doanh số cao nhất của hãng với 1.012 xe và hứa hẹn sẽ duy trì phong độ trong tháng kỷ niệm 30 năm Toyota tại Việt Nam.

Bán xe cũ lên đời xe mới cùng Toyota Việt Nam

Điểm nổi bật trong chương trình ưu đãi kỷ niệm tháng sinh nhật của Toyota là việc triển khai mạnh mẽ chính sách bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) lên đời xe mới là các mẫu xe Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross Hybrid, Corolla Cross Hybrid và Innova Cross Hybrid tại các đại lý hoạt động Toyota Sure trên toàn quốc với ưu đãi lãi suất vay chỉ từ 1,49%/năm từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN).

Danh sách đại lý hoạt động Toyota Sure (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Bên cạnh lựa chọn gói lãi suất ưu đãi, khách hàng có thêm 2 lựa chọn khác: 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc miễn phí phụ tùng bảo dưỡng (3 năm hoặc 30.000km - tùy điều kiện nào đến trước) và phim dán kính. Chương trình này chưa từng có trong tiền lệ của Toyota Việt Nam, giải quyết được hai bài toán về tìm địa chỉ bán xe cũ uy tín và lựa chọn mẫu xe mới phù hợp, kinh tế cùng những khuyến mại hấp dẫn.

Trong bối cảnh xu hướng di chuyển xanh được quan tâm, đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu giảm phát thải CO2, hướng đến trung hòa carbon, Toyota tích cực đẩy mạnh phát triển dải sản phẩm hybrid và kích cầu tiêu dùng bằng chính sách hỗ trợ lãi suất vay chỉ từ 2,99%/năm, cố định trong 6 tháng đầu cho tất cả các mẫu xe lai hiện được phân phối chính hãng.

Sở hữu Corolla Cross Hybrid hôm 5/9, anh Phương Đoàn - Giám đốc kinh doanh tại một công ty dược phẩm có trụ sở tại Hà Nội - cho biết: “Tôi lái thử hai mẫu xe hybrid và hoàn toàn bị thuyết phục bởi Corolla Cross. Lúc đầu thì thích vì thiết kế và chạy thử khá êm, cách âm tốt, không phải cắm sạc, ưu đãi thuế và lãi suất, các chính sách của đại lý rất tốt. Nhưng chạy liên tục suốt hơn 1 tuần qua, tôi còn khám phá ra nhiều điều thú vị khác ở mẫu xe này và đặc biệt là tiết kiệm xăng, có lúc xe báo chỉ 3L/100km”.

Tính đến tháng 8, hơn 18.700 xe Toyota Hybrid đã được bán ra thị trường, dải sản phẩm hybrid của Toyota đã có mặt ở gần như tất cả các phân khúc xe, mang cơ hội sở hữu mẫu xe tiện nghi hiện đại, dễ sử dụng, với công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường, cùng chính sách bảo hành pin chính hãng lên tới 7 năm hoặc 150.000km (tùy điều kiện nào đến trước) đến với đông đảo khách hàng. Dòng xe này dự kiến còn nhiều triển vọng phát triển tại Việt Nam.