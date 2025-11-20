Xã Gia Phù đẩy mạnh truyền thông giúp chị em vươn lên thoát nghèo

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Gia Phù có 3.258 hội viên, sinh hoạt tại 29 chi hội. Trước đây, các hội viên ít có điều kiện tiếp cận với thông tin chính thống, khoa học kỹ thuật hay các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Trước thực trạng đó, Hội đã tuyên truyền các văn bản của tỉnh, của địa phương về công tác giảm nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”. Lồng ghép thông tin vào sinh hoạt bản, lễ hội văn hóa, họp chi hội để hội viên dễ nghe, dễ nhớ. Phát huy vai trò người có uy tín, già làng, các tổ truyền thông cộng đồng hướng dẫn bà con cách sử dụng điện thoại thông minh, tra cứu thông tin về nông nghiệp, chính sách hỗ trợ, khám chữa bệnh trực tuyến…

Cán bộ xã Gia Phù tuyên truyền người dân bản Lá phát triển kinh tế gia đình (Ảnh Nguyễn Thư).

Chị Lò Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã Gia Phù, cho biết, từ năm 2024 đến nay, Hội LHPN xã tổ chức 3 hội nghị tập huấn, nâng cao kỹ năng số, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho hơn 300 cán bộ, hội viên hội phụ nữ xã. Nhờ đó, 100% cán bộ của Hội đều sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác hội; 100% chi hội sử dụng điện thoại thông minh khai thác văn bản chỉ đạo, điều hành, truyền tải các nội dung sinh hoạt hội trên các nền tảng số; 90% hội viên sử dụng điện thoại thông minh.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là công tác tuyên truyền, tiếp cận thông tin cho hộ nghèo đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 9,3%, hộ cận nghèo còn 7,7%. Xã tiếp tục bám sát các định hướng phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đoàn kết, nỗ lực giảm nghèo bền vững.

Xuân Mai