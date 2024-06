Chênh lệch tới 80 triệu đồng, ba bản số tự động của Accent 2024 khác gì?

Ngoài những đổi mới về thiết kế và trang bị, Hyundai Accent 2024 còn có cấu hình phiên bản mới, có 3 biến thể AT thay vì chỉ 2 như trước. Trong đó, bản MT (số sàn) nhắm tới những khách hàng có nhu cầu kinh doanh chạy dịch vụ, các bản số tự động còn lại hướng tới những người dùng sử dụng cá nhân.

Phiên bản Giá niêm yết MT 439.000.000 AT 489.000.000 AT Đặc biệt 529.000.000 AT Cao cấp 569.000.000

Chi tiết giá bán các phiên bản của Hyundai Accent 2024 (Đơn vị: Đồng).

Cả 3 bản AT của Hyundai Accent 2024 đều được trang bị động cơ SmartStream G 1.5L mới, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước, tạo ra 113 mã lực và 144Nm. Giá bán của những biến thể này chênh lệch tới 80 triệu đồng, đâu sẽ là phiên bản phù hợp với số đông?

Trang bị ngoại thất

Ba phiên bản AT của Hyundai Accent 2024 phân biệt khá dễ dàng thông qua trang bị bên ngoài. Hai biến thể AT Đặc biệt và AT Cao cấp đều sử dụng bóng LED nhưng la-zăng có sự khác biệt, chỉ có bản AT cao cấp sử dụng mâm 16 inch.

Hai bản AT cao cấp nhất của Hyundai Accent 2024 gần như giống hệt nhau ở ngoại thất, chỉ khác mâm hợp kim (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Bản AT cũng sử dụng mâm 15 inch có thiết kế giống biến thể AT Đặc biệt, nhưng xe chỉ sử dụng đèn trước/sau dạng halogen và không có đèn định vị ban ngày (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoại thất AT AT Đặc biệt AT Cao cấp Đèn chiếu sáng Halogen Projector LED LED Đèn LED định vị ban ngày Không Có Có Tự động bật/tắt Có Có Có Đèn sương mù Halogen Halogen Halogen La-zăng 15 inch 15 inch 16 inch Gương chiếu hậu Chỉnh/gập điện Chỉnh/gập điện, có sấy Chỉnh/gập điện, có sấy Đèn hậu Halogen LED LED

Trang bị nội thất

Khoang cabin của 2 bản AT thấp khá giống biến thể AT Cao cấp khi đều được trang bị màn hình đa thông tin 10,25 inch và màn hình giải trí 8 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Tuy nhiên, bản AT thường sẽ không có vô-lăng và ghế bọc da.

Nội thất bản AT Đặc biệt sẽ thiếu một vài tính năng tiện nghi so với biến thể AT Cao cấp (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Duy nhất bản AT Cao cấp được trang bị tính năng làm mát hàng ghế trước (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hai bản AT và AT Đặc biệt chỉ có điều hòa chỉnh cơ nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của người dùng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Chỉ có bản AT Cao cấp được trang bị tựa để tay cho hàng ghế sau. Với một số người dùng, đây có thể xem là điểm trừ cho biến thể AT và AT Đặc biệt (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nội thất AT AT Đặc biệt AT Cao cấp Vô-lăng bọc da Không Có Có Lẫy chuyển số Không Có Có Chất liệu ghế Nỉ Da Da Làm mát hàng ghế trước Không Không Có Tựa tay hàng ghế sau Không Không Có Cần số bọc da Không Có Có Điều hòa Chỉnh cơ Chỉnh cơ Tự động Cửa gió cho hàng ghế sau Có Có Có Màn hình đa thông tin 10,25 inch 10,25 inch 10,25 inch Màn hình giải trí 8 inch 8 inch 8 inch Kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây Có Có Có Âm thanh 4 loa 6 loa 6 loa Sạc không dây Không Không Có Điều khiển hành trình Không Có Có Giới hạn tốc độ Không Có Có Chìa khóa thông minh Có Có Có Khởi động từ xa Có Có Có Chế độ lái Không Có Có

Trang bị an toàn

Khác với ngoại thất và nội thất, trang bị an toàn của 2 bản AT và AT Đặc biệt khá giống nhau, đều không có gói công nghệ Hyundai SmartSense như biến thể AT Cao cấp. Ngoài ra, khác biệt chính ở hạng mục này chủ yếu là túi khí.

An toàn AT AT Đặc biệt AT Cao cấp Camera lùi Có Có Có Cảm biến sau Không Có Có Phanh ABS Có Có Có Cân bằng điện tử Có Có Có Khởi hành ngang dốc Có Có Có Cảm biến áp suất lốp Không Có Có Phòng tránh va chạm phía trước Không Không Có Phòng tránh va chạm điểm mù Không Không Có Phòng tránh va chạm khi lùi Không Không Có Đèn pha tự động thích ứng Không Không Có Hỗ trợ duy trì làn đường Không Không Có Cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển Không Không Có Túi khí 2 4 6

Lựa chọn nào sẽ đáng cân nhắc?

Hyundai Accent 2024 lần đầu tiên được trang bị hệ thống an toàn chủ động, cho thấy hãng xe Hàn Quốc chú trọng hơn tới nhóm xe gia đình. Tại phân khúc sedan hạng B, City được sở hữu công nghệ tương tự, thậm chí mẫu xe của Honda nhỉnh hơn ở tính năng ga tự động thích ứng.

Biến thể AT Cao cấp của Accent 2024 sẽ phù hợp với những người dùng ưa thích sự hài hòa giữa tính năng an toàn và tiện nghi, nhưng không muốn bỏ tới 609 triệu đồng để mua Honda City RS. So với Toyota Vios, bản cao nhất của Accent mới đắt hơn 24 triệu đồng và cũng vượt trội về trang bị.

Nhìn vào cấu hình trang bị cùng giá bán, AT Đặc biệt hứa hẹn sẽ là phiên bản bán chạy nhất của Hyundai Accent 2024. Tuy không có gói công nghệ chủ động nhưng về hạng mục tiện nghi, phiên bản này chỉ kém AT Cao cấp ở tính năng làm mát hàng ghế trước và điều hòa tự động.

Bản AT sẽ dành cho những khách hàng thích sự êm ái từ hộp số CVT, mức tài chính vừa phải. Biến thể này rẻ hơn 40 triệu đồng so với bản AT Đặc biệt. Thông thường, khách hàng sẽ phải chi vài triệu đồng để bọc lại ghế da, nâng cấp đèn để tăng hiệu quả chiếu sáng.