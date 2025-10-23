Chinh phục địa hình cùng dàn xe Ford tại giải đua xe PVOIL VOC 2025

Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 sẽ diễn ra vào ngày 31/10 và 1-2/11 tới đây tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sự kiện là nơi quy tụ hàng loạt những tay đua địa hình hàng đầu Việt Nam.

Năm nay, Ford Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng giải với vai trò là nhà tài trợ Vàng. Hãng mang đến 5 xe lái thử gồm 2 chiếc Ranger Raptor, 1 Ranger Wildtrak và 2 Everest Titanium+.

Gian hàng của Ford Việt Nam tại PVOIL VOC 2024 (Ảnh: BTC).

Đây là cơ hội để nhiều khách hàng yêu xe trổ tài trước các thử thách địa hình hấp dẫn mà không thể gặp được ở những buổi lái thử thông thường. Thông qua các trải nghiệm này, khách hàng sẽ nắm được cách mà công nghệ lái xe tiên tiến trên các xe Ford hoạt động.

Mang trải nghiệm lái xe offroad thực tế đến khách hàng

Gian hàng của Ford Việt Nam được bố trí ngay gần sân khấu trung tâm, giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận và đăng ký trải nghiệm.

Khách hàng hào hứng trải nghiệm lái thử các dòng xe của Ford tại PVOIL VOC 2024 (Ảnh: BTC).

Trước đó, tại PVOIL VOC 2024, khu lái thử của Ford đã thu hút đông đảo khách hàng tham gia.

Anh Lê Văn Tuấn đến từ Hà Nội chia sẻ sau khi trải nghiệm: “Ford Ranger Raptor để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhờ tính năng dẫn động bốn bánh và chế độ kiểm soát địa hình.

Nhờ có hệ thống kiểm soát lực kéo, xe có thể tự động điều chỉnh khi đi qua các đoạn đường dốc hay gồ ghề, giúp tôi không cần lo lắng về việc điều khiển chân ga hay phanh. Điều này cho phép tôi hoàn toàn tập trung vào việc cầm lái, có cảm giác lái thoải mái và an toàn hơn hẳn”.

Theo anh Tuấn, đường thử thiết kế riêng cho xe Ford cũng khác biệt. Các đoạn đường nghiêng ở đây là một trong những thử thách thú vị, vì ngoài đường phố hiếm khi gặp những đoạn có độ nghiêng lớn như vậy. Nhờ đó, người tham gia có được trải nghiệm mới lạ mà chỉ khi tham gia các đường thử địa hình như thế này mới có thể cảm nhận được.

Đường lái thử của Ford tại PVOIL VOC 2025 (Ảnh: BTC).

Nhằm mang lại trải nghiệm ấn tượng nhất cho người tham gia, Ford Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc thiết kế các cung đường thử đến việc đảm bảo các biện pháp an toàn.

Các chuyên gia kỹ thuật của Ford sẽ có mặt để hướng dẫn và hỗ trợ người lái trong suốt hành trình. Người tham gia sẽ được chỉ dẫn cách tận dụng tối đa các tính năng của xe để vượt qua những thử thách địa hình đầy thử thách.

Những đoạn đường gồ ghề, dốc cao hay bùn lầy tại khu vực thử thách sẽ tạo ra những trải nghiệm hấp dẫn và hồi hộp, giúp người tham gia cảm nhận rõ ràng sức mạnh và sự ổn định của xe Ford.

Khách hàng trải nghiệm lái thử Ford Raptor tại PVOIL VOC 2024 (Ảnh: BTC).

Bên cạnh đó, Ford Việt Nam sẽ tổ chức talkshow ngay tại gian hàng, dành tặng những phần quà cho khách tham gia lái thử như một lời tri ân và khích lệ đối với những người đồng hành và ủng hộ thương hiệu Ford tại Việt Nam.

Phần quà dành cho khách hàng đến lái thử xe Ford (Ảnh: BTC).

Ford Việt Nam - nhà tài trợ Vàng của PVOIL VOC 2025

Trong nhiều năm qua, Ford là một trong những thương hiệu gắn bó lâu đời nhất với PVOIL VOC. Ngoài tài trợ, hãng còn trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động của giải, góp phần thúc đẩy phong trào đua xe địa hình và xây dựng cộng đồng người dùng yêu xe địa hình tại Việt Nam.

Với Ford, PVOIL VOC không chỉ là một giải đấu đơn thuần, mà còn là một lễ hội của những người đam mê vượt địa hình, đam mê chinh phục những thử thách mới. Giải đấu mang đến cơ hội cho những sản phẩm hàng đầu của Ford có thể thể hiện sức mạnh, công nghệ tiên tiến trên những cung đường khắc nghiệt, đầy cảm hứng.

Việc đồng hành cùng PVOIL VOC cũng là cam kết của Ford với cộng đồng những người yêu xe, đam mê trải nghiệm. Cùng PVOIL VOC, Ford mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần bản lĩnh, dấn bước, dẫn đầu.

Với giải đua lần này, Ford mang đến cơ hội lái thử cùng Ford Raptor, Ford Wildtrak, Ford Everest trên các cung đường lái thử được thiết kế đặc biệt chỉ có tại VOC. Khách hàng sẽ được kiểm chứng sức mạnh, khả năng vận hành của Ford, chạm đến cảm xúc phấn khích cùng xe.

Những thử thách khó khăn trên các cung đường địa hình trong khu vực lái thử của Ford tại PVOIL VOC 2025 sẵn sàng chờ đón người tham gia trải nghiệm (Ảnh: BTC).

Khán giả khi đến với PVOIL VOC 2025 vào cửa miễn phí và đăng ký lái thử tại khu vực của Ford chỉ bằng giấy phép lái xe hạng B1 trở lên. Ngoài việc được cầm lái những mẫu xe Ford, người tham gia còn có cơ hội nhận hàng trăm phần quà từ nhà tài trợ.

Đăng ký lái thử Ford trong giải đua PVOIL VOC 2025 tại đây.