Theo đó, ô tô tải đã bật đèn xi-nhan rồi lập tức chuyển làn trong khi có chiếc sedan đang đi song song ở làn bên phải, sát đầu xe tải. Việc chuyển làn đột ngột đã khiến ô tô tải đâm vào hông xe con, rồi đẩy chiếc xe này xoay ngang đường, văng vào dải phân cách cứng bên trái.

Chuyển làn bất cẩn, ô tô tải đâm xe con xoay ngang trên đường cao tốc (Video: OFFB).

Hình ảnh do camera hành trình của xe phía sau ghi lại cho thấy sự cố xảy ra là do tài xế ô tô tải chuyển làn bất cẩn. Khi chuyển làn, việc bật xi-nhan không phải là "lệnh bài", khiến xe có quyền ưu tiên. Thay vào đó, tài xế cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chỉ chuyển hướng khi quan sát đảm bảo an toàn.

Về vấn đề điểm mù, đây không phải là lý do để bao biện cho sự bất cẩn của tài xế xe to nói chung.

Với đặc thù kích thước và trọng lượng của xe tải lớn và các loại xe siêu trường, siêu trọng, tầm quan sát của người lái bị hạn chế, xe lại khó lập tức dừng lại khi xảy ra sự cố.

Một vài vị trí ở khu vực đầu xe, hai bên hông được gọi là điểm mù - vùng mà tài xế không thể quan sát. Các phương tiện giao thông nhỏ hơn cần tránh di chuyển vào các vùng này, nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Vùng màu đỏ thể hiện các điểm mù của xe cỡ lớn khi tham gia giao thông (Ảnh minh họa: Indian Auto).

Chính vì xe to có nhiều điểm mù, nên tài xế cần chú ý quan sát hơn, đồng thời cân nhắc bổ sung một số trang bị để hỗ trợ quan sát, bên cạnh các trang bị sẵn có của nhà sản xuất, như lắp thêm gương ở đầu xe.

Trong khi đó, qua tình huống này, người lái xe con trong clip nói riêng và các tài xế nói chung cũng nên rút ra bài học kinh nghiệm về việc lưu thông trên đường cùng với xe tải, xe container; đó là hạn chế di chuyển trong vùng điểm mù của các xe này.