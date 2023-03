Chàng trai 22 tuổi may mắn bốc trúng biển "sảnh tiến" 567.89 cho xe Toyota

Ngày 3/3, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận hôm nay một chủ xe đến Đội CSGT Công an huyện Krông Búk làm thủ tục đăng ký cho ô tô vừa mua và may mắn được cấp biển số 47A-567.89.

Thanh niên 22 tuổi may mắn bốc được biển số đẹp 47A-567.89 (Ảnh: Uy Nguyễn).

Người bốc được biển số đẹp này là một nam thanh niên 22 tuổi và đăng ký cho chiếc ô tô hiệu Toyota Camry.

Sau khi bốc được biển số đẹp, nam thanh niên đã rất vui. Tuy nhiên, khi được truyền thông đề cập chia sẻ cảm xúc về việc bốc được biển số bốc đẹp thì chủ xe đã từ chối vì "ngại".

Được biết, ngay sau khi biển số 47A-567.89 được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã xuýt xoa, ao ước có thể bấm được biển số đẹp như nam thanh niên may mắn này. Cũng có ý kiến nói rằng chiếc Toyota Camry có giá "tiền tỷ" nhưng giờ có thể được định giá gấp đôi, gấp rưỡi nhờ biển số này.

Đuôi số 6789 thường được không ít người Việt dịch là "san bằng tất cả" hay nhiều ý nghĩa tích cực khác. Khi thêm số 5 giúp dãy số tiến trở nên trọn vẹn, càng làm gia tăng độ "đẹp" cho biển số này, theo nhận định của một số người chơi biển số đẹp.

Trước đó, dư luận cũng quan tâm khi một gia đình tại Nghệ An bốc được biển số 37K-123.45 cho một ô tô nhãn hiệu Honda City. Chiếc ô tô này được mua với giá trên 570 triệu đồng nhưng khi bốc được biển số đẹp, lập tức được trả giá lên tới 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, chủ xe đã không bán mà giữ lại chiếc xe, coi đó là sự may mắn của gia đình.