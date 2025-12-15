Vĩnh Long: Chuẩn bị cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2026-2030

Năm 2025, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai mạnh mẽ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với bối cảnh sau sáp nhập và đổi mới mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các hoạt động được chú trọng theo hướng thực chất, bền vững, nâng cao năng lực cộng đồng, tạo sinh kế ổn định cho người dân và bảo đảm an sinh xã hội trên toàn tỉnh.

Kết quả rà soát cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của tỉnh tiếp tục giảm, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong đời sống người dân. Các địa phương cũng chủ động phối hợp, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và khách quan, tạo cơ sở quan trọng cho việc xây dựng chính sách giảm nghèo giai đoạn tiếp theo.

Mô hình trồng cây ăn trái thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở Vĩnh Long (Ảnh: Hồ Thảo).

Bên cạnh đó, một trong những điểm nhấn nổi bật nhất năm 2025 là việc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn kế hoạch nhiều tháng.

Toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ cho hàng chục nghìn hộ dân thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Trong đó có hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc, gia đình người có công, hộ khó khăn đặc biệt và hộ chịu ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Thành quả này không chỉ thể hiện trách nhiệm của chính quyền, mà còn cho thấy sự đồng hành đầy tính nhân văn của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và người dân.

Sau khi chương trình xóa nhà tạm kết thúc, tỉnh tiếp tục chủ động vận động nguồn lực để hỗ trợ thêm hàng trăm căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn tại các địa bàn thuộc Trà Vinh và Bến Tre cũ. Đây là nỗ lực đặc biệt nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Cùng với các hoạt động thực tiễn, tỉnh Vĩnh Long chú trọng hoàn thiện chính sách giảm nghèo. Trong năm 2025, tỉnh đã tham mưu ban hành các nghị quyết quan trọng, trong đó có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng khó khăn trên địa bàn, bảo đảm 100% hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế sau sáp nhập.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai công tác giảm nghèo ở Vĩnh Long vẫn còn một số khó khăn như: sau sáp nhập, nhiều địa phương thay đổi nhân sự phụ trách khiến công tác phối hợp, tổng hợp báo cáo có lúc còn chậm. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương phân bổ chậm, hầu hết mới ở cấp huyện nên địa phương phải điều chỉnh quy trình phân bổ lại. Việc lựa chọn đơn vị chủ trì dự án liên kết chuỗi giá trị còn khó khăn do số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chưa nhiều, trong khi dự án yêu cầu tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia cao. Một số danh mục công trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 phải hoàn thiện theo quy định của HĐND xã, kéo dài thời gian tổng hợp.

Có thể thấy, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của Vĩnh Long trong công tác giảm nghèo sau sáp nhập, với nhiều kết quả nổi bật về cải thiện đời sống người dân, phát triển sinh kế và hoàn thiện chính sách an sinh xã hội. Dù còn khó khăn, tỉnh đang từng bước tháo gỡ, tạo nền tảng vững chắc để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu giảm nghèo thực chất, toàn diện và bền vững.

Tỉnh Vĩnh Long đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, 100% hộ dân nông thôn có nhà ở kiên cố, được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, giáo dục, nước sạch và thông tin.

Từ kết quả đạt được trong năm 2025, Vĩnh Long đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026, bao gồm: tiếp tục kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ. Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch năm 2026; phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ. Tiếp tục rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo giai đoạn mới.

Hà Châu