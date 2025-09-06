Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức trở thành Đại sứ thương hiệu camera hành trình 70mai

Ngày 1/9, thương hiệu camera hành trình 70mai công bố cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức là đại sứ thương hiệu, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển tại khu vực Đông Nam Á.

Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu 70mai Việt Nam (Ảnh: 70mai Việt Nam).

Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và hình ảnh đại diện đầy cảm hứng không chỉ đơn thuần là một chiến dịch quảng bá, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của 70mai trong việc đồng hành cùng người dùng Việt Nam trên mọi hành trình.

Nguyễn Hoàng Đức - Đại sứ thương hiệu của camera hành trình 70mai tại Việt Nam

Là một trong những cầu thủ xuất sắc của đội tuyển quốc gia Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức không chỉ nổi bật bởi kỹ thuật và sự điềm tĩnh trên sân cỏ, mà còn là hình mẫu của sự kiên định, chính xác và đáng tin cậy. Những phẩm chất này hoàn toàn tương đồng với giá trị cốt lõi mà 70mai theo đuổi: sự rõ nét, kiểm soát và hành trình thông minh, an toàn hơn.

Sự kết hợp giữa 70mai và Nguyễn Hoàng Đức hướng tới lan tỏa thông điệp “An toàn trên mọi hành trình” đến hàng triệu người dùng Việt (Ảnh: 70mai Việt Nam).

Lựa chọn Nguyễn Hoàng Đức làm đại sứ thương hiệu không đơn thuần là một sự hợp tác hình ảnh, đó là sự kết nối giữa công nghệ và con người, giữa độ chính xác và mục tiêu, giữa niềm tin và trải nghiệm.

70mai công bố đại sứ thương hiệu kết hợp ra mắt camera hành trình 4K A800SE

Sự kiện công bố đại sứ thương hiệu Nguyễn Hoàng Đức cũng đánh dấu thời điểm ra mắt mẫu camera hành trình 70mai A800SE ghi hình 4K thế hệ mới trong phân khúc phổ thông tại Việt Nam. Với độ phân giải 3840×2160, khẩu độ lớn F1.55 và công nghệ Super Night Vision, A800SE mang đến hình ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Tính năng HDR giúp cân bằng ánh sáng trong môi trường ngược sáng hoặc hầm tối, trong khi chế độ điều khiển bằng giọng nói và hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 512GB mang lại sự tiện lợi tối đa.

70mai trình làng camera hành trình 4K A800SE thế hệ mới (Ảnh: 70mai Việt Nam).

A800SE sở hữu hệ thống ghi hình khẩn cấp có bộ đệm nâng cấp toàn diện: không chỉ ghi lại khoảnh khắc va chạm mà còn lưu lại 3 phút trước và 30 giây sau sự cố.

Các đoạn video này được lưu riêng biệt và bảo vệ khỏi ghi đè, giúp người dùng nắm bắt toàn bộ diễn biến từ chuyển làn đột ngột đến phanh gấp hay gặp chướng ngại vật, tăng cường khả năng bảo vệ trong các tình huống tranh chấp hoặc yêu cầu bảo hiểm.

70mai A800SE ghi hình sắc nét chuẩn 4K (Ảnh: 70mai Việt Nam).

70mai 4K A800SE chính là "người bạn đồng hành" trên mọi cung đường giống như cách Hoàng Đức luôn hiện diện vững vàng trong đội hình, sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ từng bước tiến của đồng đội.

70mai Việt Nam: Hành trình khẳng định vị thế tiên phong - Vững bước tương lai cùng Đại sứ thương hiệu Nguyễn Hoàng Đức

70mai Việt Nam (thuộc Công ty cổ phần công nghệ Auto Châu Á) là nhà phân phối chính thức các dòng sản phẩm mang thương hiệu 70mai tại Việt Nam. 70mai Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh số trung bình 35% mỗi năm, khẳng định vị thế trong lĩnh vực camera hành trình thông minh. Các dòng sản phẩm như A500S, A510, M310 được ưa chuộng, tin dùng bởi cộng đồng tài xế công nghệ, chủ xe cá nhân và các doanh nghiệp.

Hệ thống đại lý phân phối của 70mai Việt Nam phủ rộng toàn quốc (Ảnh: 70mai Việt Nam).

70mai Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới phân phối rộng khắp với hơn 2.000 đại lý và đối tác chiến lược trên toàn quốc. Thương hiệu cũng đầu tư vào trải nghiệm người dùng thông qua các showroom tại Hà Nội và TPHCM, đồng thời ghi dấu ấn tại các triển lãm lớn như Vietnam Motor Show, Automechanika và Vietnam Expo với nhiều phản hồi tích cực từ người dùng và sự hợp tác chặt chẽ với các gara, showroom ô tô và hệ thống lắp đặt chuyên nghiệp.

Với sự đồng hành của đại sứ thương hiệu Nguyễn Hoàng Đức, 70mai không chỉ khẳng định vị thế mà còn hướng đến trở thành biểu tượng công nghệ gắn liền với sự an toàn và cảm hứng trên mọi hành trình. Đồng thời sự kết hợp này còn là lời khẳng định của 70mai cho chiến lược đầu tư bền vững, cam kết đồng hành lâu dài cùng người dùng Việt.

Camera hành trình 70mai 4K A800SE được phân phối chính thức tại 70mai Việt Nam. Thông tin chi tiết và đặt mua sản phẩm chính hãng tại đây:

Shopee 70mai Việt Nam: https://shopee.vn/a-i.329402900.44415154956

Tiktok Shop 70mai Việt Nam: https://vt.tiktok.com/ZSHGcG52gTex1-BMwYC/