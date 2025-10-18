Carpla Service đưa dịch vụ ô tô chuyên nghiệp đến gần hơn với người Việt

Khi thị trường dịch vụ ô tô cần một chuẩn mực mới

Số lượng ô tô tại Việt Nam đã tăng mạnh trong vài năm trở lại đây. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), cả nước hiện có hơn 5 triệu xe đang lưu hành, trong đó mỗi năm có hàng trăm nghìn xe mới được bán ra.

Đi cùng với sự phát triển này là nhu cầu về dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc xe ngày càng lớn. Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn do các gara nhỏ lẻ chiếm phần lớn, khiến chất lượng dịch vụ không đồng đều, chi phí thiếu minh bạch và trải nghiệm của khách hàng còn nhiều bất tiện.

Carpla Service - mô hình chăm sóc xe toàn diện, chuyên nghiệp (Ảnh: Carpla Service).

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của những chuỗi dịch vụ có thương hiệu, quy mô và quy trình chuẩn hóa đang được nhiều quan tâm.

Carpla Service - hệ thống trung tâm dịch vụ ô tô thuộc Tasco - ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó, mang đến cho người dùng Việt một lựa chọn tin cậy, chuyên nghiệp và đồng bộ hơn trong việc chăm sóc xe.

Hệ thống Carpla Service chăm sóc trọn vòng đời xe

Carpla Service hiện sở hữu gần 50 trung tâm trên toàn quốc, cung cấp đầy đủ các dịch vụ như bảo dưỡng, sửa chữa, đồng sơn, thay thế phụ tùng, cứu hộ 24/7, rửa xe tự động cùng nhiều tiện ích khác. Tasco đặt mục tiêu đạt 70 trung tâm vào cuối năm, hướng đến việc người dùng có thể tìm thấy Carpla Service ở bất kỳ địa phương nào.

Đại diện Tasco cho biết: “Chúng tôi muốn mỗi hành trình của khách hàng đều an tâm và thuận tiện nhất. Carpla Service không chỉ là nơi bảo dưỡng xe, mà còn là cầu nối giúp khách hàng tiếp cận trọn vẹn các dịch vụ trong hệ sinh thái Tasco”.

Với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực ô tô, Tasco hiện là doanh nghiệp hàng đầu thị trường phân phối xe hơi tại Việt Nam, sở hữu mạng lưới hơn 150 showroom và 16 thương hiệu quốc tế.

Tasco còn đầu tư trong nhiều lĩnh vực liên quan như VETC (thu phí tự động không dừng), Tasco Insurance (bảo hiểm xe cơ giới) và nền tảng thương mại điện tử Carpla. Carpla Service vì vậy trở thành mảnh ghép quan trọng, giúp hoàn thiện hệ sinh thái “One Tasco” - nơi khách hàng có thể mua xe, sử dụng, bảo dưỡng và tái bán trong cùng một hệ thống liên kết chặt chẽ.

Carpla Service hướng tới mục tiêu “Chăm sóc trọn vòng đời ô tô” (Ảnh: Carpla Service).

Chuẩn hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Mỗi trung tâm Carpla Service được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, máy móc tiên tiến và khu vực tiếp đón khách hàng tiện nghi. Quy trình kỹ thuật được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, giúp khách hàng có thể được phục vụ nhất quán tại mọi chi nhánh.

Nguồn phụ tùng chính hãng của Carpla Service được đảm bảo thông qua liên kết với Savico - một trong những nhà phân phối linh kiện lớn nhất Việt Nam. Đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên tại đây được đào tạo bài bản, kế thừa kinh nghiệm từ Tasco Auto - đối tác phân phối của nhiều thương hiệu lớn như Ford, Toyota, Mitsubishi, Volvo.

Carpla Service được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, máy móc tiên tiến (Ảnh: Carpla Service).

Carpla Service sở hữu kho phụ tùng quy mô lớn, đảm bảo nguồn cung và chất lượng linh kiện (Ảnh: Carpla Service).

Đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao, kế thừa kinh nghiệm từ Tasco Auto - đối tác phân phối của nhiều thương hiệu lớn (Ảnh: Carpla Service).

Tasco đang triển khai chuyển đổi số cho toàn bộ hệ thống Carpla Service, phát triển ứng dụng Carpla giúp khách hàng đặt lịch bảo dưỡng, theo dõi tiến độ và tra cứu chi phí trực tuyến. Mô hình này giúp tiết kiệm thời gian và tạo sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng.

Theo đại diện Tasco, mục tiêu của Carpla Service không chỉ là mở rộng quy mô mà còn hướng đến việc xây dựng tiêu chuẩn mới cho dịch vụ ô tô tại Việt Nam - nơi khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng, chi phí và sự chuyên nghiệp.

“Carpla Service là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái ô tô toàn diện của Tasco. Chúng tôi mong muốn mang đến cho người Việt những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, giúp việc sử dụng và chăm sóc xe trở nên đơn giản, minh bạch và tiện lợi hơn”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.