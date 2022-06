Chờ đợi 14 năm, khách hàng của Lexus LX nhận được những gì?

Một cuộc thay đổi lớn và thật sự bất ngờ, như cách Chủ tịch kiêm giám đốc thương hiệu Lexus quốc tế chia sẻ trước đó - Everything is Reimagined (Mọi thứ đều được tưởng tượng lại).

Bắt đầu từ "gương mặt" khác biệt và ấn tượng với bộ lưới tản nhiệt kích thước lớn, gồm 7 nan ngang kết hợp với thiết kế không viền hiện đại. Các trụ A được đẩy lùi về phía sau để lộ nắp ca pô dài hơn. Hốc hút gió phía trước kích thước lớn hơn, vòm bánh xe nâng cao. Trong khi đó cụm đèn LED lại thiết kế gọn hơn, các thấu kính tạo chiều sâu. Chúng kết hợp để tạo nên một phong thái mạnh mẽ và uy quyền.

Dải đèn LED tiếp tục thiết kế không viền, nối liền hai bên, cùng dòng chữ LEXUS lần đầu tiên xuất hiện ở trung tâm (thay cho logo chữ L cách điệu) ở phía sau. Trông đơn giản nhưng lại là một trong những thay đổi có "sức nặng", tạo nên một hòa hợp chặt chẽ, liền mạch với phần đầu xe và hai biên. Các chuyên gia đánh giá xe tại châu Âu cho điểm cao phần thay đổi trong thiết kế này.

Sau 14 năm, Lexus LX phân phối 3 phiên bản ở Việt Nam: F SPORT, URBAN và VIP.

Một chút dài hơn, rộng hơn và thấp hơn về kích thước tổng, cùng thiết kế mới toàn diện về ngoại thất khiến chiếc xe trông có vẻ "khổng lồ" hơn thế hệ trước. Song thú vị là những "ẩn giấu" bên trong ngoại hình mới mẻ này mà người sử dụng cần quan tâm. LX600 được phát triển trên nền tảng khung gầm mới, cho phép nó giảm trọng lượng tới 200kg so với thế hệ trước đồng thời tăng độ cứng của thân xe và cho phép cải tiến hệ thống treo mang lại cảm giác cân bằng và êm hơn nữa (cho dù LX vẫn nổi tiếng về độ êm và tĩnh trong phân khúc SUV cỡ lớn hạng sang, thậm chí nó còn được mệnh danh là "thảm bay"). Duy chiều dài cơ sở là con số "bất biến" kể từ khi LX ra đời lần đầu tiên, năm 1996. Trải qua 4 thế hệ, các nhà thiết kế của Lexus vẫn giữ kích thước được xem là "tỷ lệ vàng" này, vừa đảm bảo sự rộng rãi cho không gian nội thất vừa đảm bảo sự cân bằng, an toàn và linh hoạt trên các loại địa hình. Không phải tình cờ mà cả ba thế hệ trước của LX đều được tổ chức D.J Power & Associates nhiều năm gọi tên là chiếc xe An toàn nhất, Tin cậy nhất trong phân khúc SUV cỡ lớn.

Ngoại thất phô diễn vẻ uy quyền của Lexus LX 600 thế hệ mới.

Nếu ngoại thất ngầm phô diễn quyền uy, thì nội thất LX600 là sự tinh tế ở một đẳng cấp mới. Trong đó đáng kể nhất là lần đầu tiên LX dành cho người sử dụng hẳn 3 lựa chọn khoang nội thất, 3 phong cách nhưng đều theo triết lý thiết kế Tazuna chung, đi kèm một danh sách dài các trang bị riêng biệt, phù hợp cho từng nhu cầu. Phiên bản Urban với 3 hàng ghế (7 chỗ) quen thuộc, trong đó hàng ghế thứ ba đầy đủ tiện nghi cho 2 người lớn, lại có thể gập phẳng xuống sàn khi không sử dụng. Phiên bản F-Sport (5 chỗ) đậm chất thể thao, từ bộ ghế da hai tông màu đỏ-đen, đến các chi tiết chế tác từ nhôm (tay nắm cần số, bàn đạp, ốp bậc cửa) hay da thật trên volant, đồng thời cũng được tinh chỉnh hệ thống treo thích ứng và trợ lực lái điện tử để mang lại trải nghiệm thể thao nhất có thể. Đặc biệt phiên bản VIP 4 chỗ ngồi với hai ghế sau thiết kế dạng sofa độc lập phong cách ghế thương gia: Điều hòa trần xe, ghế có thể nâng lên/hạ xuống, có các chức năng sưởi/làm mát/massage, đèn đọc sách và màn hình riêng, sạc điện thoại không dây… Vượt lên trên sự sang trọng vốn có, LX600 thế hệ mới hướng tới chăm sóc những nhu cầu khác biệt của khách hàng trong cùng một phân khúc.

Lexus LX 600 có 3 lựa chọn khoang nội thất phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.

Nhưng tất cả những thay đổi về thiết kế, nâng cấp độ sang trọng hay tiện ích ở LX600 thế hệ mới không làm cho các khách hàng xao nhãng điều họ luôn quan tâm hàng đầu khi lựa chọn chiếc SUV đầu bảng của Lexus này: Khả năng xử lý và độ an tâm trên các loại địa hình, đặc biệt những địa hình khó nhằn.

Cả 3 phiên bản LX600 đều dùng động cơ V6 3.5L tăng áp kép đi cùng hộp số 10 cấp tự động mới, thay cho động cơ V8 5.7L cũ. Mức tiêu hao nhiên liệu giảm đáng kể đồng thời cũng giúp xe hưởng mức thuế thấp hơn khi về Việt Nam. Song động cơ mới cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, đều cao hơn động cơ cũ. Và người sử dụng còn dễ dàng hơn khi đi offroad nhờ tính năng lựa chọn địa hình Tự động lần đầu tiên có trên LX600 ngoài 5 chế độ định sẵn (Đá hộc, Đường đất, Tuyết, Cát, Bùn). Cùng với đó là một danh sách dài các trang bị cùng công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn thế hệ mới giám sát bằng radar hướng tới những xử lý tình huống rất nhân văn như đèn pha tự động chiếu sáng 2 bên đường, tự điều chỉnh xa gần và không làm chói mắt xe phía trước, cảnh báo điểm mù khi dừng xe nhận diện cả ô tô và xe đạp, tự động phanh an toàn khi đỗ, màn hình kép quan sát gầm xe…

Cả 3 phiên bản đều sử dụng khung gầm rời và nền tảng GA-F đem đến khả năng offroad vượt trội.

14 năm tất cả đều được tưởng tượng lại về LX… Giữa vô vàn những thay đổi, từ tư duy thiết kế đến các tiến bộ về công nghệ, chợt nhận ra, Everything is still the LX (Tạm dịch: Mọi thay đổi đều đậm chất LX), vẫn là một triết lý hướng trọn vẹn tới con người, con người của hôm nay, cần nhiều hơn sự mạnh mẽ, sự thông minh, sự hưởng thụ và sự khác biệt trong từng cá nhân.