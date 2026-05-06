Có thể nâng cấp Toyota Hilux thành xe tải tự đổ, tải trọng lên tới 5 tấn

Thế hệ thứ 9 của mẫu bán tải Toyota Hilux vừa ra mắt vài tháng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các hãng độ. Một trong số đó là Rung Rueng Service (RRS) đến từ Thái Lan, một công ty có truyền thống biến chiếc xe bán tải Nhật Bản nổi tiếng này thành xe ben và xe tải tự đổ hạng nặng.

Phiên bản cabin đơn Hilux Travo giờ đây được trang bị thùng xe có thể đổ nghiêng, với khả năng chịu tải mà một mẫu bán tải cỡ trung thông thường khó đáp ứng.

Những chiếc Hilux có kết cấu thùng tự đổ không khác gì xe ben (Ảnh: RRS).

Phần phía sau của xe có thể là thùng xe nguyên bản được cắt chỉnh hoặc thay bằng một cấu trúc thép cường độ cao thiết kế riêng, có nhiều tùy chọn chiều cao và cấu hình khác nhau. Kích thước thùng xe tiêu chuẩn thường dài 2.500mm, rộng 1.760mm và cao 600mm, nhưng vẫn có thể tùy chỉnh chiều cao lên đến 800mm.

Đối với những người cần khả năng vận chuyển hàng hóa nặng, RRS có thể lắp đặt trục sau nổi kết hợp với hệ thống lá nhíp chịu tải nặng và bộ giảm xóc lõi đường kính 20mm được nâng cấp. Những thay đổi này cho phép xe chở được tới 5 tấn hàng hóa mà vẫn đảm bảo độ ổn định khi vận hành.

Có hai tùy chọn hệ thống thủy lực nâng thùng. Phổ biến nhất là hệ thống vận hành bằng mô-tơ điện, có thể đổ từ 3-5 tấn hàng, tùy thuộc vào cấu hình. Với nhu cầu sử dụng cường độ cao, khách hàng có thể chọn bản dẫn động bằng trục PTO, lấy lực trực tiếp từ động cơ diesel.

Hệ thống thủy lực có hai tùy chọn, gồm một bản dùng mô-tơ điện và một bản dùng hệ thống PTO lấy lực trực tiếp từ động cơ diesel (Ảnh: RRS).

Một trong những tùy chọn đáng chú ý nhất là cần cẩu 1 tấn có thể được gắn phía sau cabin, cho phép một người tự bốc dỡ thiết bị hoặc vật liệu nặng, biến chiếc xe bán tải Toyota Hilux bình thường thành một trạm làm việc di động hoàn chỉnh.

RRS cho biết việc chế tạo xe ben không yêu cầu cắt hoặc hàn trên khung gầm dạng thang của xe nguyên bản. Thay vào đó, các chi tiết được thiết kế theo dạng mô-đun, với cấu hình tùy chỉnh.

Hơn nữa, camera lùi và cảm biến đỗ xe được di dời đến khung gầm xe ben mới, đảm bảo tất cả các tính năng nguyên bản của xe vẫn hoạt động bình thường.

Công ty đã chia sẻ hình ảnh của nhiều chiếc Hilux được độ lại trên các tài khoản mạng xã hội của mình. Một số xe dựa trên các phiên bản cơ bản được sơn màu trắng, trong khi những chiếc khác có dáng vẻ mạnh mẽ hơn với cản trước, tấm bảo vệ gầm xe, đèn LED bổ sung và mâm hợp kim Lenso đi kèm lốp địa hình bùn lầy. Tất cả các xe ben đều có kiểu cabin đơn để tối ưu kích thước thùng xe.

Có nhiều phiên bản Hilux thế hệ mới được RRS nâng cấp thành xe tải tự đổ (Ảnh: RRS).

Ngoài Toyota Hilux, RRS còn áp dụng cách độ tương tự cho một số mẫu xe bán tải cỡ trung khác, bao gồm cả Ford Ranger Super Duty mới ra mắt và Mitsubishi Triton đời mới nhất.