Đầu tư dài hạn và chiến lược sản phẩm thích ứng thị trường

Với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD trong 3 thập kỷ qua, Ford đã chứng minh cam kết lâu dài với thị trường xe Việt Nam. Khoản đầu tư 82 triệu USD để mở rộng nhà máy lắp ráp Hải Dương vào năm 2019 đã giúp công suất sản xuất tăng gấp 3 lần, đạt 40.000 xe mỗi năm.

Hệ thống phân phối của Ford cũng mở rộng đáng kể với 56 đại lý và chi nhánh trên toàn quốc, tạo ra gần 7.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp. Những con số này cho thấy Ford không chỉ đơn thuần là một thương hiệu ô tô mà còn là đối tác kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành xe hơi Việt Nam.

Ba thập kỷ Ford Việt Nam: Khẳng định vị thế qua đầu tư và đổi mới (Ảnh: Ford Việt Nam).

Ford đã xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng Việt Nam. Từ những mẫu xe biểu tượng ban đầu như Laser và EcoSport, Ford đã phát triển thành công các dòng sản phẩm chủ lực hiện tại gồm Ranger, Everest, Transit và Territory.

Trong đó, Ranger tiếp tục thống lĩnh phân khúc bán tải, Transit giữ vững vị trí số một xe thương mại, Everest nằm trong nhóm SUV cỡ trung được yêu thích nhất. Territory - dù là sản phẩm mới nhất nhưng cũng đã nhanh chóng trở thành mẫu SUV đô thị hạng C bán chạy thứ hai trong phân khúc (Theo báo cáo số liệu tháng 7 từ VAMA).

Ford Việt Nam đã thiết lập nhiều tiêu chuẩn mới trong dịch vụ chăm sóc khách hàng. Việt Nam là thị trường đầu tiên triển khai dịch vụ sửa chữa lưu động với cam kết hoàn thành trong 4 giờ hoặc miễn phí, hiện đã có mặt tại Hà Nội và TPHCM.

Đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật số cũng là một ưu tiên của Ford với ứng dụng FordPass, giúp khách hàng quản lý trải nghiệm sở hữu xe một cách thuận tiện và hiệu quả. Những giải pháp này thể hiện cách tiếp cận toàn diện của Ford trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bước tiến mới với công nghệ điện hóa

Ford đánh dấu cột mốc 30 năm hiện diện tại Việt Nam với việc ra mắt Ford Territory phiên bản mới và Mustang Mach-E thuần điện (Ảnh: Ford Việt Nam).

Hướng tới hành trình 30 năm tiếp theo, Ford đã công bố hai sản phẩm mới đánh dấu bước chuyển mình quan trọng. Ford Territory phiên bản mới với thiết kế nâng cấp tinh tế, trang bị cụm đèn trước LED toàn phần, lưới tản nhiệt và cản trước được thiết kế lại. Khoang nội thất được tối ưu với không gian rộng rãi, cổng sạc cho cả hai hàng ghế và màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Mustang Mach-E - biểu tượng của tầm nhìn điện hóa Ford - đã có mặt tại Việt Nam. Với dung lượng pin 88kWh và khả năng di chuyển 550km sau một lần sạc, Mach-E đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như các chuyến đi dài mà không cần sạc lại.

Sáng kiến xã hội "Cùng nhau xây đắp"

Việt Nam trở thành thị trường đầu tiên ngoài Bắc Mỹ triển khai sáng kiến toàn cầu “Cùng nhau xây đắp” (Ảnh: Ford Việt Nam).

Một điểm nổi bật trong hành trình 30 năm của Ford Việt Nam là sáng kiến toàn cầu "Cùng nhau xây đắp". Chương trình kết hợp nỗ lực của Ford Philanthropy, Ford và mạng lưới đại lý nhằm hỗ trợ cộng đồng một cách bền vững.

Tại Việt Nam, Ford đã triển khai các chương trình đào tạo an toàn giao thông và hỗ trợ cộng đồng nâng cao khả năng phòng chống, ứng phó thiên tai. Bên cạnh đó, Ford cũng tài trợ học bổng thông qua Chương trình Kỹ thuật viên ô tô Ford, đào tạo thế hệ kỹ thuật viên tương lai.

Tầm nhìn tương lai

Mustang Mach-E - SUV điện mở ra kỷ nguyên mới cho Ford Việt Nam (Ảnh: Ford Việt Nam).

Với nền tảng vững chắc sau 30 năm, Ford Việt Nam đang chuẩn bị cho những bước tiến mới. Cả hai mẫu xe Ford Territory phiên bản mới và Mustang Mach-E sẽ bàn giao tới khách hàng Việt Nam vào đầu tháng 10, mở rộng phổ sản phẩm và khởi đầu hành trình điện hóa tại thị trường này.

"Cột mốc 30 năm là minh chứng cho hành trình bền bỉ của Ford tại Việt Nam, đồng thời là bàn đạp để chúng tôi bước vào tương lai với những bước tiến mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng, và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam", ông Ruchik Shah, Tổng giám đốc Ford Việt Nam, khẳng định.

Ba thập kỷ qua đã chứng kiến Ford Việt Nam không ngừng đổi mới, từ sản phẩm đến dịch vụ, từ đầu tư sản xuất đến trách nhiệm xã hội. Với nền tảng vững chắc đã xây dựng và tầm nhìn rõ ràng về tương lai điện hóa, Ford sẵn sàng viết tiếp câu chuyện thành công trong ba thập kỷ tiếp theo tại thị trường Việt Nam.