Các tay lái Thủ đô tự tin kết nối không âu lo với trải nghiệm độc quyền từ Heineken 0.0

“Uống hay lái?” vẫn luôn là câu hỏi khiến nhiều người đau đầu. Hiểu được tâm lý ấy, Heineken 0.0 mang tiệc sảng khoái đến Hà Nội với mong muốn các tay lái tại đây có thể nhập tiệc hết mình mà vẫn có thể tự tin lái xe sau đó. Điểm dừng chân tại Hà Nội của 0.0 Bar vào cuối tuần này chính là bãi đỗ xe Lotte Mall West Lake Hà Nội.

Bãi đỗ xe - nơi Heineken 0.0 gây ấn tượng mạnh mẽ với các tay lái Thủ đô

Như cách lựa chọn địa điểm tổ chức đã từng gây ấn tượng tại TPHCM, chuỗi tiệc sảng khoái của Heineken 0.0 vẫn tiếp tục diễn ra ngay tại bãi xe thu hút nhiều tay lái tham gia. Không gian vốn dĩ để giữ chỗ cho "xế cưng" nhưng nay lại thành lối vào tiệc. Với Heineken 0.0, các tay lái Thủ đô lần đầu tiên được thoải mái kết nối, tự tin nâng ly mà vẫn tỉnh táo cầm lái khi ra về.

“0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái” được tổ chức ngay tại bãi đỗ xe (Ảnh: BTC).

Anh Việt Anh, một nhân viên kinh doanh, cho hay: “Tôi hay đưa vợ đến đây đi siêu thị. Từ xa, cả hai vợ chồng đều trông thấy màu xanh đặc trưng của Heineken 0.0. Rẽ vào mới biết ngay tại bãi đỗ xe có tổ chức hẳn một bar ngoài trời độc đáo. Bữa tiệc hôm nay sử dụng Heineken 0.0 với 0,0% cồn nên khi nhận được lời mời nhập tiệc là tôi đồng ý”.

Anh Việt Anh là một trong những khách hàng đầu tiên đến trải nghiệm 0.0 Bar do Heineken 0.0 tổ chức tại Hà Nội (Ảnh: BTC).

Tấm thẻ quyền năng mở ra tiệc vui sảng khoái cùng Heineken 0.0

Ngay khi hoàn tất việc gửi xe tại bãi đỗ, các tay lái sẽ nhận được một "tấm thẻ quyền năng". Nhưng khác với chiếc thẻ quen thuộc chỉ để mở barie, lần này nó là "chìa khóa" mở ra cả một bữa tiệc vui phía sau với trải nghiệm khác biệt mà chỉ Heineken 0.0 có thể mang lại.

Mạnh Cường và Hương Giang (Gia đình truyền hình) cũng là một trong những vị khách đầu tiên cầm trên tay “tấm thẻ quyền năng” Heineken 0.0 (Ảnh: BTC).

Nhiều điểm check-in (chụp ảnh) sống ảo mang dấu ấn “Parking Station” cũng được các bạn trẻ nhiệt tình khám phá (Ảnh: BTC).

Chỉ với cách tap nhẹ tấm thẻ quyền năng, không gian hiện đại của 0.0 Bar đã mở ra ngay trước mắt với bầu không khí âm nhạc sôi động cùng bàn tiệc độc đáo lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội.

Bàn tiệc “rơi” với những ly mocktail sáng tạo cùng thử thách kết nối thú vị

“Tôi không ngờ lại có một bàn tiệc rơi độc đáo cỡ này. Lúc bàn tiệc xuất hiện từ trên cao, cả tôi và bạn đi cùng đều hào hứng khi lần đầu được trải nghiệm”, Minh Tiệp (Mỹ Đình) hào hứng chia sẻ.

Nhập tiệc cùng 0.0 Bar, nam ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh sau khi dùng thử đồ uống được bartender (pha chế) sáng tạo từ Heineken 0.0 kết hợp với các nguyên liệu tươi mới - cảm thấy rất dễ uống, dễ pha, lại phù hợp với các dịp gặp gỡ ngay cả tại nhà.

Những thức uống sáng tạo đúng chuẩn Heineken 0.0 cũng là một trong những điểm nhấn khó quên tại 0.0 Bar (Ảnh: BTC).

Nam ca sĩ cũng chia sẻ từ nay nhờ Heineken 0.0 mà sẽ không còn phải phân vân giữa việc lựa chọn “Uống hay lái?”, sẵn sàng nhập tiệc và kết nối cùng bạn bè.

Vận động viên tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc cũng cho hay đã có thể tự tin vừa cầm lái, vừa cầm ly bởi Heineken 0.0 là thức uống 0,0% cồn, uống rồi vẫn có thể lái xe ra về một cách an toàn. Không những thế, Đỗ Kim Phúc còn háo hức muốn mang Heineken 0.0 ra sân bóng để cùng cả đội liên hoan sau những trận cầu.

VĐV Đỗ Kim Phúc tự tin cầm lái sau tiệc với Heineken 0.0 (Ảnh: BTC).

Chưa dừng lại tại đó, 0.0 Bar còn xua tan bầu không khí ngại ngùng, mọi rào cản kết nối của những tay lái mới quen với trò chơi lật lót ly và chấp nhận những thử thách thú vị ẩn dưới đó. Hải Triều thoải mái tận hưởng không khí sôi động của 0.0 Bar và cùng mọi người vui uống hết mình. 0.0 Bar thực sự đã giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, không còn cảm giác ngại ngùng như lúc mới đến.

0.0 Bar thực sự đã giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, không còn cảm giác ngại ngùng như lúc mới đến (Ảnh: BTC).

Là một nhân viên văn phòng, Hoàng Long cũng nhận thấy Heineken 0.0 thuận tiện cho những người cầm lái khi phải tham gia những bữa tiệc đột xuất, để họ có thể hết mình trong cuộc vui mà không phải lo mất kết nối trong buổi gặp gỡ ấy.

Hoàng Long đã có một buổi tối sảng khoái trọn vẹn cùng với những người bạn tại bữa tiệc 0.0 Bar (Ảnh: BTC).

Với chuỗi tiệc 0.0 Bar, Heineken 0.0 một lần nữa khẳng định: chọn cầm lái không đồng nghĩa đứng ngoài cuộc vui. Với Heineken 0.0, các tay lái đều có thể kết nối, tận hưởng hết mình và vẫn giữ trọn sự tự tin sau vô lăng trên đường về nhà. 0.0 Bar tiếp tục mang bất ngờ đến với các tay lái Thủ đô tại bãi gửi xe Lotte Mall West Lake Hà Nội trong hai ngày từ 13/9 đến 14/9.