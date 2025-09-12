Xét thưởng cả năm cho viên chức dựa trên 6 tháng cuối có đúng quy định?

Bà Hà Thị Thanh Nhàn (Đồng Nai) chia sẻ theo Nghị định số 73, chế độ tiền thưởng định kỳ căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Quyết định số 786 cũng cho thấy việc căn cứ xét thưởng dựa trên Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm của cấp có thẩm quyền; quỹ tiền thưởng năm 2024 là 6 tháng.

Theo Nghị định số 90, thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hằng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại.

Theo các nội dung nêu trên, căn cứ xét thưởng đối với đơn vị trường học năm 2024 là kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2023-2024 và quỹ tiền thưởng cho kết quả đánh giá trên là 6 tháng năm 2024.

Tuy nhiên, trường học nơi bà Nhàn công tác lại được hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại 6 tháng cuối năm 2024 để làm căn cứ thưởng cho cả năm.

Bà Nhàn hỏi: “Nếu thực hiện như hướng dẫn thì có đúng với quy định không?”.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Nghị định số 73 nêu rõ: “Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng Quy chế cụ thể để thực hiện chế độ tiền thưởng áp dụng đối với các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị; gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý, kiểm tra và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị".

Ngoài ra, theo Nghị định số 90, thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục do người đứng đầu đơn vị quyết định, căn cứ vào thời điểm kết thúc năm học hoặc năm công tác.

Việc thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức theo năm học 2023–2024 để làm căn cứ xét thưởng năm 2024, là phù hợp với các quy định hiện hành. Nếu địa phương hướng dẫn thực hiện đánh giá 6 tháng cuối năm 2024 để làm căn cứ thưởng, thì cần làm rõ đó là quy định riêng trong Quy chế chi thưởng của đơn vị (do người đứng đầu ban hành), hay có văn bản hướng dẫn cụ thể từ cấp có thẩm quyền.

Căn cứ quy định hiện hành, Bộ đề nghị bà Nhàn liên hệ trực tiếp với hiệu trưởng nhà trường hoặc cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để được giải thích rõ căn cứ pháp lý của việc thực hiện theo hướng dẫn tại địa phương và bảo đảm quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật.