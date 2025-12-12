Tỉnh Đắk Lắk nằm ở Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu, đặc biệt là mưa bão và lũ lụt.

Trong tháng 11, thiên tai liên tiếp ập đến, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản của người dân. Cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) những ngày đầu tháng 11 tàn phá nhiều khu vực của tỉnh.

Chưa kịp khắc phục xong hậu quả của bão, Đắk Lắk tiếp tục hứng chịu một đợt mưa đặc biệt lớn, kéo dài trong nhiều ngày, gây sạt lở, ngập lụt sâu trên diện rộng tại nhiều xã, phường; trong đó có gần 150.000 nhà dân bị ngập nước, hơn 680 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 1.500 nhà bị hư hỏng nặng, khoảng 10.000 nhà bị ngập phải sửa chữa, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu nơi ở bền vững, an toàn với bão lũ ngày càng diễn biến phức tạp hơn.

Thiên tai liên tiếp xảy ra đã khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh không còn nhà cửa, tài sản, hoạt động sản xuất và đời sống rơi vào cảnh vô cùng khó khăn; hàng loạt cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu bị hư hỏng, cần có thời gian dài và nguồn lực lớn để khôi phục lại.

“Tỉnh Đắk Lắk trân trọng ghi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, các địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong thời gian qua đã luôn quan tâm chia sẻ, động viên, giúp đỡ kịp thời cho tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ứng phó, khắc phục hậu quả của các đợt thiên tai”, đại diện UBND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.

Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau các thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, đồng thời có thể ứng phó an toàn, bền vững trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk phát động Chương trình “Nhà cho đồng bào vùng lũ”, huy động các nguồn lực xã hội, cùng với ngân sách Nhà nước hỗ trợ người dân xây dựng lại hơn 680 nhà bị sập hoàn toàn, sửa chữa gần 1.500 căn bị hư hỏng nặng, đồng thời xây dựng khoảng 350 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ.

“Ủy ban nhân dân tỉnh - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tha thiết kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc, cùng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn; giúp bà con có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất và trở lại cuộc sống bình thường”, đại diện UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Mọi sự ủng hộ chương trình gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, thông qua tài khoản tiếp nhận:

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Số tài khoản: 4849506868, tại Ngân hàng MBBank - Chi nhánh Đắk Lắk; hoặc gửi tiền mặt tại Văn phòng Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, số 07 Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin liên hệ:

Bà Võ Thị Kim Oanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo - Công tác xã hội (SĐT: 0945.500233).

Mỗi đóng góp dù lớn hay nhỏ, đều sẽ là nguồn lực vô cùng quý báu giúp người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn, tái thiết lại nhà cửa, ổn định cuộc sống lâu dài, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.