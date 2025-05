Chiến lược bán lẻ trực tiếp của Lynk & Co và giá trị tạo nên từ trải nghiệm thực

Lynk & Co gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 8/2023. Với những giá trị cốt lõi vốn có từ hãng xe được sinh ra tại châu Âu - sang trọng, hiện đại, an toàn, Lynk & Co từng bước chinh phục khách hàng Việt Nam.

Showroom Lynk & Co không chỉ là nơi bán xe

Tại Việt Nam, Lynk & Co không chọn cách đi đường vòng. Thay vì bán hàng qua các kênh độc lập, thương hiệu đã chọn hợp tác sâu với Tasco Auto - một trong những hệ sinh thái ô tô lớn nhất Việt Nam - sở hữu 106 showroom và trung tâm dịch vụ (XDV) trên toàn quốc, đang phân phối 16 thương hiệu ô tô.

Khai trương showroom tại Vũng Tàu vào ngày 9/5 đánh dấu cột mốc showroom thứ 15 của Lynk & Co tại Việt Nam (Ảnh: Lynk & Co).

Nhờ vào hệ thống này, khách hàng của Lynk & Co có thể trải nghiệm một chuỗi dịch vụ khép kín, từ mua xe, bảo hiểm, tài chính, hậu mãi đến bán lại xe cũ. Việc đầu tư trực tiếp giúp hãng kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo trải nghiệm nhất quán và gia tăng sự hài lòng từ khách hàng - yếu tố then chốt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Việc khai trương showroom tại Vũng Tàu vào ngày 9/5 đánh dấu cột mốc showroom thứ 15 của Lynk & Co tại Việt Nam - một bước tiến quan trọng hướng đến mục tiêu 40 showroom trong năm 2025. Thay vì phát triển ồ ạt, Lynk & Co chú trọng vào sự hiện diện bền vững và phủ đều khắp các tỉnh thành trọng điểm, từ đó tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh ổn định và lâu dài.

Với tầm nhìn dài hạn "More than a car" - showroom không chỉ là nơi bán xe mà là không gian trải nghiệm, hệ thống showroom của Lynk & Co là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tinh tế, sang trọng và tinh thần thân thiện, gần gũi, đề cao tính nghệ thuật, thời trang và thẩm mỹ.

Mục tiêu của Lynk & Co là mở rộng 40 showroom trong năm 2025 (Ảnh: Lynk & Co).

Các mẫu xe Lynk & Co nổi tiếng với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn khác biệt "Mega-city Contrast - tương phản trong các thành phố lớn". Các thiết kế xe lấy cảm hứng từ những đô thị hiện đại hàng đầu trên toàn cầu như London, Paris, Tokyo, Thượng Hải,...

Không gian showroom kết hợp giữa sự tinh tế sang trọng và gần gũi, thân thiện (Ảnh: Lynk & Co).

Khi về Việt Nam, Lynk & Co đã đưa những thiết kế xe hiện đại, trẻ trung, mang tinh thần quốc tế hiện diện trong không gian đậm đà bản sắc Việt. Đúng như những giá trị mà hãng xe này hướng tới ngay từ khi đến với thị trường Việt Nam: độc bản - cởi mở - kết nối.

Mỗi showroom Lynk & Co không chỉ là nơi trưng bày xe mà còn tạo nên sự hài hòa, tôn vinh văn hóa địa phương. Đến với showroom Lynk & Co tại Long Biên, khách hàng được hòa mình trong không gian lễ hội văn hóa Thăng Long. Showroom được trang hoàng với điểm nhấn hoa văn trống đồng, vân mây truyền thống.

Thiết kế showroom tôn vinh văn hóa bản địa (Ảnh: Lynk & Co).

Thiết kế showroom tại Tân Cảng - TPHCM lấy cảm hứng từ chính Tân Cảng với biểu tượng con thuyền trên trần nhà, chi tiết mỏ neo, chân vịt đầy ấn tượng. Mỗi showroom tại các tỉnh, thành phố Lynk & Co đều tạo nên điểm nhấn là những bức tranh danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại địa phương... Điều này đem đến sự kết nối, thấu hiểu khách hàng bằng sợi dây văn hóa xuyên suốt.

Co:club - điểm hẹn Lynk & Co dành cho cộng đồng yêu xe (Ảnh: Lynk & Co).

Co:coffee, co:club và Co:Collection - điểm hẹn của cộng đồng yêu xe

Ngoài khu trưng bày các mẫu xe nổi bật, Lynk & Co thể hiện sự tinh tế trong thiết kế showroom khi dành riêng những đặc quyền cho khách hàng và đối tác.

Điểm đặc biệt trong hệ thống phân phối của Lynk & Co là mỗi showroom không chỉ là không gian trưng bày xe với thiết kế thẩm mỹ cao, mà còn là điểm chạm kết nối cộng đồng, trải nghiệm và phong cách sống.

Mỗi showroom chính là một Co:club (câu lạc bộ dành cho cộng đồng yêu thích xe Lynk & Co), nơi khách hàng có thể tham gia các buổi giao lưu Co:talk truyền cảm hứng, khám phá các Co:collection thời trang và phụ kiện độc quyền mang đậm bản sắc thương hiệu, hay đồng hành cùng cộng đồng chủ xe trong những chuyến roadtrip (du lịch, khám phá bằng ô tô) và tham gia hoạt động hội nhóm.

Khi sở hữu một chiếc xe Lynk & Co, khách hàng cũng đồng thời trở thành một Co:member (khách hàng thân thiết của Lynk & Co) - được trao quyền truy cập vào mạng lưới trải nghiệm toàn cầu của thương hiệu. Từ ưu đãi thuê xe, dịch vụ hỗ trợ linh hoạt đến quyền tham dự các sự kiện độc quyền tại nhiều thị trường khác, Lynk & Co kiến tạo một hệ sinh thái sở hữu vượt khỏi giới hạn thông thường của ngành ô tô.

Khách hàng, đối tác được phục vụ cà phê hảo hạng miễn phí khi đến với Lynk & Co (Ảnh: Lynk & Co).

Lynk & Co và hành trình chạm đến cảm xúc khách hàng

Bên cạnh nền tảng phân phối vững mạnh và không gian trải nghiệm độc đáo, Lynk & Co còn ghi điểm với chính sách bán hàng linh hoạt, tạo điều kiện dễ dàng hơn để khách hàng sở hữu xe.

Trong tháng 5, thương hiệu tung ra chương trình ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng thêm 10 triệu đồng cho khách hàng tham gia chương trình "thu cũ đổi mới". Ưu đãi này áp dụng cho toàn bộ các dòng xe đang phân phối tại thị trường Việt Nam, mở rộng thêm cơ hội tiếp cận cho nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Lynk & Co đang áp dụng chương trình "Thu cũ - Đổi mới" cho khách hàng muốn "lên đời" với mức ưu đãi 10 triệu đồng. Hãng xe hỗ trợ khách hàng 50% lệ phí trước bạ, lên tới 131 triệu đồng, đem đến cơ hội sở hữu xe sang gần hơn tới người tiêu dùng Việt.

Nhân viên tư vấn quan tâm đến từng trải nghiệm của từng khách hàng (Ảnh: Lynk & Co).

Để đem đến những trải nghiệm chân thực nhất, chạm đến cảm xúc cho khách hàng, Lynk & Co đang tổ chức "Ngày hội lái thử xe: Chất riêng dẫn đầu - Hành trình mở lối" mỗi tuần.

Đội ngũ chuyên gia của Lynk & Co sẵn sàng tiếp đón và đồng hành cùng khách hàng khám phá sự kết hợp giữa công nghệ, phong cách và cảm xúc khác biệt trên các mẫu xe chủ lực: Lynk & Co 06, Lynk & Co 03+, Lynk & Co 01.

Không chỉ đem đến những dịch vụ tư vấn, chăm sóc tận tình chu đáo, Lynk & Co đặc biệt chú trọng đến dịch vụ hậu mãi. Khách hàng Lynk & Co được hưởng lợi từ hệ sinh thái Tasco Auto với 106 showroom và xưởng dịch vụ trên toàn quốc.

Không chạy theo cuộc đua giá hay tạo ra trào lưu ngắn hạn, Lynk & Co đang từng bước khẳng định vị thế tại Việt Nam bằng một chiến lược đầu tư dài hạn, bài bản và đầy tính kết nối. Với mô hình phân phối độc đáo, trải nghiệm khách hàng toàn diện, và định vị thương hiệu khác biệt, Lynk & Co hứa hẹn sẽ là nhân tố đáng chú ý trên thị trường ô tô Việt Nam trong những năm tới.