Đạt doanh số kỷ lục, Mustang Mach-E vẫn trong top 10 xe bán chậm tháng 4

Giá bán mới của Ford Mustang Mach-E giờ đây chỉ cao hơn một chút so với mẫu SUV hạng D cùng nhà như Everest 2026 (cao nhất 1,629 tỷ đồng) (Ảnh: Đại lý Ford).

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), mẫu xe điện này bán được 49 chiếc trong tháng 4, cao nhất kể từ khi ra mắt tại Việt Nam. Đồng thời, kết quả này cũng chấm dứt chuỗi “trắng” doanh số trong 3 tháng đầu năm.

Doanh số tăng chủ yếu nhờ chính sách giảm giá mạnh từ đầu tháng 4. Giá niêm yết của xe được điều chỉnh giảm tới 900 triệu đồng, từ 2,599 tỷ xuống còn 1,699 tỷ đồng.

Dù vậy, mẫu xe này vẫn nằm trong nhóm 10 ô tô có doanh số thấp nhất thị trường Việt Nam trong tháng 4.

Ngoài việc giảm giá, hãng còn áp dụng một số ưu đãi như miễn phí sạc pin trong 5 năm, hỗ trợ nhận và giao xe cho khách có nhu cầu sạc. Người dùng cũng được hỗ trợ cứu hộ và sạc pin khẩn cấp trong thời gian bảo hành.

Bên cạnh đó, việc mở rộng hệ thống trạm sạc cũng góp phần cải thiện khả năng tiếp cận của người dùng xe điện. Ngoài các điểm sạc đặt tại đại lý, khách hàng có thể sạc tại nhà hoặc sử dụng dịch vụ từ bên thứ ba.

Ra mắt Việt Nam từ giữa tháng 8/2025, Ford Mustang Mach-E được xem là sản phẩm kén khách do giá bán cao. Mẫu SUV thuần điện này hướng đến nhóm người dùng cá tính hơn là khách hàng phổ thông. Mức giá niêm yết ban đầu 2,599 tỷ đồng cũng cao hơn một số mẫu SUV hạng E trên thị trường.

Do đó, doanh số của xe thường ở mức thấp, cao nhất từng đạt 13 chiếc/tháng trước khi được điều chỉnh giá. Thậm chí có giai đoạn mẫu xe này không phát sinh doanh số.

Xe sử dụng hai mô-tơ điện đặt trên hai cầu, cho tổng công suất 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676Nm. Bộ pin lithium-ion dung lượng 88kWh cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 550km sau mỗi lần sạc đầy.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 150kW, có thể sạc từ 10-80% pin trong khoảng 36 phút. Với sạc AC 11kW, thời gian sạc từ 10-80% pin khoảng 6 giờ.