Bị phạt nguội ở Thanh Hóa, nộp phạt ở Hà Nội có được không?

"Phạt nguội" là hình thức xử lý vi phạm sau khi các phương tiện đã vi phạm được một khoảng thời gian nhất định.

Với hình thức phạt nguội, chủ các phương tiện vi phạm không bị xử lý ngay khi vi phạm mà hình ảnh của vụ vi phạm ấy sẽ được ghi lại bằng hệ thống camera lắp đặt trên đường phố và gửi về cho trung tâm xử lý.

Nếu phát hiện trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm, CSGT sẽ gửi thông báo "phạt nguội" tới chủ phương tiện vi phạm (Ảnh minh họa: Ngọc Tân).

Ngoài các dữ liệu từ camera, cơ chế phạt nguội còn có thể áp dụng khi có các tư liệu vi phạm quy định tại Điều 24 Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Theo Điều 28 Thông tư 32/2023/TT-BCA, trong 10 ngày làm việc kể từ khi phát hiện vi phạm, CSGT nơi phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xác minh thông tin về phương tiện và gửi thông báo "phạt nguội" đến chủ xe.

Trường hợp chủ phương tiện vi phạm không cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan công an đã phát hiện vi phạm hành chính có thể chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ về nơi cư trú của người vi phạm để xử lý, cụ thể.

Chủ phương tiện vi phạm có thể lựa chọn đến cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hoặc đến công an cấp xã, công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Để nộp phạt nguội, chủ phương tiện không cần quay lại nơi vi phạm, mà có thể nộp phạt thông qua nhiều hình thức.

Thứ nhất, người vi phạm có thể nộp phạt nguội trực tiếp tại trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN), ngân hàng thương mại nơi kho bạc mở tài khoản hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của KBNN (thông tin về trụ sở hoặc ngân hàng này được ghi cụ thể tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính).

Thứ hai, người vi phạm đăng ký với công an và đến bưu điện gần nhất để nộp tiền vi phạm.

Thứ ba, người vi phạm có thể lựa chọn 1 trong 2 kênh online để nộp phạt là dịch vụ công của Bộ CA tại địa chỉ: dichvucong.bocongan.gov.vn; hoặc dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn.

Nếu quá 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo "phạt nguội" mà chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm giao thông không đến giải quyết thì thông tin về phương tiện vi phạm sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT và bị đưa vào phần mềm cảnh báo đăng kiểm.

Xe bị cảnh báo vi phạm vẫn có thể được đăng kiểm. Nếu phương tiện đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá thì trung tâm đăng kiểm sẽ cấp Giấy chứng nhận kiểm định cùng tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nhưng các giấy tờ này chỉ có hiệu lực 15 ngày.

Để được đăng kiểm dài hạn, chủ phương tiện vi phạm phải đến cơ quan công an giải quyết vụ việc vi phạm, hoàn tất việc nộp phạt.