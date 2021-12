Cảm giác cận tử khi bị tai nạn ô tô như thế nào?

Dân trí Vợ chồng tôi vừa bước qua cửa tử một cách rùng rợn với một cách thức hoàn toàn bị động… khi bị một chiếc ô tô khác tông mạnh từ phía sau ở tốc độ cao.

"Khoảng 21h15 ngày 28/12, tôi lái xe 4 chỗ qua hầm chui Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội). Xe đang đi với tốc độ vừa phải thì đột nhiên một tiếng nổ "sốc tận óc" từ phía sau, khiến đầu 2 vợ chồng dính chặt vào ghế.

Trong hoang mang, tôi nhận ra hình như xe mình vừa bị một tác động nào đó, khiến mình hoàn toàn mất khả năng xử lý. Phút chốc sau, tôi nhận ra mình đã bị tai nạn.

Tiếp đến là khoảnh khắc xe lao mất phương hướng và va đập mạnh. Lúc này, túi khí trong xe nổ loạn xạ. Tôi thấy trời đất hoàn toàn chao đảo, có cảm giác xe sẽ lật. Đặc biệt là cảm giác bất lực phó mặc sinh mạng cả hai vợ chồng cho ông trời.

Thực sự kinh hãi!

Chiếc sedan 4 chỗ đã bị xe gầm cao 7 chỗ đâm từ phía sau. (Ảnh: Lân Cáp)

Thật may, sau một hồi chao đảo điên cuồng thì cuối cùng 4 bánh xe vẫn chạm đất. Lúc này tôi mới định thần lại, rồi nhìn sang vợ kiểm tra. Mọi thứ trông có vẻ vẫn ổn. Tâm trạng hồi tỉnh chưa được lâu thì cơn kinh hoàng thứ hai lại ập đến.

Tôi nhận ra xe đang bốc khói.

Khói phía đầu xe bốc lên càng lúc càng mạnh. Tôi nhìn sang phía vợ hòng tháo dây an toàn cho vợ trước và báo vợ chạy ngay ra ngoài. Nhưng… cô ấy lúc này bị choáng hoàn toàn và gần như mất nhận thức, không thể hoạt động được gì.

Tôi lập tức tháo dây an toàn cho bản thân nhưng... bị kẹt. Sau khi cuống cuồng giật liên tục thì thật may, lúc này dây đã bật ra. Tôi nhảy ra ngoài, chạy về phía cửa phụ và giật để mở song tiếp tục bị trở ngại do xe vừa va đập mạnh nên cửa không mở được.

Tôi quay trở lại cửa chính, kéo tay vợ ra ngoài, chạy xa khỏi chiếc xe vẫn đang bốc khói.

Sau một lúc định thần lại, tôi thấy xe chưa cháy nên quyết định nhảy vào để tắt máy và tắt đèn nhằm tránh ảnh hưởng đến người đang di chuyển. Sau đó, mọi người bắt đầu xúm đông xung quanh.

Khoảnh khắc ở trong xe tôi thấy rất rõ, từng chi tiết cái cảm giác kinh hãi, bất lực, cảm giác cuộc sống dừng lại... Mọi thứ ập đến rất chóng vánh, chỉ trong tích tắc.

Đặt giả thiết nếu không thắt dây an toàn? Nếu không có bốt kỹ thuật chắn mà xe tôi bị văng qua làn đường bên kia? Nếu đó không phải ô tô mà là... xe máy hay người lao công thì sẽ thế nào?

Đó là thứ cảm giác khủng khiếp mà không ai mong muốn.

Diễn biến vụ tai nạn được camera hành trình của một xe đi phía sau ghi lại (Video: Lân Cáp).

Qua video, mọi người có thể thấy chiếc xe kia đi rất nhanh và húc mạnh vào xe tôi. Tài xế chiếc xe gây tai nạn người nồng nặc mùi cồn.

Thật may, giờ tôi vẫn còn ngồi đây kể lại câu chuyện này. Tôi chỉ muốn chia sẻ để nhắn với mọi người rằng phía trước tay lái của mọi người là tính mạng, là tương lai của một ai đó. Đừng chỉ vì vài chén rượu mà vô tình tước đi mạng sống người khác hoặc cả chính mình!

Làm ơn, đã uống rượu bia xin đừng lái xe!

