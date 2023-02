Báo Mỹ: VinFast mở rộng mạng lưới đối tác tại Mỹ và châu Âu

"Đối với bất kỳ ai còn nghi ngờ về nỗ lực ấy, những cú bắt tay gần đây với các đối tác uy tín cho thấy rằng VinFast đang thực sự mạnh mẽ tiến vào các thị trường này và tập trung vào việc thu hút khách hàng", theo bài viết.

Bắt tay với US Bank để mang lại giải pháp tài chính cho khách hàng

Bên kia bờ Đại Tây Dương, VinFast vừa hợp tác với U.S. Bank. U.S. Bank hiện là "đối tác ưu tiên cung cấp giải pháp cho thuê và vay dài hạn tại Mỹ" của VinFast. Hợp tác này mở ra triển vọng, các khách hàng tại Mỹ sớm có thể thuê hoặc vay mua xe điện VinFast.

"Với mục tiêu để xe điện trở nên dễ tiếp cận với mọi người, VinFast không ngừng tìm kiếm các giải pháp tối ưu cho khách hàng. Hợp tác với U.S. Bank nhằm giúp khách hàng tiếp cận thuận lợi nhất lãi suất cho thuê và vay cạnh tranh cũng như dịch vụ khách hàng đẳng cấp," bà Lê Thị Thu Thủy - Phó chủ tịch Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast - cho biết.

Mẫu xe điện VF8 của VinFast (Ảnh: VinFast).

Cũng theo trang tin Clean Technica, cho dù khách hàng Mỹ mua tại cửa hàng VinFast (ở California vào lúc này, hay một nơi nào gần nhà trong thời gian tới) hoặc thông qua trang web của VinFast, họ sẽ được kết nối đến U.S. Bank khi đến hạn thanh toán (trừ trường hợp họ tự trả bằng tiền mặt).

John Hyatt, Phó chủ tịch Dịch vụ Đại lý tại U.S. Bank cho biết: "Nhiều khách hàng Mỹ sẽ mua chiếc xe điện đầu tiên của họ trong năm nay. Chúng tôi rất vui mừng được đồng hành cùng họ trong hành trình sở hữu xe điện qua mối quan hệ của chúng tôi với VinFast. Với các giải pháp cho thuê và vay dài hạn từ U.S. Bank, khách hàng của VinFast sẽ được tận hưởng trải nghiệm kỹ thuật số an toàn và nhanh chóng".

VinFast điện hóa châu Âu cùng E.ON Drive

Các VinFast store đầu tiên sẽ có mặt Đức, Pháp và Hà Lan. Nhưng đáng chú ý là các cửa hàng sẽ được trang bị cổng sạc AC và DC, được phát triển và lắp đặt bởi đối tác E.ON Drive.

"Theo thỏa thuận, 2 công ty sẽ hợp tác triển khai các điểm sạc nội bộ và trạm sạc công cộng trên toàn bộ hệ thống VinFast Store tại 3 nước Pháp, Đức và Hà Lan", thông tin từ VinFast cho biết. "Cùng hướng đến mục tiêu chung là biến di chuyển điện hóa trở nên dễ dàng tiếp cận đối với mọi khách hàng, E.ON Drive cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án cơ sở hạ tầng sạc của VinFast. Trong giai đoạn đầu, khoảng 200 cổng sạc AC và DC (150kW) sẽ được lắp đặt, cung cấp dịch vụ sạc cho khách hàng VinFast, cũng như người dùng xe điện".

Mẫu xe điện VF9 của VinFast (Ảnh: VinFast).

Hiện tại, VinFast có 13 cửa hàng ở Paris, Cologne, Berlin, Frankfurt, Munich, Oberhausen, Amsterdam, The Hague và Rotterdam. Ở Hà Lan, các trạm sạc đầu tiên đã được lắp đặt bởi Vandebron, một công ty thành viên của E.ON.

"Chúng tôi mong muốn hỗ trợ VinFast, một hãng xe điện đầy triển vọng trong thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng, trên hành trình gia nhập và phát triển tại thị trường châu Âu. Các giải pháp sạc của E.ON Drive sẽ giúp mọi hành trình và trải nghiệm sạc của khách hàng đơn giản hơn, với xuất phát điểm từ hệ thống VinFast Store", ông Mathias Wiecher - Giám đốc Thương mại của E.ON Drive - cho biết.