Cơ hội sở hữu VinFast VF 9 với mức giá ưu đãi

Đưa trải nghiệm xe cao cấp tới gần hơn với người dùng Việt

Thời gian gần đây, VinFast VF 9 là một trong những mẫu SUV cỡ E có mức giá cạnh tranh trên thị trường. Dù giá niêm yết từ 1,499 tỷ đồng cho bản Eco và 1,699 tỷ đồng cho bản Plus, nhưng trên thực tế, nhờ loạt ưu đãi cuối năm, giá lăn bánh mẫu E-SUV nhà VinFast ở mức dễ tiếp cận.

Người mua VF 9 hưởng ưu đãi của nhà sản xuất với mức giảm trực tiếp 4% theo chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi đổi xe xăng sang xe điện. Khách hàng còn được tặng phiếu ưu đãi nghỉ dưỡng tại Vinpearl (có thể quy đổi thành tiền mặt) trị giá 50 triệu đồng.

VF 9 đang được VinFast áp dụng nhiều ưu đãi (Ảnh: VinFast).

Kết hợp cùng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ áp dụng cho xe điện đến hết tháng 2/2027, giá lăn bánh của VinFast VF 9 cho bản Plus đang ở mức khoảng gần 1,5 tỷ đồng.

Trong tầm giá này, VF 9 sở hữu loạt tiện nghi, công nghệ và cảm giác vận hành tương đương những mẫu SUV hạng sang. Reviewer (người đánh giá) Hoàng Vũ (kênh Xe Hay) cho rằng VinFast VF 9 phù hợp với các doanh nhân nhờ vẻ ngoài bề thế, nội thất sang trọng, rộng rãi của mình.

“Một chiếc xe rất to lớn, đồ sộ và hoành tráng, đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngồi hàng ghế sau rất dễ chịu, đủ rộng để trò chuyện, làm việc hoặc di chuyển đường dài mà không bị mệt”, reviewer Hoàng Vũ (kênh Xe Hay) chia sẻ.

Anh cho biết, những trang bị như ghế cơ trưởng độc lập, cửa hít, hệ thống lọc không khí hay khả năng cách âm tốt giúp mang lại cảm giác tách biệt và riêng tư - yếu tố quan trọng với nhóm khách hàng doanh nhân.

Ngoài ra, các tiện nghi như ghế trước massage, sưởi, hệ thống treo khí nén, màn hình giải trí lớn và dàn âm thanh chất lượng cũng giúp trải nghiệm trên xe thoải mái hơn.

Phù hợp cho gia đình, tối ưu chi phí sử dụng

Không chỉ phù hợp với các doanh nhân, VF 9 còn có những trang bị phù hợp với mục đích gia đình. Reviewer Hoàng Vũ đánh giá, hai cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ mang lại sự linh hoạt trong sử dụng, trong khi không gian cả ba hàng ghế đều rộng để ngồi đủ người mà vẫn thoải mái.

Mẫu xe cao cấp mang đến cho người dùng nhiều tiện nghi vượt trội (Ảnh: VinFast).

“Đây là kiểu xe giúp cho cả gia đình đi xa cảm thấy rất nhàn, từ người lái đến người ngồi sau”, anh Hoàng Vũ nhận xét.

Bên cạnh đó, việc được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, giữ làn, ga tự động thích ứng hay cảnh báo điểm mù… cũng giúp cả gia đình yên tâm trong những hành trình về quê, đi chơi.

Anh Hoàng Minh (Bắc Ninh), là quản lý một cửa hàng cà phê và là chủ của một chiếc VF 9 cho biết, việc đưa gia đình đi chơi xa cùng VF 9 là rất dễ dàng với quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy lên đến hơn 600 km. Nếu lộ trình xa hơn, việc sạc xe cũng thuận tiện bởi trạm sạc hiện đã có mặt ở khắp nơi.

Anh Nguyễn Đông, chủ xe VF 9 tại TPHCM, cho biết sau hơn 1.000km sử dụng, chi phí vận hành của xe gần như bằng 0 nhờ chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm V-Green đến hết tháng 6/2027.

Anh Đông cho biết, do đặc thù của xe điện với ít chi tiết hao mòn, không cần thay dầu động cơ hay các hạng mục bảo dưỡng phức tạp, chi phí bảo dưỡng định kỳ cũng thấp.

Lợi thế của VF 9 tiếp tục được củng cố bởi chính sách hậu mãi. Mẫu SUV điện đầu bảng của VinFast được áp dụng chế độ bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000km cho xe và 10 năm không giới hạn số km cho pin - mức bảo hành thuộc nhóm dẫn đầu thị trường - giúp người dùng yên tâm trong suốt vòng đời sử dụng.

VinFast VF 9 đang cho thấy một hướng tiếp cận khác cho phân khúc SUV full-size: Tối ưu hơn về tài chính nhưng vẫn giữ trọn những giá trị cốt lõi của một mẫu xe đầu bảng.