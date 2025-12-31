Cơ hội sở hữu VinFast VF 9 với mức giá ưu đãi
(Dân trí) - Với VinFast VF 9, người dùng và các gia đình Việt vẫn có thể trải nghiệm trọn vẹn mẫu SUV full-size đầu bảng với chi phí sở hữu cạnh tranh.
Đưa trải nghiệm xe cao cấp tới gần hơn với người dùng Việt
Thời gian gần đây, VinFast VF 9 là một trong những mẫu SUV cỡ E có mức giá cạnh tranh trên thị trường. Dù giá niêm yết từ 1,499 tỷ đồng cho bản Eco và 1,699 tỷ đồng cho bản Plus, nhưng trên thực tế, nhờ loạt ưu đãi cuối năm, giá lăn bánh mẫu E-SUV nhà VinFast ở mức dễ tiếp cận.
Người mua VF 9 hưởng ưu đãi của nhà sản xuất với mức giảm trực tiếp 4% theo chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi đổi xe xăng sang xe điện. Khách hàng còn được tặng phiếu ưu đãi nghỉ dưỡng tại Vinpearl (có thể quy đổi thành tiền mặt) trị giá 50 triệu đồng.
Kết hợp cùng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ áp dụng cho xe điện đến hết tháng 2/2027, giá lăn bánh của VinFast VF 9 cho bản Plus đang ở mức khoảng gần 1,5 tỷ đồng.
Trong tầm giá này, VF 9 sở hữu loạt tiện nghi, công nghệ và cảm giác vận hành tương đương những mẫu SUV hạng sang. Reviewer (người đánh giá) Hoàng Vũ (kênh Xe Hay) cho rằng VinFast VF 9 phù hợp với các doanh nhân nhờ vẻ ngoài bề thế, nội thất sang trọng, rộng rãi của mình.
“Một chiếc xe rất to lớn, đồ sộ và hoành tráng, đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngồi hàng ghế sau rất dễ chịu, đủ rộng để trò chuyện, làm việc hoặc di chuyển đường dài mà không bị mệt”, reviewer Hoàng Vũ (kênh Xe Hay) chia sẻ.
Anh cho biết, những trang bị như ghế cơ trưởng độc lập, cửa hít, hệ thống lọc không khí hay khả năng cách âm tốt giúp mang lại cảm giác tách biệt và riêng tư - yếu tố quan trọng với nhóm khách hàng doanh nhân.
Ngoài ra, các tiện nghi như ghế trước massage, sưởi, hệ thống treo khí nén, màn hình giải trí lớn và dàn âm thanh chất lượng cũng giúp trải nghiệm trên xe thoải mái hơn.
Phù hợp cho gia đình, tối ưu chi phí sử dụng
Không chỉ phù hợp với các doanh nhân, VF 9 còn có những trang bị phù hợp với mục đích gia đình. Reviewer Hoàng Vũ đánh giá, hai cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ mang lại sự linh hoạt trong sử dụng, trong khi không gian cả ba hàng ghế đều rộng để ngồi đủ người mà vẫn thoải mái.
“Đây là kiểu xe giúp cho cả gia đình đi xa cảm thấy rất nhàn, từ người lái đến người ngồi sau”, anh Hoàng Vũ nhận xét.
Bên cạnh đó, việc được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, giữ làn, ga tự động thích ứng hay cảnh báo điểm mù… cũng giúp cả gia đình yên tâm trong những hành trình về quê, đi chơi.
Anh Hoàng Minh (Bắc Ninh), là quản lý một cửa hàng cà phê và là chủ của một chiếc VF 9 cho biết, việc đưa gia đình đi chơi xa cùng VF 9 là rất dễ dàng với quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy lên đến hơn 600 km. Nếu lộ trình xa hơn, việc sạc xe cũng thuận tiện bởi trạm sạc hiện đã có mặt ở khắp nơi.
Anh Nguyễn Đông, chủ xe VF 9 tại TPHCM, cho biết sau hơn 1.000km sử dụng, chi phí vận hành của xe gần như bằng 0 nhờ chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm V-Green đến hết tháng 6/2027.
Anh Đông cho biết, do đặc thù của xe điện với ít chi tiết hao mòn, không cần thay dầu động cơ hay các hạng mục bảo dưỡng phức tạp, chi phí bảo dưỡng định kỳ cũng thấp.
Lợi thế của VF 9 tiếp tục được củng cố bởi chính sách hậu mãi. Mẫu SUV điện đầu bảng của VinFast được áp dụng chế độ bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000km cho xe và 10 năm không giới hạn số km cho pin - mức bảo hành thuộc nhóm dẫn đầu thị trường - giúp người dùng yên tâm trong suốt vòng đời sử dụng.
VinFast VF 9 đang cho thấy một hướng tiếp cận khác cho phân khúc SUV full-size: Tối ưu hơn về tài chính nhưng vẫn giữ trọn những giá trị cốt lõi của một mẫu xe đầu bảng.
Khách hàng mua xe VF 7 Plus, VF 8 và VF 9 thời điểm này sẽ được ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng hoặc có thể lựa chọn phiếu ưu đãi nghỉ dưỡng tại Vinpearl với giá trị tương đương (áp dụng với VF 8 và VF 9).
Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast đều đang được hưởng ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, ưu đãi lên tới 150 triệu đồng nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhận thêm 70 triệu đồng qua tài khoản VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TPHCM, ưu đãi thêm 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến... Nếu mua xe trả góp, khách hàng được hỗ trợ vay tới 80% và ưu đãi lãi suất 3-4%/năm trong 3 năm đầu so với mức thị trường.
Nhân dịp Tết Bính Ngọ đến gần, VinFast đồng thời triển khai chương trình tri ân khách hàng, tặng một chai rượu cho tất cả khách hàng mua xe và xuất hóa đơn từ nay tới 31/1/2026.
Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website: https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc liên hệ đại lý phân phối VinFast gần nhất.