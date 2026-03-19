Công nghệ pin xe điện chống nước từ Before All

Thử nghiệm thực tế: Pin ngâm nước vẫn hoạt động

Tại sự kiện, doanh nghiệp xe điện Before All đã thực hiện thử nghiệm đưa bộ pin vào môi trường nước trong điều kiện kiểm soát. Theo ghi nhận tại chỗ, hệ thống pin vẫn duy trì hoạt động ổn định, không phát sinh sự cố về cháy nổ hay gián đoạn vận hành.

Đây là một trong những cách tiếp cận trực quan nhằm kiểm chứng độ an toàn của pin - bộ phận quan trọng nhất trên xe điện, đồng thời cũng là yếu tố khiến nhiều người dùng còn e ngại khi chuyển đổi từ xe xăng.

Đại diện doanh nghiệp - ông Hoàng Long, Giám đốc Marketing Before All, cho biết: “Chúng tôi lựa chọn cách minh bạch hóa công nghệ bằng các thử nghiệm thực tế. Người dùng cần nhìn thấy và cảm nhận được sự an toàn, thay vì chỉ nghe qua thông số kỹ thuật”.

Thị trường tăng tốc nhờ chính sách và nhu cầu thực tế

Năm 2026 được dự báo là giai đoạn bùng nổ của xe điện tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê từ Motorcycles Data, tổng thị trường xe máy Việt Nam đạt khoảng 3,4 triệu xe trong năm 2025, tăng 14,9%, trong đó xe điện là động lực tăng trưởng chính.

Bên cạnh đó, các chính sách kiểm soát khí thải và lộ trình hạn chế xe xăng tại các đô thị lớn, như kế hoạch dừng xe máy xăng tại khu vực trung tâm Hà Nội từ tháng 7/2026, đang tạo cú hích lớn cho thị trường.

Các chuyên gia nhận định, chính yếu tố chính sách kết hợp với chi phí vận hành thấp sẽ khiến nhu cầu xe điện tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới.

Chiến lược 2026: Before All đẩy mạnh hệ sinh thái và ứng dụng thực tế

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn tăng tốc, Before All cho biết đang triển khai chiến lược phát triển đồng bộ trong năm 2026, tập trung vào cả sản phẩm, hạ tầng và hệ sinh thái sử dụng.

Cụ thể, doanh nghiệp đặt mục tiêu kết nối 3-5 đơn vị vận chuyển giao hàng nhanh, phát triển đội xe điện chuyên dụng cho shipper. Before All hướng tới việc hoàn thành 500 trạm sạc nhanh trước quý II/2026 tại các trung tâm vận chuyển và nâng tổng số lên 1.000 trạm sạc nhanh tại Hà Nội vào quý IV/2026, đồng thời mở rộng vào TPHCM.

Hệ thống trạm sạc được định hướng theo tiêu chuẩn sạc nhanh, với thời gian khoảng 30 phút để sạc đầy pin, 15 phút sạc có thể đáp ứng nhu cầu giao hàng trong ngày.

Song song, doanh nghiệp cũng phát triển danh mục sản phẩm đa dạng, hướng đến nhiều nhóm khách hàng như dân văn phòng, công nhân viên chức và đặc biệt là nhóm vận chuyển, với các dòng xe có thể di chuyển trên 200km mỗi lần sạc.

Thúc đẩy chuyển đổi từ người dùng

Ngoài công nghệ và hạ tầng, Before All cũng triển khai chương trình “Thu xe xăng - Đổi xe điện” tại hệ thống đại lý khu vực Hà Nội, dự kiến mở rộng ra TPHCM và các thành phố lớn.

Đây được xem là giải pháp giúp người dùng giảm chi phí chuyển đổi, đồng thời thúc đẩy quá trình thay đổi thói quen sử dụng phương tiện.

Minh bạch công nghệ - chìa khóa xây dựng niềm tin

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong giai đoạn đầu của thị trường, yếu tố quan trọng nhất vẫn là niềm tin của người tiêu dùng.

Những hoạt động như thử nghiệm pin trong môi trường nước không chỉ mang tính trình diễn mà còn phản ánh xu hướng cạnh tranh bằng công nghệ và tiêu chuẩn an toàn.

Trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam đang tăng trưởng nhanh và bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ, những doanh nghiệp đầu tư bài bản vào công nghệ, hạ tầng và trải nghiệm người dùng được kỳ vọng sẽ nắm giữ lợi thế dài hạn.