Vì sao Nissan phải khai tử niềm tự hào GT-R?

Ngày 28/2, Nissan đã xác nhận khai tử mẫu GT-R R35 tại Nhật Bản, dừng nhận đơn đặt hàng, và ra thông báo như sau trên website:

"Chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng cho mẫu Nissan GT-R và giờ đây đã dừng nhận đơn. Chúng tôi rất biết ơn tất cả các khách hàng đã ủng hộ chúng tôi kể từ khi mẫu xe này ra mắt vào năm 2007".

Nissan GT-R R35 đã chính thức bị khai tử sau 18 năm (Ảnh: First Motors).

Kỷ nguyên xe điện, với các quy định khắt khe hơn đã khiến mẫu xe tính năng vận hành cao này không còn phù hợp.

Trên thực tế, việc sản xuất mẫu GT-R cho thị trường Bắc Mỹ đã kết thúc từ tháng 10/2024, với hai phiên bản cuối cùng là T-Spec Takumi và Skyline, có số lượng giới hạn.

Nissan GT-R R35 đã bị dừng sản xuất ở nhiều thị trường do không đáp ứng được các quy định về độ an toàn, tiếng ồn, khí thải... Australia và New Zealand đã dừng bán GT-R vào tháng 10/2021, còn ở châu Âu và Anh, mẫu xe này bị khai tử vào tháng 3/2022.

GT-R lâu nay được ví như "Godzilla", một "sát thủ siêu xe", sở hữu tính năng vận hành vượt trội.

Ra mắt tại Triển lãm Ô tô Tokyo 2007, Nissan GT-R R35 là bản sản xuất thực tế của hai chiếc xe concept đã ra mắt trước đó vào năm 2001 và 2005. Trải qua gần hai thập kỷ, mẫu xe này đã trải qua nhiều lần nâng cấp, vào các năm 2010, 2016, và gần đây nhất là 2023.

Trái tim của GT-R luôn là động cơ V6 3.8L tăng áp kép nhưng đã nhiều lần được nâng cấp trong 18 năm qua. Công suất 473 mã lực ban đầu đã tăng lên 565 mã lực từ lần nâng cấp vào năm 2023, và phiên bản tính năng vận hành cao Nismo thậm chí có công suất lên tới 600 mã lực.

Nếu bạn thấy tiếc khi một huyền thoại như GT-R phải rời cuộc đua ở phân khúc xe tính năng vận hành cao thì có thể trông đợi phiên bản sản xuất thực tế của chiếc Hyper Force Concept đã được Nissan giới thiệu vào năm 2023, nhiều khả năng sẽ là GT-R thế hệ mới, mã R36.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, khi Nissan đang gặp khó khăn về tài chính, kế hoạch ra mắt một mẫu xe như vậy có thể bị trì hoãn, hoặc thậm chí hủy bỏ hoàn toàn.

Nếu được sản xuất, mẫu xe kế nhiệm GT-R có thể sẽ chạy hoàn toàn bằng điện, sử dụng pin thể rắn công nghệ cao. Loại pin này được cho là sẽ sẵn sàng trước năm 2028. Từ giờ tới lúc đó, Nissan có thể ra thêm bản concept khác, để duy trì sự quan tâm của người hâm mộ trong thời gian chờ đợi.