"Xây dựng chính sách không phải để hành dân, hành doanh nghiệp”

Khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi được nêu tại lớp bồi dưỡng “Nghiên cứu xây dựng các chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ” năm 2025. Hoạt động diễn ra trong hai ngày 9-10/10 tại Móng Cái, Quảng Ninh.

Sự kiện do Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ tổ chức với dự tham gia của lãnh đạo các đơn vị cùng 50 học viên là công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Nâng cao năng lực tham mưu, hoạch định chính sách

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cho biết kể từ ngày 1/3 (thời điểm Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hợp nhất), khối lượng công việc, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trở nên rất rộng và nặng nề, đặc biệt trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp công lập và chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Hà Huyền).

“Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác nghiên cứu, tham mưu và xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế đóng vai trò then chốt. Đây là trái tim của hoạt động quản lý nhà nước, là yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả điều hành của Bộ”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, lớp bồi dưỡng hướng tới mục tiêu giúp đội ngũ công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ trẻ rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng hoạch định và tham mưu chính sách, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và đạo đức công vụ.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chính sách phải đúng và trúng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi phân tích: “Người làm chính sách phải bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và mang lại hiệu quả rõ ràng cho người dân, người lao động, doanh nghiệp. Mọi chính sách khi được ban hành phải dễ hiểu, dễ làm, dễ giám sát. Quy định, chính sách tuyệt đối không được sinh ra để hành dân, hành doanh nghiệp”.

Ông cũng cảnh báo về những bài học đắt giá khi xây dựng chính sách có yếu tố vụ lợi hoặc lồng ghép mục đích cá nhân. “Chính sách phải phục vụ lợi ích chung, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ngay từ khâu thiết kế thể chế”, ông nói.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, kiến tạo nền hành chính hiện đại

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, trong giai đoạn hiện nay, công tác xây dựng thể chế và chính sách phải đi trước một bước, hướng tới nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng “Nghiên cứu xây dựng các chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ” năm 2025 (Ảnh: Hà Huyền).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh, công tác nghiên cứu và xây dựng chính sách phải đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ, hướng đến nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Ông yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế; tinh gọn bộ máy, loại bỏ tầng nấc trung gian, tăng cường phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao mức độ hài lòng trong xã hội.

Đánh giá tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi yêu cầu Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo, không chỉ bồi dưỡng cho công chức, viên chức cấp vụ, cục thuộc Bộ mà còn hướng đến cấp địa phương, nơi trực tiếp xây dựng và triển khai các chính sách cụ thể.

“Cán bộ làm chính sách phải được trang bị kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp. Mỗi chính sách đưa ra phải xuất phát từ thực tiễn, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi khái quát.