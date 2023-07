Chủ xe Tesla bàng hoàng trước tình huống gãy chân ga

Không cần diễn tả nhiều cũng có thể hình dung mức độ hoảng hốt của chủ xe khi thấy chân ga bị gãy. Đây là một trong những bộ phận được sử dụng nhiều nhất của ô tô, bất kể là xe điện hay xe xăng, nên hầu hết mọi người đều mặc định rằng nó luôn hoạt động tốt.

Tuy nhiên, chủ một chiếc Tesla Model 3 đã phát hiện ra chân ga trên xe mình bị gãy gần như rời ra. Người này lập tức chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội.

Hình ảnh chân ga của chiếc Tesla Model 3 gần như gãy rời ra được chủ xe chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: beerbaron105/Reddit).

Đó là một chiếc Tesla Model 3 đời 2021 bản Long Range.

Bài đăng của chủ xe trên mạng xã hội Reddit có tiêu đề "Tôi không nghĩ là mình đạp mạnh tới mức đó…", kèm theo băn khoăn không biết có chủ xe Model 3 nào khác gặp tình huống tương tự không.

Một số ý kiến bình luận cho biết chân ga dùng cho các mẫu xe điện của Tesla được mua từ một nhà cung cấp và làm bằng một loại nhựa/polymer rỗng. Cấu tạo này khiến chân ga, khi chịu lực tác động mạnh, dễ bị gãy hơn so với loại làm bằng thép đặc.

Ngạc nhiên hơn, tìm kiếm nhanh trên mạng sẽ thấy đây không phải là trường hợp chiếc Tesla duy nhất bị gãy chân ga.

Từ năm 2017, nhiều chủ xe Model S đã chia sẻ hình ảnh chân ga bằng nhựa bị gãy trên các diễn đàn và mạng xã hội. Một số trường hợp đã được nêu trong một bài viết đăng trên Forbes vào năm 2019.

Một chủ xe Tesla khác đã công khai lên tiếng yêu cầu công ty sử dụng càng bằng kim loại và bọc cao su cho chân ga, việc sẽ khiến người tiêu dùng yên tâm hơn, và chắc chắn là an toàn hơn.

Đáng chú ý là Tesla sửa xe của hãng tại các trung tâm dịch vụ riêng, nên không có dữ liệu về tỷ lệ lỗi này trên xe.

Dù chân phanh có ý nghĩa an toàn lớn hơn nhiều so với chân ga khi bạn lái xe trên đường, nhưng bạn vẫn cần cả hai đều hoạt động tốt. Do đó, không có lý gì mà Tesla không dùng thép cho toàn bộ chân ga, hoặc ít nhất cần đảm bảo rằng loại nhựa dùng để làm càng phải đủ cứng và có thiết kế chuẩn.

Trên thực tế, Tesla không phải công ty duy nhất sử dụng nhựa làm chân ga.

Nhưng có lẽ Tesla cần hoàn thiện sản phẩm ở mức cao hơn. Mới hồi đầu năm nay, hãng đã gây ồn ào khi không thừa nhận sự cố xe Model Y bị rụng vô-lăng ở Mỹ là lỗi sản xuất, dù đồng ý mua lại xe và đổi một phiên bản hoàn toàn mới cho khách.