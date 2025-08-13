Yêu cầu thống kê chính xác đội ngũ công chức phụ trách giáo dục cấp xã

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 413/TB-VPCP, truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp về tình hình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực giáo dục.

Rà soát đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục tại cấp xã

Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai, bảo đảm quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền 2 cấp trong lĩnh vực giáo dục diễn ra thông suốt, không gián đoạn.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn khó khăn, đặc biệt là vướng mắc về bố trí đội ngũ công chức phụ trách giáo dục tại cấp xã.

Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, làm rõ trách nhiệm quản lý giáo dục ở từng cấp, bảo đảm bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành hiệu quả. Cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, khảo sát thực tế để hỗ trợ địa phương triển khai mô hình, tổng hợp số liệu, đánh giá sát tình hình và đề xuất giải pháp kịp thời.

Bộ GD&ĐT cũng được yêu cầu thống kê chính xác đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục tại cấp xã; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho lực lượng này, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm bảo đảm hệ thống quản lý đồng bộ, liên thông.

Yêu cầu thống kê chính xác đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục tại cấp xã (Ảnh minh họa: Công Bính).

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị năm học mới sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 22/8/2025.

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính được giao tiếp tục tổng hợp thông tin, phản ánh liên quan đến việc tổ chức chính quyền 2 cấp, trong đó có nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm UBND cấp xã. Các địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục để bảo đảm công tác quản lý nhà nước hiệu quả, đồng thời báo cáo kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền.

Khó bố trí đội ngũ công chức phụ trách giáo dục

Sau khi tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, nhiều xã, phường trên cả nước phản ánh khó khăn trong việc bố trí đội ngũ công chức phụ trách giáo dục.

Khảo sát của Bộ GD&ĐT cho thấy, chỉ khoảng 1/3 công chức phụ trách giáo dục cấp xã từng công tác tại phòng GD&ĐT, 1/3 có chuyên ngành sư phạm; số còn lại học các ngành khác. Tỷ lệ cán bộ đúng chuyên môn ở nhiều nơi chỉ đạt 20-30%.

Chỉ khoảng 1/3 công chức phụ trách giáo dục cấp xã từng công tác tại phòng GD&ĐT (Ảnh minh họa: Quân Đỗ).

Sự thiếu hụt và "tay ngang" về chuyên môn khiến việc quản lý, hướng dẫn chuyên môn, thẩm định nhiệm vụ cho các trường mầm non, tiểu học, THCS gặp nhiều trở ngại. Một số giáo viên phản ánh tình trạng "mâu thuẫn lịch hoạt động" gây quá tải cho nhà trường là minh chứng rõ nét.

Để khắc phục tạm thời, một số địa phương như Hà Nội, Nghệ An đã điều động phó hiệu trưởng, giáo viên tin học hỗ trợ phòng văn hóa - xã hội cấp xã, đặc biệt trong giai đoạn đầu năm học mới.