Kia bỏ mô hình một đại lý đa thương hiệu tại Malaysia, Việt Nam thì sao?

Theo Paultan, Kia Malaysia không còn chấp nhận mô hình đại lý kinh doanh kết hợp nhiều thương hiệu trong một showroom. Quyết định được đưa ra sau khi Tập đoàn Kia tiếp quản việc phân phối xe tại quốc gia này, thông qua công ty con độc lập Kia Sales Malaysia (KSM).

Trước đó, nhiều đại lý ở Malaysia bày bán ô tô Kia cùng Mazda và Xpeng, do Bermaz nắm giữ quyền phân phối của cả 3 thương hiệu trên. Doanh nghiệp này tận dụng hệ thống đại lý Mazda sẵn có và để tối ưu chi phí, sản phẩm của loạt thương hiệu trên sẽ bày chung dưới một mái nhà.

Theo KSM, các đại lý ủy quyền có thể lựa chọn hợp tác với Bermaz nhưng nếu quyết định bán xe Kia, thì sẽ chỉ “thuần Kia” mà thôi (Ảnh: Paultan).

Trường hợp này giống với Việt Nam, khi Thaco nắm hữu quyền kinh doanh nhiều thương hiệu như: Mazda, Kia, BMW và Peugeot. Khác với Malaysia, hệ thống showroom tích hợp của doanh nghiệp Việt thường đặt đại lý của những thương hiệu này cạnh nhau, không đến mức “chung một mái nhà”.

Tuy nhiên, có trường hợp “sát vách” đến mức khách hàng chỉ cần đi qua một tấm cửa kính là có thể bước thẳng từ khu trưng bày xe Kia sang Mazda.

Tại một số khu vực, THACO vẫn triển khai tổ hợp showroom thương hiệu như ảnh trên (Ảnh: Đại lý Mazda).

Theo bà Emily Lek, Giám đốc điều hành của KSM, việc “ra riêng” sẽ giúp Kia tại Malaysia củng cố định vị thương hiệu và tập trung hơn vào trải nghiệm khách hàng, từ khâu bán hàng lẫn dịch vụ hậu mãi.

“Nhà phân phối bên ngoài sở hữu quyền kinh doanh nhiều thương hiệu sẽ chú trọng vào sản phẩm mang tới lợi nhuận tốt. Tính gắn kết thương hiệu của họ rất khác với chính công ty làm ra sản phẩm”, vị giám đốc này nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 đang là mẫu C-SUV “hút” khách nhất thị trường. Trong khi đó, các sản phẩm của Kia có doanh số không mấy ấn tượng, thậm chí Soluto, K5 và Morning thường xuyên rơi vào danh sách xe bán chậm hàng tháng (Ảnh: Đại lý Mazda).

Chưa rõ Kia Việt Nam có thay đổi theo Malaysia hay không nhưng theo giới chuyên gia, điều này sẽ khó xảy ra khi Thaco vẫn tiếp tục nắm quyền phân phối thương hiệu này. Trong khi đó, Mazda Việt Nam lại có động thái “ra riêng” khi khánh thành showroom cao cấp đầu tiên (Mazda Flagship) tại TPHCM.

Cơ sở này đang trưng bày các dòng xe cao cấp của thương hiệu Nhật, như Mazda CX-60 và CX-90 (bán từ 4/2026), và thế hệ mới của CX-5 (dự kiến ra mắt cuối 2026). Quy mô Mazda Flagship đầu tiên lên tới hơn 3.800m2, được đặt riêng biệt khỏi các thương hiệu khác đang được Thaco phân phối.