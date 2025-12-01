Xã Phong Thổ hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo

Xã Phong Thổ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã: Mường So, Ma Li Pho, Huổi Luông và thị trấn Phong Thổ của huyện Phong Thổ (cũ).

Sau khi thành lập, xã Phong Thổ có 48 thôn, bản, tổ dân phố; trong đó có 14 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Toàn xã có 781 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 14,65%; 879 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 16,49%.

Ngay sau khi chính quyền xã Phong Thổ đi vào hoạt động, UBND xã đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng ban; đồng thời ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Người dân được chính quyền địa phương hướng dẫn vay vốn, kỹ thuật để phát triển các mô hình sinh kế vươn lên thoát nghèo (Ảnh: Thanh Hoa).

Cùng với đó, xã chỉ đạo thành lập Ban Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia và ban hành Quyết định công nhận Ban Phát triển các thôn, bản, tổ dân phố thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn năm 2025. Xã cũng chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2025.

Cùng với đó, xã Phong Thổ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đến các tầng lớp nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người dân, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức như họp thôn, bản; tiếp xúc cử tri; qua các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh xã, Zalo, Facebook) nhằm phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Xã Phong Thổ xác định hỗ trợ sinh kế là nhiệm vụ then chốt nhằm giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền, xã đã tích cực hỗ trợ người dân phát triển các sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương và hoàn cảnh từng hộ gia đình.

Xã tập trung phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực như khoai sọ, dong riềng, chuối tây, mía đường; trâu, bò, ngựa sinh sản; chuyển đổi đất nương rẫy kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị cao. Đồng thời, xã đẩy mạnh xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị, bao tiêu sản phẩm.

Nhờ sự tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ địa phương, gia đình ông Màng Văn Đoàn ở thôn Đoàn Kết, xã Phong Thổ đã quyết tâm thay đổi tư duy, cách làm kinh tế. Sau thời gian nghiên cứu, học hỏi và tham quan thực tế tại một số địa phương, ông mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển mô hình kinh tế tổng hợp.

Có vốn, ông Đoàn đào ao thả cá với diện tích 200m² và xây chuồng trại nuôi bò sinh sản. Ban đầu, ông mua 3 con bò giống; sau 4 năm, đàn bò đã phát triển lên 10 con. Gia đình ông cũng cải tạo đất, trồng hơn 3ha dổi và quế. Mô hình kinh tế tổng hợp giúp gia đình ông thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

“Nhờ sự hỗ trợ ban đầu từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và sự hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi của cán bộ địa phương, gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo. Thời gian tới, khi diện tích dổi, quế cho thu hoạch, gia đình sẽ có thêm một khoản thu nhập khá”, ông Đoàn cho hay.

Tương tự, gia đình anh Lỳ A Phương, bản Huổi Luông 2, xã Phong Thổ cũng đã thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Anh Phương cho biết, trước đây, gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào nương trồng ngô, sắn nên cuộc sống thường thiếu trước, hụt sau.

Nhờ được vay 60 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình anh Phương đã đầu tư mua trâu bò, giống để chăn nuôi. Cùng với đó, được chính quyền địa phương hướng dẫn, gia đình anh đã chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng chuối thương phẩm. Đến nay, gia đình đã có 2ha chuối, 8 con trâu bò. Có nguồn thu nhập ổn định, gia đình anh đã trả hết nợ và xây được căn nhà mới khang trang…

Ông Lê Hữu Hồng, Chủ tịch UBND xã Phong Thổ, khẳng định việc phát triển các mô hình kinh tế đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, giúp xã giảm nghèo nhanh và bền vững. Thời gian tới, xã Phong Thổ sẽ tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật và thị trường.

Xuân Mai