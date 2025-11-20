Chiến lược lái thử của Dat Bike: Đưa xe điện đến gần hơn với người tiêu dùng

Lái thử "Always-on": Khi trải nghiệm thực giúp người dùng hiểu rõ hơn về xe điện

Dat Bike đã thiết lập chương trình Lái thử “Always-on” (Luôn sẵn sàng) và chuỗi sự kiện “Test ride” được tổ chức mỗi cuối tuần. Đây là một động thái giúp mang đến cho người dùng trải nghiệm và đánh giá xe điện một cách trực diện.

Khác với các hoạt động khuyến mãi giới hạn, chương trình “Lái thử” và sự kiện “Test ride” này được triển khai miễn phí tại tất cả các cửa hàng của Dat Bike trên toàn quốc.

Đại diện hãng cho biết họ không giới hạn số lần hay thời gian tham gia chương trình, tạo điều kiện tối đa để khách hàng có thể trải nghiệm một cách thấu đáo trước khi đưa ra quyết định mua xe.

Bên cạnh đó, sự thuận tiện của chương trình lái thử cũng được củng cố bằng việc Dat Bike đang mở rộng nhanh chóng mạng lưới cửa hàng, đặc biệt là thị trường miền Bắc - điểm khu vực có nhu cầu cao về chuyển đổi phương tiện xe điện.

Bên cạnh đó, tại khu vực miền Nam, các cửa hàng 3S quen thuộc đã và đang được hãng tiến hành nâng cấp thành các Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, giúp người dùng được hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa nhanh chóng - cải thiện chất lượng dịch vụ hậu mãi. Đây cũng là một trong những băn khoăn của nhiều người tiêu dùng Việt.

Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng xe điện Dat Bike tại 758 Âu Cơ, TPHCM (Ảnh: Dat Bike).

Những động thái này của Dat Bike đã cho thấy cam kết đồng hành cùng khách hàng trong việc tiếp cận và trải nghiệm xe điện hiệu suất cao. Đồng thời, củng cố niềm tin vào chất lượng dịch vụ hậu mãi mà hãng đang xây dựng.

Các yếu tố vượt trội thuyết phục người dùng

Yếu tố nền tảng giúp Dat Bike tự tin triển khai chương trình lái thử miễn phí, thuyết phục người dùng sử dụng xe điện, nằm ở việc sở hữu sản phẩm với chất lượng vượt trội.

Về thiết kế, hãng chú trọng vào cấu trúc tổng thể nhằm mang lại cảm giác lái ổn định và thoải mái cho người dùng. Khung sườn xe máy điện Dat Bike được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với chất lượng cao, đồng thời vị trí đặt pin và động cơ cũng được tính toán kỹ để phân bổ trọng lực hợp lý, giúp giảm rung lắc và tăng độ êm ái khi vận hành.

Các chi tiết nhỏ khác như cốp rộng, ổ cắm sạc di động tiện dụng và thiết kế tay lái - yên xe cũng được tối ưu để nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, diện mạo hiện đại và các đường nét khỏe khoắn, đặc biệt trên dòng Quantum-S, cho thấy Dat Bike không chỉ chú trọng vào yếu tố kỹ thuật mà còn đề cao tính thẩm mỹ.

Dòng Quantum-S hướng tới nhóm khách hàng coi phương tiện không chỉ là một công cụ di chuyển mà còn là tài sản phản ánh phong cách và cá tính - khác biệt rõ rệt so với cách thiết kế của nhiều mẫu xe điện phổ thông trên thị trường.

Xe điện Dat Bike Quantum-S (Ảnh: Dat Bike).

Về trải nghiệm vận hành, động cơ xe điện Dat Bike là điểm sáng khi hoạt động gần như không phát ra tiếng ồn và rất ít rung lắc, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Quãng đường lên đến 285 km/lần sạc trong điều kiện sử dụng thông thường cũng giúp người dùng có thể xóa bỏ băn khoăn về tầm di chuyển của xe điện. Bên cạnh đó, hãng cũng công bố độ bền pin lên tới 25 năm, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng về lâu dài.

Dat Bike tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành, đặc biệt cho dòng sản phẩm chủ lực Quantum-S. Bên cạnh các tiện ích như Autolock (tắt/mở xe tự động) hay Reverse Mode (hỗ trợ dắt xe), hãng còn trang bị những công nghệ cao cấp như Hill Assist (hỗ trợ khởi hành ngang dốc) và Cruise Control (duy trì tốc độ ổn định).

Người dùng trải nghiệm lái thử xe điện Dat Bike (Ảnh: Dat Bike).

Cốp xe sau Dat Bike dung tích tới 41L cùng với 2 cốp phụ phía trước (Ảnh: Dat Bike).

Trong bối cảnh nhu cầu chuyển đổi phương tiện xe điện ngày một tăng, có thể thấy yếu tố then chốt thuyết phục người dùng cân nhắc chuyển sang xe điện không chỉ nằm ở những thông số kỹ thuật trên giấy tờ, mà còn nằm ở việc các hãng xe điện có sẵn sàng trao cho khách hàng quyền tự mình kiểm chứng và trải nghiệm thực tế.

Người tiêu dùng quan tâm có thể tham gia trải nghiệm lái thử xe điện tại toàn bộ hệ thống cửa hàng của Dat Bike trên toàn quốc.