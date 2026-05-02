40 lá thư từ chiến trường và lời hứa “đan áo len” dang dở của liệt sỹ

“Khi đất nước cần, mình phải biết xa nhau”

Ở tuổi 83, bà Trương Thị Chung (trú tại thôn Mỹ Đà, xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa) mái tóc điểm hoa râm, lưng đã còng nhưng ký ức về người chồng liệt sỹ - Lê Tuấn Hằng (1941-1967) vẫn nguyên vẹn như thuở nào.

Khẽ đưa đôi bàn tay run run, bà lần về phía đầu giường, nhẹ nhàng lấy ra chiếc thẻ quân nhân, 3 bức ảnh cùng một xấp thư. Gần 60 năm qua, những kỉ vật của chồng luôn được bà đặt nơi đầu giường như một thói quen.

Bà Chung chụp ảnh cùng chồng trước ngày lên đường nhập ngũ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

“Tôi cất đồ của ông ấy ở đây để mỗi khi đêm xuống hay những lúc trái gió trở trời, chỉ cần với tay là có thể chạm vào, như chạm vào hơi ấm của người ông ấy”, bà Chung trải lòng.

Những bức ảnh, trang giấy đã ngả màu theo năm tháng, mép thư sờn cũ, nét mực có chỗ nhòe đi, song luôn được bà nâng niu. Với bà, đó không chỉ là kỷ vật, mà còn là nơi neo giữ ký ức, để ông vẫn hiện hữu nơi căn nhà nhỏ, trong từng giấc ngủ chập chờn và những tháng ngày lặng lẽ trôi qua.

Cầm bức ảnh được chụp cùng chồng vào ngày 3/4/1963, bao ký ức cứ thế ùa về, bà Chung kể: “Tôi và anh Hằng ở cùng thôn, anh mồ côi bố và hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi biết nhau từ tấm bé, quý nhau hơn khi tham gia tập thiếu nhi, công tác đoàn. Anh có dáng người cao, vầng trán rộng, đôi mắt sáng, đặc biệt là rất chững chạc.

Tôi học hết lớp 4 rồi ở nhà phụ bố mẹ công việc đồng áng còn anh theo học ngành sư phạm, ra trường làm thầy giáo dạy Toán. Năm tôi 17 tuổi, anh nhiều lần sang nhà chơi, xin gia đình được tìm hiểu tôi. Mùa xuân, năm 1961, một đám cưới bình dị đã diễn ra, tôi và anh nên nghĩa vợ chồng”.

Bức ảnh về hai vợ chồng được bà giữ hơn 60 năm qua (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Như bao phụ nữ thôn quê khác, ngày ngày người vợ trẻ dậy sớm, tiễn chồng đi làm rồi lại quay về với công việc thường nhật. Đến cuối tháng 3/1963, thầy giáo trẻ lặng lẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

“Biết chồng sắp khoác áo lính, tôi lặng người đi. Mẹ chồng tôi khóc rất nhiều vì anh Hằng là người con duy nhất của bà. Nhưng anh cương quyết, nói muốn góp sức khỏe, tri thức của mình để bảo vệ Tổ quốc.

Trước ngày nhập ngũ, anh chở tôi bằng xe đạp lên thị xã Thanh Hóa chụp ảnh. Bức ảnh được chụp dưới góc sân, bên trên là tàu dừa đang tỏa xuống. Tôi cười tươi khi đứng cùng chồng, còn anh ngại ngùng vắt tay lại sau hông, không dám ôm tôi”, bà Chung kể.

Liệt sỹ Lê Tuấn Hằng hy sinh năm 26 tuổi (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Sáng sớm 5/4/1963, người vợ trẻ tiễn chồng lên đường nhập ngũ. Suốt quãng đường từ nhà lên huyện, bà Chung khóc rất nhiều. “Thấy tôi khóc, anh nắm tay động viên: Em đừng khóc nữa, anh đi rồi sẽ về. Là đảng viên, khi đất nước cần, mình phải biết xa nhau. Em ở nhà thay anh chăm sóc mẹ, tích cực sản xuất, giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ thường xuyên gửi thư về”, bà Chung tâm sự.

40 lá thư cùng những ước nguyện dang dở

Giữ lời hứa với gia đình, từ mùa xuân năm 1961 đến mùa hè năm 1967, người lính trẻ Lê Tuấn Hằng đã viết rất nhiều thư gửi về cho vợ. Hiện bà Chung còn giữ 40 lá thư của chồng, phần lớn được gửi về từ Nghệ An, Hà Tĩnh và vùng “đất lửa” Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Lá thư đầu tiên bà Chung nhận được từ chồng (Ảnh: Hạnh Linh).

Lá thư đầu tiên bà nhận được, người lính kể: “Nghệ An, ngày 10/4/1963, mẹ và các em thân mến. Hôm nay kết thúc đợt hành quân thứ nhất (5 ngày 1 đợt), các con được nghỉ một hôm tắm, giặt để tiếp tục đợt 2. Sau khi tắm, con ra phố (Cầu Bùng) mua bì, tem thơ về ghi cho mẹ vài dòng.

Con vẫn khỏe, ăn, ngủ và làm việc tốt. Anh em vui lắm, mẹ ạ. Nguồn vui đó làm quên đi những khó khăn buổi đầu. Con đã tự hào rằng, bản thân đã có thể cuốc bộ đến quá đất Nghệ An và sẽ đi… xa hơn nữa”.

Sau những chặng hành quân vượt núi, băng rừng chiến sĩ Lê Tuấn Hằng cùng đồng đội đóng quân ở Vĩnh Linh. Tại đây, anh viết khoảng 25 bức thư gửi về gia đình. Lá thư ngày 22/12/1963, thầy giáo trẻ giải thích lý do nhập ngũ bằng những lời lẽ giản dị nhưng đầy trách nhiệm.

“Chúng ta ở vùng tự do, vì thế không thể hình dung nổi cái cực khổ của người sống dưới bom đạn, đòn roi. Trong ấy, hàng ngày từng đàn máy bay đi dội bom xuống biết bao làng mạc, ruộng đồng. Biết bao bà mẹ mất con, bao người vợ góa chồng. Bao em bé mất bố mẹ. Xóm làng cháy trụi cây cối khô cằn vì bom đạn.

Cuộc sống như ngày trước thì “đèn nhà ai, nhà ấy rạng” bây giờ thì khác rồi, mình không chỉ sống cho mình mà còn phải sống cho người khác, bởi vì người khác đã sống vì mình. Vì thế, thư này con muốn nói cái gì? Muốn nói rằng: Nhân dân miền Nam đang kêu toàn dân miền Bắc cứu họ. Con là một thanh niên được tập luyện, lẽ nào ngồi yên lúc này”, anh Hằng viết.

Mỗi lần nhớ chồng, bà Chung lại mang thư ra đọc (Ảnh: Hạnh Linh).

Hầu hết các bức thư, người chiến sĩ kể về đời sống thường ngày, việc luyện tập, sinh hoạt nơi rừng núi. Dù điều kiện gian khổ, tinh thần anh vẫn lạc quan. Thư viết ngày 29/1/1964, anh chia sẻ niềm vui khi cùng đồng đội bước vào nhiệm vụ mới.

“Chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu” để giữ lấy giây phút hòa bình của miền Bắc thân yêu. Con đã và đang được hưởng hương vị của lá rừng mà cách đây không lâu điều đó còn xa lạ. Sống trong rừng cũng thú vị lắm chứ, một túp trại căng bạt và ni lông - đơn giản nhưng ấm cúng vì sức nóng của lòng trẻ, của tình đồng chí.

Năm nay con được hưởng cái giờ phút đón xuân ở rừng núi để cho biết bao người (trong đó có gia đình ta) được an tâm đón xuân sang trong không khí tràn ngập niềm vui. Bác, mẹ đừng cho rằng con sẽ cực khổ nhé. Không phải đâu, chính vì ở núi rừng và sẵn sàng chiến đấu như vậy cho nên cấp trên rất ưu tiên, nghĩa là có đủ bánh chưng, thịt lợn, cũng như ai”, anh Hằng nhắn gửi gia đình.

“Lời hứa đan áo len cho em” ở cuối thư mãi không thành hiện thực (Ảnh: Hạnh Linh).

Trong 40 lá thư còn giữ, có khoảng 20 bức được bắt đầu bằng cụm từ thân mật: “Chung em” và kết thúc bằng dòng chữ giản dị: “Hôn em”.

Theo bà Chung, từ khi nên duyên với thầy giáo làng, cách nghĩ, cách sống của bà dần thay đổi. “Chồng khuyên tôi đi học, đọc sách, sống giản dị và biết đối nhân xử thế. Anh nói, đợi ngày trở về, vợ chồng sẽ sinh con, nếu không thì nhận con nuôi”, bà nhớ lại.

Cuối năm 1964, chiến sĩ Lê Tuấn Hằng được điều động ra miền Bắc học. Tháng 10/1966, anh nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn pháo cao xạ 228, trực tiếp bảo vệ cầu Hàm Rồng. Cùng thời gian này, bà Chung theo học tại Trường Văn hóa tập trung ở Thanh Hóa, vợ chồng ít có dịp gặp nhau.

Trong ký ức của bà Chung, “anh Hằng” sống có trách nhiệm, hết mực yêu thương vợ. Lá thư viết ngày 25/10/1966, có đoạn: “Chung em - Anh về nhận công tác tại cụm cao xạ Hàm Rồng, nhân tiện ghé qua thăm nhà, rất tiếc là không gặp em. Nhân tiện anh về, gửi lại em cái bút, cuốn sổ em dùng. Cái bút và cuốn sổ này anh đã được thưởng cuối khóa. Nhân tiện vớ được cuốn sách “Con tôi”, nhớ tranh thủ đọc em nhé.

À! Hôm qua Hà Nội, sắm được cái lược nhưng chắc Chung không vừa ý lắm, dùng tạm em nhé. Báo tin Chung mừng là anh đã bắt đầu hưởng theo chế độ tiền lương. Thế nào cũng dành dụm đan áo len cho em. Chúc em khỏe, trẻ.

Mặt bên phải của thư, người lính viết: “Tạm dùng 10 đồng em nhé”.

Đọc đến đây, bà Chung, kể: “Hôm từ trường về, mẹ chồng đưa cho tôi một cây bút, một cuốn sổ, chiếc lược, 10 đồng tiền cùng bức thư tay. Tôi đọc thư, mong ngóng anh về. Giữa tháng 4/1967, anh rẽ qua nhà, vợ chồng chỉ ở với nhau một tối rồi lại chia tay. Tôi không nghĩ đó là lần gặp cuối.

Đêm 6/6/1967, máy bay Mỹ ồ ạt bắn pháo vào hầm chỉ huy ở cao điểm 134 (mặt trận Hàm Rồng), chiến sĩ Lê Tuấn Hằng lúc này đang trực chiến cùng đồng đội bị trúng pháo rồi hy sinh".

Bà Chung luôn nhớ về kỷ niệm với chồng (Ảnh: Hạnh Linh).

“Sáng hôm sau, người nhà đạp xe lên trường đón tôi. Về đến đầu thôn, tôi mới biết chồng mất. Tôi gào khóc gọi tên anh…”, bà Chung nhớ lại.

Thế rồi, từ mùa hè năm đó, mỗi lúc nhớ chồng, bà Chung chỉ biết mang thư ra đọc. Có những lá thư bà thuộc lòng, từng con chữ như in sâu vào ký ức. Mỗi lần giở lại, bà vẫn cảm thấy như ông đang ở rất gần, giọng nói ấm áp vang lên qua từng dòng chữ.

“Nhiều đêm tôi mơ thấy chồng, anh dặn phải chăm đọc sách, tập thể dục. Tôi nhớ, thương anh nhiều nên quyết ở vậy chăm sóc mẹ chồng và nhận 2 người con nuôi. Chính những lời nói trong thư của anh đã giúp tôi vượt qua những năm tháng chông chênh của cuộc sống”, bà Chung thổ lộ.